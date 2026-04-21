中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phục hồi và phát huy giá trị di tích Miếu - Đền Thủy thần xã đảo Minh Châu, Hà Nội

Thứ Ba, 21:16, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xã đảo Minh Châu (Hà Nội) nằm giữa sông Hồng, nơi hợp lưu của ba dòng sông lớn là Sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Với vị trí đặc biệt này, đời sống cư dân nơi đây từ lâu gắn bó với tín ngưỡng thờ Thủy thần, một nét văn hóa tiêu biểu của cư dân vùng sông nước.

Theo các tài liệu lịch sử và thư tịch Hán Nôm, xã đảo Minh Châu từng tồn tại hệ thống các miếu thờ ba vị Thủy thần gồm: Đại Đế Động Đình Quân, Vấn Hải Động Đình Quân và Bát Hải Long Vương, song cho đến nay không còn dấu tích do biến động lịch sử và thiên tai. Sự biến mất này đặt ra yêu cầu cấp thiết về nghiên cứu, phục dựng di sản, đáp ứng đời sống văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của người dân.

phuc hoi va phat huy gia tri di tich mieu - Den thuy than xa dao minh chau, ha noi hinh anh 1
Minh Châu là xã đảo duy nhất của Thủ đô nằm giữa sông Hồng, nơi hợp lưu của ba dòng sông lớn là Sông Hồng, sông Đà và sông Lô.

Tại hội thảo khoa học “Định hướng phục hồi và phát huy giá trị di sản văn hóa khu di tích Miếu/Đền thủy thần xã Minh Châu, Thành phố Hà Nội” do UBND xã Minh Châu, Sở VH-TT TP.Hà Nội phối hợp cùng Hội khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức, nhiều tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia đã tập trung làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa và định hướng phát triển không gian di sản trong tương lai.

phuc hoi va phat huy gia tri di tich mieu - Den thuy than xa dao minh chau, ha noi hinh anh 2
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến trình bày tại hội thảo.

Tại hội thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến cho biết: Việc phục dựng Đền Thủy Thần hiện nay không chỉ đơn thuần là khôi phục một di tích, mà còn mang nhiều ý nghĩa quan trọng, đó là khôi phục không gian văn hóa bản địa cốt lõi, tái tạo bản sắc tinh thần cộng đồng, đồng thời tạo nền tảng cho một hướng phát triển mới trong tương lai. Nếu được định hướng và triển khai đúng đắn, Minh Châu có tiềm năng trở thành một điểm đến du lịch văn hóa - tâm linh đặc sắc của Hà Nội, đồng thời là không gian sinh thái, nghỉ dưỡng ven sông giàu bản sắc; hướng tới mô hình phát triển hài hòa giữa con người, văn hóa và thiên nhiên.

Trong định hướng đó, Đền Thủy Thần xã Minh Châu được xác định là hạt nhân, giữ vai trò “linh hồn” của không gian phát triển; đây cũng là yếu tố quan trọng tạo nên bản sắc riêng, góp phần định vị Minh Châu như một điểm nhấn đặc thù trong tổng thể Thủ đô.

“Phục dựng Đền Thủy Thần không chỉ là khôi phục một di tích, mà là khơi dậy một không gian văn hóa, và thực hiện một tầm nhìn lớn của Thủ đô: đưa những vùng đất đặc thù như Minh Châu trở thành những điểm sáng trong cấu trúc phát triển đa trung tâm của Hà Nội”, ông Nguyễn Đức Tiến nhấn mạnh.

phuc hoi va phat huy gia tri di tich mieu - Den thuy than xa dao minh chau, ha noi hinh anh 3
GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam chia sẻ tham luận tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, xã Minh Châu cần định hướng xây dựng Công viên Đền Thủy Thần (hoặc Công viên Minh Châu), từng bước hình thành trung tâm du lịch văn hóa tâm linh - sinh thái.

Theo GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, địa phương cần khai thác hiệu quả lợi thế cả đường bộ và đặc biệt là đường thủy; đồng thời mở rộng liên kết với các điểm đặc trưng tiêu biểu trong không gian văn hóa Xứ Đoài, qua đó thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa một cách bài bản, bền vững.

phuc hoi va phat huy gia tri di tich mieu - Den thuy than xa dao minh chau, ha noi hinh anh 4
Ông Nguyễn Danh Ngọ, người dân xã Minh Châu bày tỏ mong muốn, nguyện vọng của người dân.

Ông Nguyễn Danh Ngọ, người sinh ra và lớn lên tại Minh Châu, chia sẻ: Theo những gì ông được biết và nghe các bậc cao niên kể lại, miếu - đền thờ Thủy thần ở xã Minh Châu đã có từ rất lâu đời, cách nay hàng trăm năm. Đây vốn là một khu dân cư cổ, nơi người dân đã sinh sống khoảng 500 năm, với đầy đủ các công trình văn hóa như chợ, đền, đình, miếu được xây dựng từ sớm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dòng sông Hồng với tình trạng lũ lụt, sạt lở diễn ra hằng năm, nhiều công trình đã bị thiên nhiên tàn phá, cuốn trôi...

