Rộn ràng lễ rước Đêm hội Trăng Rằm 2026 bên hồ Hoàn Kiếm tối 25/9

Đêm hội Trăng Rằm, là chương trình nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động văn hóa Lưu trăng phố cổ 2026. Đây là năm thứ hai lễ rước đèn Trung thu được tổ chức, tiếp tục mang không khí Tết Trung thu truyền thống đến với người dân, thiếu nhi và du khách tại không gian trung tâm của Thủ đô.

(Ảnh minh họa: Đêm hội Trăng Rằm 2025)

Điểm mới nổi bật của chương trình năm nay là lần đầu tiên công chúng được trực tiếp chiêm ngưỡng những tác phẩm đèn Trung thu do các họa sĩ, nghệ nhân đến từ nhóm Thong dong, Của Nả, The Anam… phục dựng và chế tác. Với một hệ thống đèn lồng và các đồ chơi phong phú, đa dạng từ kiểu dáng đến chất liệu: đèn cá chép, đèn Nguyệt, đèn Cuốn Thư, đèn ông sao đến các mô hình con vật, mỗi tác phẩm vừa mang vẻ đẹp thị giác, vừa thể hiện sự công phu trong tư duy sáng tác và kỹ thuật phục dựng của nghệ thuật thủ công truyền thống.

Đặc biệt, trong lễ rước Đêm hội Trăng Rằm năm nay, mô hình Tháp Bút - Đài Nghiên sẽ được rước trang trọng, gắn với không gian Hồ Gươm và biểu tượng cho truyền thống hiếu học, tinh thần trọng tri thức của người Hà Nội. Hình ảnh Tháp Bút – Đài Nghiên cùng mô hình ông Tiến sĩ giấy tạo nên một điểm nhấn giàu ý nghĩa, tôn vinh những giá trị học hành, tri thức và ước vọng tốt đẹp của người Việt.

(Ảnh minh họa: Đêm hội Trăng Rằm 2025)

Đoàn rước gồm 14 khối, mở đầu bằng múa sư tử, múa rồng và trống hội; tiếp nối là cỗ xe Nguyệt Cung, các mô hình đèn, đồ chơi dân gian, đội nghi trượng và khối đèn lồng thiếu nhi. Sự kết hợp giữa trình diễn nghệ thuật, các sản phẩm thủ công và sự tham gia của cộng đồng tạo nên một lễ hội Trung thu giàu màu sắc, gần gũi và hấp dẫn.

Từ các hoạt động Trung thu được triển khai tại 6 điểm di tích, lễ rước Đêm hội Trăng Rằm tại hồ Hoàn Kiếm là hoạt động điểm nhấn, kết nối và hội tụ những sắc màu của Lưu trăng phố cổ 2026. Lễ rước Đêm hội Trăng Rằm còn đưa những giá trị văn hóa, những hình ảnh và sản phẩm Trung thu truyền thống từ các không gian di sản đến với cộng đồng trong một sinh hoạt văn hóa quy mô lớn tại trung tâm Thủ đô. Qua đó, tạo nên một điểm hẹn văn hóa về đêm, nơi người dân và du khách cùng trải nghiệm không khí Trung thu Hà Nội qua ánh sáng, nghệ thuật trình diễn và các sản phẩm thủ công truyền thống.

(Ảnh minh họa: Đêm hội Trăng Rằm 2025)

Không khí đêm hội năm nay cũng được làm mới bằng các sáng tác âm nhạc dành cho Lưu Trăng Phố cổ 2026, trong đó có ca khúc Rước Đèn Trông Trăng của Trúc Đồng, góp phần tạo nhịp điệu vui tươi, rộn ràng cho hành trình rước đèn quanh hồ Hoàn Kiếm.

Lễ rước không chỉ mang đến một đêm hội dành cho thiếu nhi mà còn là dịp để người dân và du khách gặp gỡ, trải nghiệm và cảm nhận Trung thu Hà Nội qua ánh sáng, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và những sản phẩm thủ công truyền thống. Đây cũng là một hoạt động góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cộng đồng, tăng sức hấp dẫn của không gian hồ Hoàn Kiếm và quảng bá hình ảnh văn hóa Hà Nội đến với du khách.

Lễ rước diễn ra từ 20h - 21h30 ngày 25/9, xuất phát từ Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, di chuyển quanh khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và kết thúc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.