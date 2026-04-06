“Super Mario Galaxy” đạt doanh thu mở màn khổng lồ 372 triệu USD trên toàn cầu

Thứ Hai, 14:23, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phim hoạt hình “Super Mario Galaxy” đóng góp rất lớn vào sự hồi sinh của doanh thu phòng vé khi thu về ước tính 372,5 triệu USD trên toàn cầu ngay trong tuần đầu ra mắt, thành tích cao nhất kể từ khi “Avatar: Fire and Ash” của James Cameron dịp Giáng sinh năm 2025.

Doanh thu của phim “Super Mario Galaxy” cũng là doanh thu mở màn cao nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại của các phim Hollywood. Phim đã thu về ước tính 190,1 triệu USD tại thị trường Mỹ trong suốt 5 ngày lễ Phục Sinh, bao gồm doanh thu cuối tuần 3 ngày là 130,9 triệu USD. Ở thị trường quốc tế, Galaxy đã đạt doanh thu ước tính 182,4 triệu USD từ 80 thị trường.

“Super Mario Galaxy” cũng đạt được một số cột mốc đáng chú ý khác, bao gồm việc có doanh thu mở màn ba ngày lớn nhất trong năm không chỉ ở Bắc Mỹ mà còn ở nước ngoài và trên toàn cầu, một kỷ lục từng được nắm giữ trong thời gian ngắn bởi tựa game ăn khách “Project Hail Mary”.

super mario galaxy dat doanh thu mo man khong lo 372 trieu usd tren toan cau hinh anh 1
Phim “Super Mario Galaxy” của Nintendo và Illumination

Những thành tựu toàn cầu bao gồm việc đạt doanh thu mở màn lớn thứ năm mọi thời đại đối với một phim hoạt hình, và lớn thứ tư đối với một bộ phim phát hành bởi các hãng phim Hollywood, chỉ sau “Zootopia 2”, “Moana 2”  và “Super Mario” (chưa điều chỉnh theo lạm phát). Đây là loạt phim hoạt hình dựa trên trò chơi điện tử duy nhất có hai phần phim mở màn đạt doanh thu cao hơn 350 triệu USD. Và đây cũng là doanh thu mở màn lớn thứ năm mọi thời đại của Universal.

Trong số những thành tựu nội địa, “Super Mario Galaxy” đạt doanh thu cuối tuần cao thứ ba đối với một bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử, chỉ sau “A Minecraft Movie” và “Super Mario”. Đây là loạt phim hoạt hình duy nhất có hai phần phim mở màn đạt hơn 100 triệu USD trong ba ngày cuối tuần, ngoài “Shrek”, “Toy Story” và “Minions” và đạt doanh thu mở màn năm ngày cao nhất tại thị trường nội địa kể từ “Moana 2” của Disney.

super mario galaxy dat doanh thu mo man khong lo 372 trieu usd tren toan cau hinh anh 2
Phim “Super Mario Galaxy” của Nintendo và Illumination.

“Doanh thu mở màn của phim “Super Mario Galaxy” là một kết quả ấn tượng cho một thương hiệu mang tính biểu tượng và là một thành công lớn cho thị trường. Phản hồi của khán giả cho thấy phim sẽ có một thời gian dài thành công tại phòng vé nội địa (Mỹ)”, Jim Orr, chủ tịch phân phối nội địa của Universal cho biết.

super_mario_thien_ha_3.jpg

“Super Mario Thiên hà”: Mãn nhãn fan nhưng chưa chạm tới chiều sâu

VOV.VN - “The Super Mario Galaxy Movie” – Tên tiếng Việt “Super Mario Thiên hà” khởi chiếu từ 1/4, mang đến hành trình rực rỡ, dồn dập và đầy hoài niệm. Tuy nhiên, phía sau lớp vỏ giải trí bắt mắt, bộ phim vẫn bộc lộ giới hạn quen thuộc khi ưu tiên fan hơn chiều sâu cảm xúc.

Thư Vũ/VOV.VN
Hollywood Reporter
Tag: Super Mario Galaxy
