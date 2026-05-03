Phim Việt dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đông khách nhưng thiếu "cú nổ" trăm tỷ

Nguồn cung bùng nổ, cuộc đua trở nên chật chội

Chưa năm nào, đường đua phim Việt dịp lễ lại sôi động như năm nay. Nếu tính cả “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” khởi chiếu từ giữa tháng 4, có tới 5 dự án nội địa cùng lúc tranh suất chiếu: “Trùm Sò”, “Đại tiệc trăng máu 8”, “Anh hùng”, “Heo năm móng” và “Phí Phông”.

Danh sách này phản ánh một thế hệ làm phim đa dạng: Từ những đạo diễn quay lại sau thời gian dài vắng bóng như Đức Thịnh, Charlie Nguyễn, đến các gương mặt mới như Võ Thạch Thảo, hay những nhà làm phim đang ở giai đoạn “chín nghề” như Lưu Thành Luân – Võ Thanh Hòa.

Thể loại cũng trải rộng từ kinh dị, tâm lý, gia đình đến hài và yếu tố cổ trang. Về mặt “thực đơn”, đây rõ ràng là một mùa phim giàu lựa chọn cho khán giả.

Doanh thu phân hóa: Kẻ thắng lớn, người hụt hơi

Dù nguồn cung dồi dào, phòng vé lại không chứng kiến sự cộng hưởng tương xứng. Thay vào đó là sự phân hóa rõ rệt, tính đến hôm nay: “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” thu 175 tỷ đồng; “Heo năm móng” thu 88 tỷ đồng; “Hẹn em ngày nhật thực” doanh thu 119 tỷ đồng (ngoài nhóm phim 30/4 nhưng hưởng lợi mùa lễ); “Anh hùng” đạt doanh thu 33–35 tỷ đồng; “Đại tiệc trăng máu 8” đạt 28 tỷ đồng; “Trùm Sò” đạt 12 tỷ đồng.

Trong đó, “Phí Phông” trở thành hiện tượng phòng vé nhờ chiến lược phát hành sớm một tuần – một quyết định mang tính “đánh phủ đầu”, giúp phim tận dụng khoảng trống thị trường trước khi cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt.

“Heo năm móng” tác phẩm kinh dị gắn nhãn 18+ lại cho thấy sức hút ổn định với nhóm khán giả trẻ, nhiều khả năng sẽ cán mốc trăm tỷ trong thời gian ngắn tới.

Thất thế của các “ứng viên nặng ký”

Trái với dự đoán ban đầu, các phim được kỳ vọng như "Anh hùng", "Đại tiệc trăng máu 8" hay "Trùm Sò" đều không đạt phong độ. “Anh hùng” nhanh chóng hụt hơi khi số suất chiếu giảm mạnh, từ hơn 2.000 xuống còn khoảng 1.500 suất/ngày. “Đại tiệc trăng máu 8” bám đuổi sát nhưng không đủ lực bứt phá, trong khi Trùm Sò gần như bị bỏ lại phía sau. Thực tế mùa phim năm nay cho thấy một nghịch lý quen thuộc: Nguồn cung tăng nhưng “điểm rơi chất lượng” lại thiếu vắng.

Khán giả không quay lưng với phim Việt, nhưng họ ngày càng chọn lọc. Những tác phẩm có chiến lược rõ ràng (như phát hành sớm) hoặc đánh trúng thị hiếu (kinh dị, nhãn 18+) chiếm ưu thế, trong khi các phim còn lại rơi vào thế bị động. Ngoài ra, việc quá nhiều phim cùng ra mắt trong một khung thời gian ngắn đã khiến thị trường bị “chia nhỏ”, làm suy yếu khả năng tạo ra một cú hích doanh thu đủ lớn.

Một mùa lễ nhiều tín hiệu, nhưng thiếu “biểu tượng”

Xét tổng thể, mùa phim 30/4 – 1/5 năm nay không phải thất bại. Doanh thu cộng gộp vẫn khả quan, một số phim tạo được dấu ấn rõ nét. Tuy nhiên, thị trường lại thiếu một tác phẩm đủ sức trở thành biểu tượng phòng vé – yếu tố thường thấy ở các mùa phim thành công trước đây.

Sự sôi động về số lượng là tín hiệu tích cực cho ngành điện ảnh, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết: Đầu tư chiều sâu nội dung, chiến lược phát hành và định vị khán giả.

Khi “bữa tiệc” đã đông người, điều quyết định không còn là có mặt, mà là món nào thực sự đáng nhớ.