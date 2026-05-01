Phim “Nữ biệt động Sài Gòn” hé lộ kịch bản, hai chị em ruột ở hai đầu chiến tuyến

Thứ Sáu, 11:04, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kịch bản phim điện ảnh “Nữ biệt động Sài Gòn” vừa được hé lộ, gây chú ý với câu chuyện hai chị em ruột lạc mất nhau trong chiến tranh, giờ gặp lại ở hai đầu chiến tuyến.

Điện ảnh Công an Nhân dân và đạo diễn Hàm Trần bắt tay thực hiện dự án mới mang tên “Nữ biệt động Sài Gòn”. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của những tên tuổi vốn đã trở thành bảo chứng cho chất lượng của dòng phim hành động lấy cảm hứng từ lịch sử sau sự kết hợp thành công với phim điện ảnh “Tử chiến trên không”.

Bộ phim đưa khán giả trở lại Sài Gòn thập niên 1970 – khoảng thời gian cuộc kháng chiến chống quân xâm lược bước vào giai đoạn cam go và rực lửa nhất. Bên cạnh những màn đấu trí, hành động nghẹt thở, bộ phim còn xoay quanh câu chuyện về tình thân trong nghịch cảnh.

Phim dự kiến khởi chiếu vào dịp 30/4/2027.

Trung tâm của bộ phim là cuộc đoàn tụ đầy tréo ngoe của hai chị em ruột lạc mất nhau trong khói lửa chiến tranh. Ngày gặp lại cũng là lúc cả hai nhận ra sự thật: một người giờ là điệp viên nằm vùng khôn ngoan, còn người kia đã trở thành nữ du kích gan lỳ. Câu hỏi đặt ra, giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc, họ sẽ phản ứng ra sao và quyết định thế nào khi phía bên kia chiến tuyến là máu mủ tình thân?.

Phim hiện trong giai đoạn tuyển diễn viên, đồng thời hé lộ tuyến nhân vật với màu sắc rõ nét. Nhân vật chính Giang là nữ điệp viên thuộc lực lượng an ninh mật, nổi bật bởi sự điềm tĩnh, tinh tế và khả năng chờ đợi thời cơ. Ẩn sau vẻ lạnh lùng là tình yêu thương sâu sắc dành cho em gái.

Ở đối lập, Gấm là nữ trinh sát vũ trang hoạt động tại vùng giải phóng và các tuyến giáp ranh. Nhân vật được xây dựng với hình ảnh mưu trí, gan dạ, sẵn sàng tiên phong trong những trận đánh nguy hiểm. Sự liều lĩnh của Gấm không bộc phát mà được tính toán kỹ lưỡng, thậm chí khiến nhiều đồng đội phải dè chừng.

Ở tuyến phản diện, Luân – Trưởng ty Cảnh sát tỉnh Bến Tre hiện lên đầy tham vọng, dùng quyền lực và vẻ ngoài hào hoa để thao túng người khác. Dù có gia đình làm “vỏ bọc”, Luân vẫn là tay chơi khét tiếng.

Bên cạnh đó là Nhung là nữ biệt động khó đoán, có thể chuyển từ hoạt bát sang lạnh lùng trong tích tắc. Một nhân vật khác là C8 là người toát lên sự điềm tĩnh và bản lĩnh. Khi bước vào nhiệm vụ, anh gần như gạt bỏ hoàn toàn cảm xúc cá nhân, tập trung tuyệt đối vào mục tiêu. Chính sự quyết đoán này giúp C8 trở thành nhân tố được cấp trên tin tưởng.

Phòng vé dịp lễ “nóng” với 5 phim Việt mới

VOV.VN - Nối tiếp tín hiệu khởi sắc từ mùa phim Tết đầu năm 2026, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay hứa hẹn trở thành điểm nhấn đáng chú ý của điện ảnh Việt Nam khi 5 bộ phim Việt đồng loạt ra rạp.

Tag: Nữ biệt động Sài Gòn
Dịp 30/4 xem lại “Biệt động Sài Gòn”: Khi ký ức chiến tranh hòa trong niềm tự hào
VOV.VN - Dịp 30/4, xem lại “Biệt động Sài Gòn” không chỉ là dịp hoài niệm về một tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam, mà còn như một hành trình trở về ký ức lịch sử. Những thước phim tái hiện cuộc chiến thầm lặng nơi đô thị, gợi lại niềm tự hào về những con người đã sống và chiến đấu vì Tổ quốc.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tìm diễn viên cho phim điện ảnh mới “Cận kề cái chết”
VOV.VN - Dự án điện ảnh “Cận kề cái chết” chính thức được công bố, đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với thể loại chiến tranh, lịch sử.

TV360 chiếu xem chung miễn phí phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”
VOV.VN - Trong bối cảnh người trẻ ngày càng tìm đến những cách tiếp cận lịch sử trực quan và giàu cảm xúc, điện ảnh đang trở thành “cầu nối mềm” giữa quá khứ và hiện tại.

