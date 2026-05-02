Phim kinh dị Việt thống lĩnh doanh thu phòng vé dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ Bảy, 14:24, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thị trường điện ảnh Việt dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ với sự góp mặt của 5 tác phẩm đa dạng về thể loại. Tuy nhiên, tâm điểm thu hút sự chú ý và dẫn đầu về doanh thu chính là dòng phim kinh dị, tâm linh, tạo nên một mùa lễ sôi động tại các rạp chiếu trên toàn quốc.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến ngày 2/5, bộ phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" của đạo diễn Đỗ Quốc Trung đang thống trị phòng vé với doanh thu chạm mốc 168 tỷ đồng. Trước đó, tác phẩm này đã ghi nhận nhiều thành tích ấn tượng khi trở thành phim kinh dị Việt có doanh thu chiếu sớm cao nhất từ trước đến nay. Chỉ sau 3 ngày ra rạp, phim chiếm hơn 85% thị phần doanh thu, thu hút khoảng 500.000 lượt khán giả.

"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" của đạo diễn Đỗ Quốc Trung đang thống trị phòng vé với doanh thu chạm mốc 168 tỷ đồng.

Nội dung phim khai thác hình tượng Phí Phông - loài quỷ khát máu trong truyền thuyết dân gian của đồng bào miền núi. Câu chuyện xoay quanh Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương (Minh Anh), hai pháp sư tập sự lên núi cứu mẹ đang bị lời nguyền quỷ dữ đánh gục. Cùng lúc đó, bản làng xảy ra nhiều cái chết rùng rợn, mọi nghi ngờ đổ dồn về mẹ con Mon (Diệp Bảo Ngọc) và Lua (Nina Nutthacha).

Dù vẫn còn một số hạn chế về nhịp phim, nhưng "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" được đánh giá cao bởi nỗ lực thoát khỏi công thức kinh dị lối mòn. Với bối cảnh đầu tư công phu và dàn cast thực lực gồm NSƯT Hạnh Thúy, Lan Phương, Kiều Minh Tuấn..., bộ phim đã tạo được dấu ấn riêng biệt giữa thị trường điện ảnh.

Xếp vị trí thứ hai là "Heo năm móng" với doanh thu 90 tỷ đồng. Đây là phim duy nhất gắn nhãn T18 trong mùa lễ này, chứa đựng nhiều phân cảnh hù dọa nặng đô. Điểm nhấn của phim nằm ở vai Jennifer do Ốc Thanh Vân thủ vai. Nữ diễn viên đã thay đổi hoàn toàn diện mạo với làn da nâu và lối trang điểm Âu Mỹ để hóa thân vào nhân vật lớn lên tại Mỹ.

"Heo năm móng" đang có doanh thu 90 tỷ đồng

Dù kịch bản còn gây tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận sức hút từ phân cảnh Jennifer "chửi chồng" (Trần Ngọc Vàng đóng) đã gây sốt mạng xã hội, góp phần lớn trong việc kéo khán giả ra rạp.

Bên cạnh dòng phim kinh dị, đề tài gia đình cũng chiếm được cảm tình của một bộ phận lớn khán giả. Bộ phim "Anh Hùng" của đạo diễn Võ Thạch Thảo đạt doanh thu 31 tỷ đồng. Sức bật của phim đến từ diễn xuất của Thái Hòa trong vai Hùng - một người cha đơn thân lái taxi vì muốn cứu con gái mắc bệnh hiểm nghèo mà bất chấp tất cả, thậm chí là dựng lên câu chuyện giả dối để kêu gọi từ thiện.

Thái Hòa trong phim "Anh Hùng"
"Đại tiệc trăng máu 8" của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thu về 26,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, "Đại tiệc trăng máu 8" của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thu về 26,6 tỷ đồng. Phim giữ nguyên ý tưởng từ bản gốc "Quay trối chết" nhưng được Việt hóa mềm mại, lồng ghép những vấn nạn của thị trường phim ảnh hiện nay. Tác phẩm gây ấn tượng với cú "one shot" dài 35 phút, tái hiện sự hỗn loạn của một đoàn phim "rác" đang nỗ lực làm nên một tác phẩm tử tế.

Đứng ở vị trí tiếp theo là "Trùm sò" với 10 tỷ đồng. Phim gây chú ý với bối cảnh làng Sứa Đỏ tại Phan Rang cùng dàn diễn viên đa dạng như Doãn Quốc Đam, Mai Phương. Điểm đáng chú ý là sự bứt phá của phim trong ngày 1/5, khi nhiều cụm rạp tăng suất chiếu từ 1-2 lên 7-8 suất mỗi ngày.

Cảnh trong phim "Trùm sò"

Sự thay đổi tích cực này đến từ nỗ lực của nhà sản xuất Thanh Thúy (vợ đạo diễn Đức Thịnh). Những đoạn clip Thanh Thúy trực tiếp có mặt tại quầy vé, livestream giao lưu và lắng nghe ý kiến khán giả đã trở nên vô cùng viral. Cách cô đặt tâm huyết vào bộ phim, chuẩn bị đồ hóa trang để thu hút người xem đã chạm đến trái tim người hâm mộ, giúp phim cải thiện doanh thu đáng kể.

Tổng hòa các tác phẩm, mùa phim lễ 30/4 năm nay cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt nhưng cũng đầy triển vọng của điện ảnh Việt, khi các nhà làm phim không ngừng tìm kiếm những lối đi mới để chinh phục khán giả.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng Heo năm móng Anh Hùng Đại tiệc trăng máu 8 Trùm Sò doanh thu phòng vé 30/4 phim kinh dị Việt Kiều Minh Tuấn Ốc Thanh Vân Thái Hòa Box Office Vietnam
Vở kịch do AI và con người tạo ra sắp được công diễn tại Pháp

VOV.VN - Một vở kịch được xây dựng bởi trí tuệ nhân tạo (AI) theo phong cách của nhà viết kịch nổi tiếng người Pháp Molière dự kiến ​​sẽ ra mắt tại lâu đài Versailles ở Pháp vào tháng 5/2026.

Phòng vé dịp lễ “nóng” với 5 phim Việt mới

VOV.VN - Nối tiếp tín hiệu khởi sắc từ mùa phim Tết đầu năm 2026, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay hứa hẹn trở thành điểm nhấn đáng chú ý của điện ảnh Việt Nam khi 5 bộ phim Việt đồng loạt ra rạp.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tìm diễn viên cho phim điện ảnh mới “Cận kề cái chết”

VOV.VN - Dự án điện ảnh “Cận kề cái chết” chính thức được công bố, đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với thể loại chiến tranh, lịch sử.

