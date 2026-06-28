Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy khiến hơn 20.000 khán giả bùng nổ tại Mỹ Đình

Tối 27/6, hơn 20.000 khán giả đã có mặt tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội) để hòa mình vào Concert Thanh Xuân. Với sự góp mặt của gần 20 ca sĩ, nghệ sĩ cùng hàng trăm vũ công, diễn viên, hợp xướng, chương trình mang đến hành trình âm nhạc kéo dài hơn ba giờ, trong đó những màn trình diễn của Hòa Minzy và Quang Hùng MasterD trở thành các điểm nhấn thu hút sự chú ý.

Hơn 20.000 khán giả tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt tại Trường đua F1 Mỹ Đình.

Concert Thanh Xuân được xây dựng qua ba chương: Ngọn lửa Thanh xuân, Khát vọng Thanh xuân và Thanh xuân rực rỡ, tái hiện hành trình của tuổi trẻ Việt Nam bằng âm nhạc, công nghệ trình diễn và nhiều tiết mục được dàn dựng công phu.

Đêm nhạc mở màn bằng liên khúc Áo xanh gọi tương lai - Việt Nam, do Hòa Minzy và Lâm Phúc thể hiện. Trên nền sân khấu rực sáng với hiệu ứng ánh sáng, pháo hoa cùng đội hình vũ công đông đảo, tiết mục mang đến không khí sôi động ngay từ những phút đầu. Giọng hát giàu năng lượng của Hòa Minzy kết hợp cùng Lâm Phúc tạo nên màn mở đầu giàu cảm xúc, mở ra mạch nội dung xuyên suốt về tinh thần cống hiến và khát vọng của tuổi trẻ.

Đông Hùng và Võ Hạ Trâm

Ở chương trình thứ hai, Hòa Minzy tiếp tục trở lại với ca khúc Thị Mầu. Tiết mục khai thác chất liệu văn hóa truyền thống nhưng được dàn dựng theo phong cách hiện đại, kết hợp nhiều màn tương tác với khán giả. Hình tượng nhân vật dân gian quen thuộc xuất hiện giữa không gian đại nhạc hội đã mang đến màu sắc mới lạ, góp phần khuấy động bầu không khí tại Mỹ Đình.

Một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất của Concert Thanh Xuân là sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD ở chương cuối. Ngay khi nam ca sĩ bước lên sân khấu, cả khán đài đồng loạt vang lên tiếng reo hò, hàng nghìn lightstick, banner LED và các phụ kiện cổ vũ được thắp sáng, tạo nên khung cảnh rực rỡ.

Hòa Minzy mang ca khúc Thị Mầu lên sân khấu với phần dàn dựng đậm chất truyền thống kết hợp hiện đại.

Quang Hùng MasterD mở màn bằng phần intro kết hợp rap và vũ đạo kéo dài gần 5 phút trước khi liên tiếp trình diễn loạt ca khúc quen thuộc như Tình đầu quá chén, Catch Me If You Can, mashup Đừng khóc một mình - Chân thành và Thủy triều.

Không chỉ mang đến những màn trình diễn giàu năng lượng, nam ca sĩ còn khiến hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hát theo từng ca khúc. Nhiều người hâm mộ liên tục ghi lại những khoảnh khắc trên sân khấu bằng điện thoại, tạo nên "biển ánh sáng" phủ kín khu vực khán đài. Phần trình diễn của Quang Hùng MasterD được xem là một trong những tiết mục sôi động nhất của đêm nhạc.

Quang Hùng MasterD khuấy động sân khấu Concert Thanh Xuân trước hơn 20.000 khán giả tại Mỹ Đình.

Hàng nghìn khán giả thắp sáng lightstick, hòa giọng cùng Quang Hùng MasterD.

Bên cạnh hai nghệ sĩ này, Concert Thanh Xuân còn quy tụ nhiều gương mặt như Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Double2T, Hà Myo, Bùi Trường Linh, CONGB, Muộii, Trần Ngọc Ánh... Các tiết mục được dàn dựng theo chủ đề xuyên suốt, kết hợp giữa những ca khúc truyền thống và âm nhạc đương đại, tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Khép lại chương trình là liên khúc Nhà tôi có treo một lá cờ - Nhớ mãi chuyến đi này với sự tham gia của Lâm Phúc, Ngọc Khánh Chi, Ali Thục Phương cùng hàng trăm vũ công, hợp xướng, sinh viên và thiếu nhi. Dưới khán đài, hơn 20.000 khán giả đồng loạt vẫy cờ Tổ quốc và hòa giọng theo các ca khúc, tạo nên khung cảnh giàu cảm xúc.

Ngay sau tiết mục bế mạc, bầu trời Trường đua F1 Mỹ Đình được thắp sáng bởi màn pháo hoa tầm thấp kéo dài gần 15 phút với 90 giàn pháo và 200 ống phun hoa. Chương trình tiếp tục được nối dài bằng phần DJ set của Hoaprox, khép lại đêm nhạc trong không khí sôi động và cuồng nhiệt.