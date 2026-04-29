Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tìm diễn viên cho phim điện ảnh mới “Cận kề cái chết”

Dự án điện ảnh “Cận kề cái chết” vừa chính thức được công bố, đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với dòng phim chiến tranh – lịch sử, thể loại vốn đã làm nên dấu ấn nghề nghiệp của ông trong điện ảnh Việt Nam đương đại. Bộ phim hứa hẹn khai thác một lát cắt khốc liệt của chiến tranh, nơi con người bị đẩy đến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Lấy bối cảnh giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, khi chiến tranh bước vào thời kỳ căng thẳng và tàn khốc nhất, “Cận kề cái chết” xoay quanh một tù nhân đặc biệt, từng là đặc vụ trong mạng lưới vận chuyển chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam.

Nhân vật chính không chỉ mang thân phận bị giam giữ, mà còn nắm giữ bí mật về một khoản tiền USD quan trọng phục vụ cho Cách mạng, đồng thời biết rõ vị trí cất giấu số tài sản này. Bị giam tại trại Phú Quốc, nơi từng được gọi là “địa ngục trần gian”, anh buộc phải tìm cách vượt ngục trong một kế hoạch gần như bất khả thi. Không đơn thuần là một phim vượt ngục, tác phẩm được định hình như một hành trình sinh tồn, nơi mọi lựa chọn đều bị đặt trong thế giới hạnvà bản năng sống bị thử thách đến tận cùng.

Sau thành công của “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, Bùi Thạc Chuyên tiếp tục trung thành với sở trường xây dựng những không gian điện ảnh khắc nghiệt, nơi nhân vật bị đẩy vào các tình huống căng thẳng cực độ. Ở dự án lần này, ông không chỉ tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh, mà còn mở rộng điểm nhìn vào nội tâm con người Cách mạng, đó là niềm tin, sự chịu đựng và ý chí tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Đây được xem là hướng tiếp cận mang tính nhân bản, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố hành động hay tái hiện lịch sử thuần túy.

Hiện “Cận kề cái chết” đang trong giai đoạn tuyển chọn diễn viên. Theo thông tin từ ê-kíp, quá trình casting được chia thành hai vòng: Vòng 1: Nhận hồ sơ online đến hết ngày 07/05/2026; Vòng 2, Casting trực tiếp dành cho các hồ sơ phù hợp vào ngày 08/05/2026. Phim dự kiến khởi quay sau khi hoàn tất tuyển chọn và sẽ ra mắt khán giả vào năm 2027.