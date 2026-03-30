中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Những bộ phim đáng chú ý không thể bỏ lỡ trong tháng Tư

Thứ Hai, 06:01, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tháng 4/2026 này, màn ảnh thế giới hứa hẹn sẽ trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự góp mặt của hàng loạt tác phẩm đa dạng, từ những dự án hoạt hình bom tấn, phim hài đen độc đáo cho đến những bộ phim tiểu sử đầy chiều sâu.

Mở đầu danh sách những bộ phim hay đáng chú ý là "The Super Mario Galaxy Movie", phần tiếp theo của siêu phẩm hoạt hình ăn khách năm 2023. Với sự trở lại của dàn sao lồng tiếng như Chris Pratt, Charlie Day và Anya Taylor-Joy, phim còn gây chú ý khi bổ sung nữ diễn viên Brie Larson vào vai Công chúa Rosalina. Đối với những ai tìm kiếm sự lãng mạn và nhẹ nhàng, "You, Me & Tuscany" với sự tham gia của Halle Bailey và Regé-Jean Page sẽ là một lựa chọn lý tưởng, mang đến không gian thoát ly đầy nắng tại vùng nông thôn nước Ý thơ mộng.

Dự kiến phát hành ngày 1/4, "The Super Mario Galaxy Movie" là phần tiếp theo của siêu phẩm hoạt hình ăn khách năm 2023. Nguồn: Universal Pictures

Trong dòng phim hài đen và tâm lý, "The Drama" được xem là một trong những bộ phim đáng mong đợi nhất khi quy tụ hai ngôi sao Zendaya và Robert Pattinson. Câu chuyện xoay quanh những tình huống trớ trêu và bí mật bị hé lộ của một cặp đôi ngay trước ngày cưới, khi họ tham gia trò chơi "điều tồi tệ nhất bạn từng làm là gì", hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm đầy bất ngờ cho người xem.

Bên cạnh đó, đạo diễn Jonah Hill cũng giới thiệu "Outcome", một tác phẩm châm biếm về sự nổi tiếng, với sự góp mặt của tài tử Keanu Reeves trong vai một ngôi sao điện ảnh bị vướng vào rắc rối truyền thông. Cameron Diaz, Matt Bomer và David Spade cùng tham gia diễn xuất, và có cả sự xuất hiện khách mời của Martin Scorsese, đóng vai chính mình.

"The Drama" được xem là một trong những dự án đáng mong đợi nhất khi quy tụ hai ngôi sao Zendaya và Robert Pattinson. Nguồn: A24

Những tín đồ của thể loại kinh dị "nặng đô" có thể chờ đón "Lee Cronin's The Mummy", một hướng đi hoàn toàn mới về truyền thuyết xác ướp Ai Cập do các "bậc thầy" thể loại kinh dị James Wan và Jason Blum sản xuất. Khác với các phiên bản hành động trước đây, bộ phim tập trung vào yếu tố rùng rợn xoay quanh sự mất tích bí ẩn của một bé gái tại Cairo.

Cùng phong cách ma mị là "Mother Mary" của đạo diễn David Lowery, kể về mối quan hệ đầy ám ảnh giữa một siêu sao nhạc Pop do Anne Hathaway thủ vai và một nhà thiết kế thời trang, bằng cách nào đó đã dẫn đến một buổi gọi hồn và trừ tà. Các bài hát do Hathaway thể hiện trong các phân đoạn hòa nhạc là của Jack Antonoff, FKA Twigs và Charli XCX, vì vậy nhạc phim chắc chắn rất đáng để chờ đợi.

Phim "Lee Cronin's The Mummy" do các "bậc thầy" thể loại kinh dị James Wan và Jason Blum sản xuất. Nguồn: Warner Bros Pictures

Ở mảng phim chính trị và tài liệu, "Eagles of the Republic" là một tác phẩm châm biếm chính trị gay cấn của đạo diễn Tarik Saleh, kể về một ngôi sao điện ảnh Ai Cập bị cuốn vào âm mưu nguy hiểm liên quan đến chính phủ. Trong khi đó, bộ phim tài liệu "Lorne" của Morgan Neville lại phác họa chân dung Lorne Michaels, người đàn ông quyền lực đứng sau chương trình huyền thoại "Saturday Night Live" trong suốt 50 năm qua, với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao kỳ cựu như Steve Martin và Tina Fey.

Phim "Michael" kể về Michael Jackson, do cháu trai của ông là Jaafar Jackson thủ vai chính. Nguồn: Universal Pictures

Dòng phim tiểu sử ghi dấu ấn với hai tác phẩm giàu cảm xúc là "I Swear" và "Michael". "I Swear" tái hiện cuộc đời đầy nghị lực của John Davidson, một người mắc hội chứng Tourette đã nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng, với diễn xuất ấn tượng của Robert Aramayo.

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào "Michael", bộ phim tiểu sử về Michael Jackson do cháu trai của ông là Jaafar Jackson thủ vai chính. Tác phẩm này hứa hẹn sẽ khai thác trọn vẹn cuộc đời phức tạp và tài năng thiên bẩm của "Ông hoàng nhạc Pop", từ những ánh hào quang rực rỡ đến những góc khuất đầy tranh cãi phía sau sân khấu.

2 phim Hàn đang khiến khán giả “cày xuyên đêm” trong tháng 3

VOV.VN - Hai bộ phim Hàn Quốc “Luật sư bóng ma” và “Cực hạn” đang thu hút sự chú ý của khán giả trong tháng 3 khi cùng lúc “chiếm sóng” trên FPT Play. Với hai màu sắc đối lập - một bên là yếu tố tâm linh pha pháp lý, một bên là cuộc chiến quyền lực đầy mưu mô - cả hai nhanh chóng trở thành những cái tên được quan tâm.

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: điện ảnh màn ảnh diễn viên phim hay
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lần đầu tiên Bollywood tôn vinh bộ phim về Quan họ
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc