Những bộ phim đáng chú ý không thể bỏ lỡ trong tháng Tư

Mở đầu danh sách những bộ phim hay đáng chú ý là "The Super Mario Galaxy Movie", phần tiếp theo của siêu phẩm hoạt hình ăn khách năm 2023. Với sự trở lại của dàn sao lồng tiếng như Chris Pratt, Charlie Day và Anya Taylor-Joy, phim còn gây chú ý khi bổ sung nữ diễn viên Brie Larson vào vai Công chúa Rosalina. Đối với những ai tìm kiếm sự lãng mạn và nhẹ nhàng, "You, Me & Tuscany" với sự tham gia của Halle Bailey và Regé-Jean Page sẽ là một lựa chọn lý tưởng, mang đến không gian thoát ly đầy nắng tại vùng nông thôn nước Ý thơ mộng.

Trong dòng phim hài đen và tâm lý, "The Drama" được xem là một trong những bộ phim đáng mong đợi nhất khi quy tụ hai ngôi sao Zendaya và Robert Pattinson. Câu chuyện xoay quanh những tình huống trớ trêu và bí mật bị hé lộ của một cặp đôi ngay trước ngày cưới, khi họ tham gia trò chơi "điều tồi tệ nhất bạn từng làm là gì", hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm đầy bất ngờ cho người xem.

Bên cạnh đó, đạo diễn Jonah Hill cũng giới thiệu "Outcome", một tác phẩm châm biếm về sự nổi tiếng, với sự góp mặt của tài tử Keanu Reeves trong vai một ngôi sao điện ảnh bị vướng vào rắc rối truyền thông. Cameron Diaz, Matt Bomer và David Spade cùng tham gia diễn xuất, và có cả sự xuất hiện khách mời của Martin Scorsese, đóng vai chính mình.

Những tín đồ của thể loại kinh dị "nặng đô" có thể chờ đón "Lee Cronin's The Mummy", một hướng đi hoàn toàn mới về truyền thuyết xác ướp Ai Cập do các "bậc thầy" thể loại kinh dị James Wan và Jason Blum sản xuất. Khác với các phiên bản hành động trước đây, bộ phim tập trung vào yếu tố rùng rợn xoay quanh sự mất tích bí ẩn của một bé gái tại Cairo.

Cùng phong cách ma mị là "Mother Mary" của đạo diễn David Lowery, kể về mối quan hệ đầy ám ảnh giữa một siêu sao nhạc Pop do Anne Hathaway thủ vai và một nhà thiết kế thời trang, bằng cách nào đó đã dẫn đến một buổi gọi hồn và trừ tà. Các bài hát do Hathaway thể hiện trong các phân đoạn hòa nhạc là của Jack Antonoff, FKA Twigs và Charli XCX, vì vậy nhạc phim chắc chắn rất đáng để chờ đợi.

Ở mảng phim chính trị và tài liệu, "Eagles of the Republic" là một tác phẩm châm biếm chính trị gay cấn của đạo diễn Tarik Saleh, kể về một ngôi sao điện ảnh Ai Cập bị cuốn vào âm mưu nguy hiểm liên quan đến chính phủ. Trong khi đó, bộ phim tài liệu "Lorne" của Morgan Neville lại phác họa chân dung Lorne Michaels, người đàn ông quyền lực đứng sau chương trình huyền thoại "Saturday Night Live" trong suốt 50 năm qua, với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao kỳ cựu như Steve Martin và Tina Fey.

Dòng phim tiểu sử ghi dấu ấn với hai tác phẩm giàu cảm xúc là "I Swear" và "Michael". "I Swear" tái hiện cuộc đời đầy nghị lực của John Davidson, một người mắc hội chứng Tourette đã nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng, với diễn xuất ấn tượng của Robert Aramayo.

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào "Michael", bộ phim tiểu sử về Michael Jackson do cháu trai của ông là Jaafar Jackson thủ vai chính. Tác phẩm này hứa hẹn sẽ khai thác trọn vẹn cuộc đời phức tạp và tài năng thiên bẩm của "Ông hoàng nhạc Pop", từ những ánh hào quang rực rỡ đến những góc khuất đầy tranh cãi phía sau sân khấu.