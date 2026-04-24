Phim “Michael” kỳ vọng đạt kỷ lục doanh thu ra mắt tại Mỹ từ 65-70 triệu USD

Thứ Sáu, 08:00, 24/04/2026
VOV.VN - Mọi dấu hiệu đều cho thấy phim về “Ông vua nhạc Pop” Michael Jackson, “Michael” đã vượt qua “Straight Outta Compton” và “Bohemian Rhapsody” để đạt được doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại tại thị trường Mỹ đối với một bộ phim tiểu sử âm nhạc.

“Michael”, bộ phim về tiểu sử “Ông vua nhạc Pop” Michael Jackson được mong chờ từ lâu của đạo diễn Antoine Fuqua hy vọng sẽ lập kỷ lục về doanh thu khi ra mắt tại các rạp chiếu phim trên khắp Bắc Mỹ và thế giới. Thông tin từ hãng Lionsgate, “Michael” dự kiến ​​sẽ thu về ít nhất 65-70 triệu USD tại thị trường Mỹ, điều này sẽ giúp phim có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại đối với một bộ phim tiểu sử âm nhạc, vượt qua kỷ lục hiện tại “Straight Outta Compton” của Universal (60,2 triệu USD) và phim tiểu sử về Freddy Mercury của Fox (55 triệu USD).

Khi bộ phim lần đầu tiên được công chiếu cách đây ba tuần, doanh thu dự kiến ​​dao động từ 55-60 triệu USD. Mặc dù vẫn là một con số ấn tượng, sự tăng vọt sau đó cho thấy “Michael” có thể đang hưởng lợi từ yếu tố hoài niệm, điều đang truyền cảm hứng cho những người ít đi xem phim quay trở lại rạp, hoặc khơi dậy sự quan tâm trong nhóm khán giả xem phim nhiệt tình nhất, thế hệ GenZ.

Jaafar Jackson trong vai Michael Jackson thời trẻ trong phim “Michael”. (Ảnh: Glen Wilson/Lionsgate)

Phim “Michael” đang được kỳ vọng sẽ tạo nên một hiện tượng lớn hơn nữa tại phòng vé quốc tế khi xét đến sức hút của “Ông vua nhạc Pop” vẫn còn rất mạnh mẽ ở bên kia đại dương. Các dự đoán cho thấy phim sẽ thu về từ 75-90 triệu USD trong tuần đầu ra mắt toàn cầu, và có thể lên tới 165 triệu USD, so với ngân sách ròng được báo cáo là 155 triệu USD, cộng thêm hàng chục triệu USD chi cho 22 ngày quay bổ sung, đẩy tổng ngân sách lên gần 200 triệu USD.

Hành trình đưa bộ phim lên màn ảnh rộng không hề dễ dàng khi việc phát hành đã bị trì hoãn nhiều lần. Ban đầu, dự định là tái hiện toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của Jackson, bao gồm cả những cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em bắt đầu nhấn chìm ông trong bê bối vào những năm 1990, sau khi ông đạt được vị thế siêu sao solo với album “Thriller” năm 1982, một trong những album bán chạy nhất mọi thời đại và tiếp theo là “Bad” năm 1987.

Ra mắt bộ phim về “Vua nhạc pop” Michael Jackson

VOV.VN - Hàng nghìn người hâm mộ Michael Jackson, trong trang phục phong cách quân đội, đeo kính râm hoặc trang phục đính đá sequin giống “ông vua nhạc pop”, đã tập trung tại Berlin, Đức tối 10/4 để tham dự buổi ra mắt quốc tế bộ phim tiểu sử "Michael".

Nhưng kế hoạch đã thay đổi khi King và Quỹ Di sản Jackson, đơn vị ủng hộ dự án, phải đối mặt với vấn đề pháp lý khi một người phản đối tố cáo Jackson, người này từng có thỏa thuận dàn xếp với quỹ, đảm bảo rằng anh ta sẽ không bao giờ xuất hiện trong phim. King và các nhà làm phim, cùng với Lionsgate và Universal, bắt đầu lên kế hoạch chia bộ phim thành hai phần để có thời gian giải quyết vấn đề cụ thể này.

“Fuqua và biên kịch John Logan không hẳn là phá vỡ khuôn mẫu với  bộ phim “Michael”, cũng không nhồi nhét vào đó những tiết lộ gây chấn động. Nhưng họ đã chạm đến một mạch cảm xúc u buồn ẩn sâu bên dưới thành công vang dội ấy, điều này lại gây xúc động một cách đáng ngạc nhiên. Cộng đồng mạng sẽ nổi giận vì bộ phim không đề cập đến những cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em đã làm hoen ố di sản của Michael Jackson. Các nhà làm phim đã giải quyết vấn đề đó bằng cách tập trung vào sự nghiệp ban đầu của anh, kết thúc bằng buổi hòa nhạc “Bad World Tour” năm 1988 tại London, nhiều năm trước khi những cáo buộc đầu tiên xuất hiện. Dòng chữ cuối phim “Câu chuyện của anh ấy vẫn tiếp diễn” đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình”, nhà phê bình phim hàng đầu David Rooney của THR viết trong bài đánh giá.

Thư Vũ/VOV.VN
Hollywood Reporter
One Piece 2: Cơn địa chấn Netflix và cú bứt phá của phim live-action manga

VOV.VN - Sự trở lại của One Piece live-action phần hai không chỉ nối dài thành công mà còn khẳng định sức hút toàn cầu của một thương hiệu manga kinh điển. Với vị trí top 1 tại hơn 40 quốc gia, điểm số ấn tượng và quy mô mở rộng, series cho thấy cách một bản chuyển thể có thể chinh phục khán giả đại chúng.

“Super Mario Galaxy” đạt doanh thu mở màn khổng lồ 372 triệu USD trên toàn cầu

VOV.VN - Phim hoạt hình “Super Mario Galaxy” đóng góp rất lớn vào sự hồi sinh của doanh thu phòng vé khi thu về ước tính 372,5 triệu USD trên toàn cầu ngay trong tuần đầu ra mắt, thành tích cao nhất kể từ khi “Avatar: Fire and Ash” của James Cameron dịp Giáng sinh năm 2025.

Spider Man “gây bão” toàn cầu: Trailer chạm 1,1 tỷ lượt xem

VOV.VN - “Spider Man: Khởi đầu mới” (2026) đang xác lập những kỷ lục ấn tượng bậc nhất trong lịch sử điện ảnh ngay từ giai đoạn quảng bá.

