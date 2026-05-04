“Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng” dẫn đầu phòng vé với doanh thu gần 180 tỷ đồng

“Phí phông” đi trước một bước khi quyết định chiếu sớm trước cả tuần khi chính thức ra rạp từ 24/4, trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Tận dụng lợi thế không có đối thủ cạnh tranh trong tuần thấp điểm trước kỳ nghỉ lễ, phim nhanh chóng có lợi thế và giành vị trí dẫn đầu doanh thu.

Chưa khi nào phòng vé lại cạnh tranh khốc liệt như dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua khi có tới 5 phim Việt cùng ra rạp và chiếm giữ 5 thứ hạng đầu của phòng vé. Tuy nhiên, cũng chính vì quá nhiều phim ra rạp cùng lúc nên doanh thu bị dàn trải.

Không chỉ bứt phá mốc 100 tỷ trước thềm kỳ nghỉ lễ, “Phí phông” vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, liên tục trở thành tâm điểm của phòng vé Việt. Nhờ chiến dịch quảng bá rầm rộ cùng chuỗi cinetour khuấy động khán giả cả nước, bộ phim đã đạt 177 tỷ đồng doanh thu tính tới hết ngày 3/5 theo số liệu từ Box Office Vietnam, đồng thời xác lập kỷ lục phim kinh dị ăn khách nhất mọi thời đại tại Việt Nam.

Đứng vị trí thứ 2 là “Heo năm móng” với sự tham gia của Võ Tấn Phát, Ốc Thanh Vân... Theo số liệu Box Office Vietnam, phim hiện thu về 91 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu, tính đến hết ngày 3/5. Trong khi đó, “Anh Hùng” với sự góp mặt của Thái Hoà, khai thác đề tài trục lợi từ thiện đáng tiếc chỉ thu về 36 tỷ đồng, đứng thứ 3 phòng vé dù được đánh giá cao về mặt bằng chất lượng.

“Tiệc trăng máu 8” về thứ 4 với doanh thu 29 tỷ đồng. Phim “Trùm sò” của Đức Thịnh đứng cuối trong top 5 khi chỉ đạt 13 tỷ đồng, nắm chắc phần lỗ. Đức Thịnh chia sẻ với truyền thông, phim của anh phải thu 80 tỷ đồng mới hoà vốn.

Năm nay Lý Hải, vốn được mệnh danh là vua phòng vé dịp 30/4, vắng bóng khi không tiếp tục ra mắt phần mới của chuỗi “Lật mặt”. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trong lịch sử rạp Việt có tới 5 phim Việt cạnh tranh nhau trong cuộc chiến doanh thu tại thời điểm được cho là “còn căng thẳng hơn dịp Tết”.