“Nguyện vọng chung của người dân địa phương là mong muốn khôi phục lại các công trình văn hóa tâm linh trên chính mảnh đất xưa, để có nơi thờ phụng và làm điểm tựa tinh thần cho cộng đồng”, ông Ngọ bày tỏ và cho biết đây cũng là mong muốn của người dân xã Minh Châu.

phuc hoi va phat huy gia tri di tich mieu - Den thuy than xa dao minh chau, ha noi hinh anh 5
PGS.TS. Trần Đức Cường, Viện khoa học xã hội Việt Nam khẳng định việc bảo quản, tu bổ, phục hồi đền miếu trên địa bàn xã là nguyện vọng chính đáng của người dân.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, PGS.TS. Trần Đức Cường, Viện khoa học xã hội Việt Nam khẳng định việc bảo quản, tu bổ, phục hồi đền miếu trên địa bàn xã là nguyện vọng chính đáng của cán bộ và nhân dân xã Minh Châu. Điều này cũng phù hợp với đề xuất của các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa và hoạt động xã hội.

“Chủ trương trên hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết 80-NQ/TW và Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị và chương trình hành động 08-CTr/ TU của Thành ủy Hà Nội xếp xã đảo Minh Châu cùng với một số địa điểm văn hóa khác trong nhóm khu văn hóa tâm linh, sinh thái, sáng tạo, tích hợp dịch vụ văn hóa, nghệ thuật trình diễn, phim trường và không gian trải nghiệm di sản của Thủ đô Hà Nội. Đặc biệt, việc thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch tại xã đảo Minh Châu, qua đó nâng cao đời sống của nhân dân trong xã”, PGS.TS. Trần Đức Cường nhấn mạnh.

phuc hoi va phat huy gia tri di tich mieu - Den thuy than xa dao minh chau, ha noi hinh anh 6
Các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu chia sẻ tham luận tại hội thảo.

Bên cạnh đó, PGS.TS. Trần Đức Cường cũng nhấn mạnh trong việc phục hồi đền miếu và tu bổ các di tích ở Minh Châu, cần xây dựng thành một quy hoạch tổng thể về một khu di tích văn hóa và du lịch tuân theo những quy định về bảo tồn, tôn tạo, phục dựng và phát huy các giá trị văn hóa-lịch sử-và cảnh quan theo luật Di sản và theo sự hướng dẫn của Thành ủy và UBND Thành phố Hà Nội thông qua sự quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố. Việc sắp xếp các nội thất trong đền, miếu cũng cần phù hợp với quan niệm dân gian.

phuc hoi va phat huy gia tri di tich mieu - Den thuy than xa dao minh chau, ha noi hinh anh 7
Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Định hướng phục hồi và phát huy giá trị di sản văn hóa khu di tích Miếu/Đền thủy thần xã Minh Châu, Thành phố Hà Nội”.
phuc hoi va phat huy gia tri di tich mieu - Den thuy than xa dao minh chau, ha noi hinh anh 8
Một trong hai ngôi đình hiện nay tại xã Minh Châu.

Tại hội thảo, UBND xã Minh Châu đề xuất bốn nhóm giải pháp. Trong đó, chính quyền xã chủ trì phối hợp cùng Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội và các chuyên gia đầu ngành tiến hành khảo sát thực địa để chốt vị trí tọa độ phục dựng tại xóm Thượng; Kiến nghị sử dụng vốn ngân sách nhà nước làm vốn mồi để lập quy hoạch và giải phóng mặt bằng.

Phần lớn kinh phí xây dựng sẽ được huy động từ nguồn vốn xã hội hóa; Sau khi hoàn thành, công tác quản lý di tích sẽ được giao quyền tự chủ cho cộng đồng dân cư thông qua việc thành lập Ban quản lý di tích cấp thôn, xã; Minh Châu sẽ ứng dụng công nghệ số hiện đại vào việc kể câu chuyện lịch sử miếu Thủy Thần. Đồng thời, triển khai các chiến dịch truyền thông nhằm lan tỏa hình ảnh xã đảo Minh Châu an bình, giàu bản sắc, định vị vững chắc thương hiệu du lịch văn hóa tâm linh trên bản đồ du lịch quốc gia.

Thư Vũ/VOV.VN
Tag: xã đảo Minh Châu Định hướng phục hồi di tích Miếu - Đền Thủy thần xã đảo Minh Châu Hà Nội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

“Gác cổng” an ninh, “mở cửa” đầu tư: Bài toán cân bằng phát triển văn hóa
“Gác cổng” an ninh, “mở cửa” đầu tư: Bài toán cân bằng phát triển văn hóa

VOV.VN - Thảo luận về Nghị quyết phát triển văn hóa, ĐBQH nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ “trận địa” tư tưởng từ sớm, từ xa, không để phát sinh “khoảng trống” pháp lý tại các địa bàn nhạy cảm. Đồng thời, đề xuất đột phá mô hình “đầu tư công - quản trị tư”, khơi thông nguồn lực, phát triển công nghiệp văn hóa bền vững.

Đề xuất 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ
Đề xuất 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ

VOV.VN - Sáng 20/4, tại Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trình bày Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam với nhiều cơ chế, chính sách được đánh giá mang tính đột phá, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

Cần có cơ chế đặc thù để văn hóa Việt Nam “cất cánh”
Cần có cơ chế đặc thù để văn hóa Việt Nam “cất cánh”

VOV.VN - Chiều 19/4, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ hai để lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc