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Phát huy “nguồn lực mềm” của nữ giới trong bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc

Thứ Bảy, 11:00, 31/10/2026
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VOV.VN - Sáng 31/10, hội thảo khoa học với chủ đề “Nữ giới với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc” đã diễn ra tại Hà Nội, quy tụ nhiều chuyên gia và chư Tôn đức Ni, nhà nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ những đóng góp, đồng thời kiến tạo giải pháp phát huy “nguồn lực mềm” của người nữ giới với văn hóa dân tộc.

Hội thảo “Nữ giới với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc” do Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Nữ giới Phật giáo (thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) tổ chức.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Thượng tọa, TS. Thích Giác Hoàng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Viện trưởng - Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam cho biết: “Sự hội tụ giữa phương pháp luận nhân học, bảo tàng học hiện đại với chiều sâu tâm linh và đạo lý Phật giáo tại diễn đàn này sẽ tạo ra nguồn năng lượng học thuật mới. Điều đó giúp chúng ta giải mã thấu đáo những khoảng trống trong sử liệu, nhận diện trọn vẹn những đóng góp còn ẩn tàng của phụ nữ, và quan trọng hơn là tìm ra những phương thức bảo tồn ‘động’, đưa di sản văn hóa tiếp tục nuôi dưỡng tâm hồn con người Việt Nam hôm nay và mai sau”.

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Thượng tọa, TS. Thích Giác Hoàng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Viện trưởng - Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam phát biểu chào mừng hội thảo.

Diễn ra trong không gian Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội), hội thảo là diễn đàn quan trọng nhằm làm sáng tỏ những đóng góp lịch sử còn ẩn tàng, đồng thời kiến tạo giải pháp phát huy mạnh mẽ “nguồn lực mềm” của nữ giới trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Tại hội thảo, PGS. TS. Lê Hải Đăng, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam kỳ vọng đây sẽ là điểm khởi đầu mở ra sự hợp tác lâu dài giữa Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam với Trung tâm Nghiên cứu Nữ giới Phật giáo (thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) và các cơ quan nghiên cứu khác.

“Sự hợp tác này sẽ hướng tới việc chung tay khảo sát thực địa, kiểm kê di sản, hình thành Quỹ Bảo tồn di sản Ni giới, xây dựng kho dữ liệu số mở về di sản ký ức của nữ giới, thực thi nghiêm ngặt các chuẩn mực đạo đức nghiên cứu đối với hiện vật thiêng, và kết nối với các thiết chế bảo tàng quốc tế để lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tự chủ, nhân văn”, PGS. TS. Lê Hải Đăng khẳng định.

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PGS. TS. Lê Hải Đăng, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Sự kiện mang ý nghĩa thiết thực khi kết hợp chặt chẽ giữa một thiết chế bảo tồn di sản văn hóa quốc gia uy tín với cơ quan nghiên cứu chuyên sâu về nữ giới Phật giáo, kết nối rộng rãi học giới Phật giáo và các nhà khoa học trên cả nước. Hội thảo đã tiếp nhận và quy tụ 30 công trình nghiên cứu công phu từ các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Ngoại giao, cùng chư Tôn đức Ni lãnh đạo Phân ban Ni giới Trung ương và đại diện các tự viện tiêu biểu.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu vào ba cụm chủ đề trọng tâm gắn liền với thực tiễn đời sống. Ở chủ đề thứ nhất “Nữ giới với bảo tồn, truyền thừa các giá trị văn hóa truyền thống và ký ức lịch sử”, các tham luận làm rõ vai trò giữ gìn văn hóa từ nếp sống gia đình đến không gian tín ngưỡng chùa làng, đồng thời giải mã các khoảng trống sử liệu qua tư liệu đời thường như văn bia Hậu Phật, sổ công đức và phục dựng đạo nghiệp của các bậc Trưởng lão Ni tiền bối và đương đại tiêu biểu: Sư trưởng Như Thanh, Ni trưởng Như Hòa, Ni trưởng Huệ Giác, Ni trưởng Tịnh Nguyện, Ni sư Chúc Phương, Ni sư Đức Quang...

