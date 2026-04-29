Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tìm diễn viên cho phim điện ảnh mới “Cận kề cái chết”

Thứ Tư, 14:56, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự án điện ảnh “Cận kề cái chết” chính thức được công bố, đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với thể loại chiến tranh, lịch sử.

Dự án điện ảnh “Cận kề cái chết” vừa chính thức được công bố, đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với dòng phim chiến tranh – lịch sử, thể loại vốn đã làm nên dấu ấn nghề nghiệp của ông trong điện ảnh Việt Nam đương đại. Bộ phim hứa hẹn khai thác một lát cắt khốc liệt của chiến tranh, nơi con người bị đẩy đến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Lấy bối cảnh giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, khi chiến tranh bước vào thời kỳ căng thẳng và tàn khốc nhất, “Cận kề cái chết” xoay quanh một tù nhân đặc biệt, từng là đặc vụ trong mạng lưới vận chuyển chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam.

Nhân vật chính không chỉ mang thân phận bị giam giữ, mà còn nắm giữ bí mật về một khoản tiền USD quan trọng phục vụ cho Cách mạng, đồng thời biết rõ vị trí cất giấu số tài sản này. Bị giam tại trại Phú Quốc, nơi từng được gọi là “địa ngục trần gian”, anh buộc phải tìm cách vượt ngục trong một kế hoạch gần như bất khả thi. Không đơn thuần là một phim vượt ngục, tác phẩm được định hình như một hành trình sinh tồn, nơi mọi lựa chọn đều bị đặt trong thế giới hạnvà bản năng sống bị thử thách đến tận cùng.

Sau thành công của “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, Bùi Thạc Chuyên tiếp tục trung thành với sở trường xây dựng những không gian điện ảnh khắc nghiệt, nơi nhân vật bị đẩy vào các tình huống căng thẳng cực độ. Ở dự án lần này, ông không chỉ tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh, mà còn mở rộng điểm nhìn vào nội tâm con người Cách mạng, đó là niềm tin, sự chịu đựng và ý chí tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Đây được xem là hướng tiếp cận mang tính nhân bản, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố hành động hay tái hiện lịch sử thuần túy.

Hiện “Cận kề cái chết” đang trong giai đoạn tuyển chọn diễn viên. Theo thông tin từ ê-kíp, quá trình casting được chia thành hai vòng: Vòng 1: Nhận hồ sơ online đến hết ngày 07/05/2026; Vòng 2, Casting trực tiếp dành cho các hồ sơ phù hợp vào ngày 08/05/2026. Phim dự kiến khởi quay sau khi hoàn tất tuyển chọn và sẽ ra mắt khán giả vào năm 2027.

Dịp 30/4 xem lại “Biệt động Sài Gòn”: Khi ký ức chiến tranh hòa trong niềm tự hào

VOV.VN - Dịp 30/4, xem lại “Biệt động Sài Gòn” không chỉ là dịp hoài niệm về một tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam, mà còn như một hành trình trở về ký ức lịch sử. Những thước phim tái hiện cuộc chiến thầm lặng nơi đô thị, gợi lại niềm tự hào về những con người đã sống và chiến đấu vì Tổ quốc.

 

Hải Hà/VOV.VN
Tag: Cận kề cái chết Bùi Thạc Chuyên phim chiến tranh Việt Nam điện ảnh Việt Nam phim lịch sử Việt Nam
Nghệ sĩ Nhân dân chuyên đóng vai phụ nhưng ai xem cũng nhớ mặt
Nghệ sĩ Nhân dân chuyên đóng vai phụ nhưng ai xem cũng nhớ mặt

VOV.VN - NSND Trịnh Thịnh không phải là cái tên gắn với những vai chính rực rỡ, nhưng lại là gương mặt mà khán giả Việt Nam dễ dàng nhận ra chỉ sau vài phút xuất hiện.

"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng
"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

VOV.VN - Phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" của đạo diễn Đỗ Quốc Trung chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 1 tuần ra mắt.

"Yêu nữ thích hàng hiệu 2" tái xuất, bùng nổ phản ứng đầu tiên từ khán giả
“Yêu nữ thích hàng hiệu 2” tái xuất, bùng nổ phản ứng đầu tiên từ khán giả

VOV.VN - “The Devil Wears Prada 2” (Yêu nữ thích hàng hiệu phần 2) vừa ghi nhận loạt phản ứng đầu tiên từ các suất chiếu thử toàn cầu, thu hút chú ý nhờ màn tái hợp dàn cast biểu tượng. Trong bối cảnh Runway bước vào kỷ nguyên số, nơi thời trang, quyền lực và truyền thông được tái định nghĩa.

Phim Michael Jackson gây sốt phòng vé: Ánh hào quang và khoảng trống huyền thoại
Phim Michael Jackson gây sốt phòng vé: Ánh hào quang và khoảng trống huyền thoại

VOV.VN - Thu hơn 217 triệu USD toàn cầu chỉ sau vài ngày, “Michael” nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé 2026. Nhưng đằng sau thành công rực rỡ ấy là một bộ phim gây nhiều tranh luận: Giàu cảm xúc, bùng nổ âm nhạc, song vẫn để lại khoảng trống khi lựa chọn kể một câu chuyện đẹp hơn là đầy đủ.

