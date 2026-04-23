Bay flycam không phép tại Đền Hùng, du khách đối mặt mức phạt nặng

Thứ Năm, 11:11, 23/04/2026
VOV.VN - Lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ cảnh báo, người dân và du khách sử dụng flycam trái phép tại khu vực Đền Hùng có thể bị xử phạt hành chính đến 40 triệu đồng, thậm chí bị tịch thu phương tiện hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, căn cứ Nghị định 288/2025/NĐ-CP, người điều khiển phương tiện bay không người lái phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Cụ thể, người điều khiển phải từ đủ 18 tuổi trở lên (trừ trường hợp thiết bị có trọng lượng cất cánh tối đa dưới 0,25kg), không sử dụng rượu, bia, chất ma túy hoặc các chất bị cấm, đồng thời phải có giấy phép điều khiển bay do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Sử dụng flycam trái phép có thể bị tịch thu. Ảnh: CAPT

Đối với thiết bị có trọng lượng từ 0,25kg trở lên, bay ngoài tầm nhìn trực quan hoặc bay theo chương trình cài đặt sẵn, người điều khiển bắt buộc phải có giấy phép phù hợp. Việc đăng ký và xin cấp phép bay cũng phải được thực hiện đầy đủ.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, nghiêm cấm hoạt động bay tại khu vực cấm, khu vực quân sự, sân bay hoặc nơi tập trung đông người khi chưa được cho phép. Các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Theo đó, người điều khiển thiết bị không có giấy phép, bay vào khu vực cấm hoặc khu vực đông người có thể bị xử phạt hành chính từ 20 đến 30 triệu đồng. Trường hợp gây ảnh hưởng đến an toàn của các phương tiện bay khác, mức phạt có thể từ 30 đến 40 triệu đồng.

Ngoài xử phạt tiền, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu phương tiện, đình chỉ hoạt động bay hoặc buộc khắc phục hậu quả. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan chức năng sẽ xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Công an tỉnh cho biết sẽ siết quản lý quay flycam tại lễ hội Đền Hùng 2026. Ảnh: CAPT

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian qua, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác tại khu vực lễ hội. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, góp phần bảo đảm mùa lễ hội trang nghiêm, an toàn.

Để phục vụ công tác bảo đảm an ninh tại khu vực Đền Hùng, lực lượng Công an đề nghị người dân, du khách nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái; không tự ý quay phim, chụp ảnh từ trên cao khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

“Việc chấp hành đúng quy định không chỉ góp phần giữ gìn sự tôn nghiêm của lễ hội mà còn xây dựng hình ảnh văn minh, thân thiện của Đất Tổ trong mắt du khách thập phương”, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh.

Theo cơ quan chức năng, tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động của tàu bay không người lái là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh các thiết bị này ngày càng phổ biến, qua đó góp phần giữ vững an ninh, an toàn, bảo đảm Lễ hội Đền Hùng diễn ra thành công, đúng quy định.

Phi Long - Đức Đông/VOV.VN
Hàng vạn du khách đổ về Đền Hùng, CSGT Phú Thọ sẵn sàng điều tiết giao thông

VOV.VN - Lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông chi tiết nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc, tai nạn trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2026.

Người dân, du khách cần lưu ý điều gì khi dâng hương Đền Hùng?

VOV.VN - Người dân, du khách cần lưu ý tuân thủ nội quy, quy định việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn, thực hiện nếp sống văn minh tại khu vực Di tích lịch sử Đền Hùng trong thời gian tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026 (từ ngày 17 - 26/4/2026, tức từ mùng 1 - 10/3 năm Bính Ngọ).

Hơn 60.000 người hành hương về Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ

VOV.VN - Chỉ trong 3 ngày đầu diễn ra Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026, đã có hơn 60.000 người về Phú Thọ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