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Ni sư Thích Như Nguyệt, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu nữ giới Phật trình bày tham luận.

Ni sư, TS. Thích Như Nguyệt, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu nữ giới Phật, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đề xuất xây dựng kho dữ liệu số về Ni giới Việt Nam nhằm phát triển bền vững giá trị di sản của Ni giới: “Cần tiếp tục đẩy mạnh chương trình nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử của Ni giới, chính thức đưa nội dung di sản Ni lưu vào giáo trình giảng dạy tại các học viện Phật giáo; đồng thời chú trọng quỹ đào tạo kỹ năng truyền thông Phật giáo hiện đại và ngoại giao văn hóa cho thế hệ Ni trẻ nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập. Sự kết hợp giữa nhân lực Ni tài, công nghệ tiên tiến và chiến lược bảo tồn chính đáng là chìa khóa vàng để Ni giới Việt Nam tỏa sáng nguồn di sản, đóng góp xứng đáng vào sự trường tồn của Đạo pháp và sự phồn vinh của dân tộc”.

Bước sang chủ đề thứ hai “Nữ giới với phát huy các giá trị văn hóa và định hình bản sắc đương đại”, hội thảo đi sâu phân tích các thực hành văn hóa đời thường gồm ngôn ngữ, ẩm thực, áo dài, nghi lễ như một dạng “sức mạnh mềm” của cộng đồng người Việt. Nội dung này cũng gắn liền với việc bảo tồn nghề dệt thổ cẩm để tạo sinh kế bền vững, nâng cao vị thế phụ nữ dân tộc thiểu số tại Lạng Sơn, Kon Tum, bên cạnh việc phát huy mạng lưới an sinh xã hội của Ni giới và sự thích ứng linh hoạt trước làn sóng truyền thông mới và chuyển đổi số.

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PGS. TS. Vương Thị Hường, Viện trưởng Viện nghiên cứu Hán Nôm trình bày tham luận.

Nói về vai trò của nữ giới đối với di sản Phật giáo Việt Nam qua văn bia Hán Nôm, PGS. TS. Vương Thị Hường, Viện trưởng Viện nghiên cứu Hán Nôm cho rằng: “Văn bia Hán Nôm là nguồn tư liệu quan trọng để nghiên cứu lịch sử Phật giáo Việt Nam nói chung và lịch sử cũng như đóng góp của nữ giới nói riêng. Việc nghiên cứu nữ giới xuất gia và những phụ nữ có vai trò chủ trì hoạt động tôn giáo giúp mở rộng phạm vi nghiên cứu lịch sử Phật giáo. Đây cũng là cách tiếp cận nhằm làm rõ tính chất cộng đồng của di sản, nhận diện những nguồn lực xã hội đã góp phần duy trì Phật giáo Việt Nam qua nhiều thế hệ và bổ sung cơ sở khoa học cho việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong hiện tại”.

Cuối cùng, ở chủ đề thứ ba “Định hướng phương pháp luận, thiết chế bảo tàng và chính sách phát triển bền vững”, các học giả đã bàn thảo những vấn đề lý luận về bình đẳng giới, trao quyền thực chất cho phụ nữ trong quản trị xã hội và tôn giáo, cũng như định hướng phát triển du lịch di sản tâm linh trong kỷ nguyên số. Đặc biệt, hội thảo nhấn mạnh sự chuyển dịch phương thức tiếp cận của bảo tàng từ bảo tồn tĩnh sang “di sản sống” dựa vào cộng đồng và “số hóa cái làm nên cái nhìn thấy”, đồng thời mở rộng hợp tác xây dựng kho dữ liệu số mở về di sản ký ức nữ giới nhằm thúc đẩy ngoại giao văn hóa.

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Toàn cảnh hội thảo khoa học với chủ đề “Nữ giới với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc” tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
Thư Vũ/VOV.VN
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