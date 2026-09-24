English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Rộn ràng lễ rước Đêm hội Trăng Rằm 2026 bên hồ Hoàn Kiếm tối 25/9

Thứ Năm, 08:56, 24/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lễ rước Đêm hội Trăng Rằm 2026 sẽ được Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp cùng CLB Đình Làng Việt tổ chức tối 25/9, tức Rằm tháng Tám năm Bính Ngọ, tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Đêm hội Trăng Rằm, là chương trình nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động văn hóa Lưu trăng phố cổ 2026. Đây là năm thứ hai lễ rước đèn Trung thu được tổ chức, tiếp tục mang không khí Tết Trung thu truyền thống đến với người dân, thiếu nhi và du khách tại không gian trung tâm của Thủ đô.

ron rang le ruoc Dem hoi trang ram 2026 ben ho hoan kiem toi 25 9 hinh anh 1
(Ảnh minh họa: Đêm hội Trăng Rằm 2025)

Điểm mới nổi bật của chương trình năm nay là lần đầu tiên công chúng được trực tiếp chiêm ngưỡng những tác phẩm đèn Trung thu do các họa sĩ, nghệ nhân đến từ nhóm Thong dong, Của Nả, The Anam… phục dựng và chế tác. Với một hệ thống đèn lồng và các đồ chơi phong phú, đa dạng từ kiểu dáng đến chất liệu: đèn cá chép, đèn Nguyệt, đèn Cuốn Thư, đèn ông sao đến các mô hình con vật, mỗi tác phẩm vừa mang vẻ đẹp thị giác, vừa thể hiện sự công phu trong tư duy sáng tác và kỹ thuật phục dựng của nghệ thuật thủ công truyền thống.

Đặc biệt, trong lễ rước Đêm hội Trăng Rằm năm nay, mô hình Tháp Bút - Đài Nghiên sẽ được rước trang trọng, gắn với không gian Hồ Gươm và biểu tượng cho truyền thống hiếu học, tinh thần trọng tri thức của người Hà Nội. Hình ảnh Tháp Bút – Đài Nghiên cùng mô hình ông Tiến sĩ giấy tạo nên một điểm nhấn giàu ý nghĩa, tôn vinh những giá trị học hành, tri thức và ước vọng tốt đẹp của người Việt.

ron rang le ruoc Dem hoi trang ram 2026 ben ho hoan kiem toi 25 9 hinh anh 2
(Ảnh minh họa: Đêm hội Trăng Rằm 2025)

Đoàn rước gồm 14 khối, mở đầu bằng múa sư tử, múa rồng và trống hội; tiếp nối là cỗ xe Nguyệt Cung, các mô hình đèn, đồ chơi dân gian, đội nghi trượng và khối đèn lồng thiếu nhi. Sự kết hợp giữa trình diễn nghệ thuật, các sản phẩm thủ công và sự tham gia của cộng đồng tạo nên một lễ hội Trung thu giàu màu sắc, gần gũi và hấp dẫn.

Từ các hoạt động Trung thu được triển khai tại 6 điểm di tích, lễ rước Đêm hội Trăng Rằm tại hồ Hoàn Kiếm là hoạt động điểm nhấn, kết nối và hội tụ những sắc màu của Lưu trăng phố cổ 2026. Lễ rước Đêm hội Trăng Rằm còn đưa những giá trị văn hóa, những hình ảnh và sản phẩm Trung thu truyền thống từ các không gian di sản đến với cộng đồng trong một sinh hoạt văn hóa quy mô lớn tại trung tâm Thủ đô. Qua đó, tạo nên một điểm hẹn văn hóa về đêm, nơi người dân và du khách cùng trải nghiệm không khí Trung thu Hà Nội qua ánh sáng, nghệ thuật trình diễn và các sản phẩm thủ công truyền thống.

ron rang le ruoc Dem hoi trang ram 2026 ben ho hoan kiem toi 25 9 hinh anh 3
(Ảnh minh họa: Đêm hội Trăng Rằm 2025)

Không khí đêm hội năm nay cũng được làm mới bằng các sáng tác âm nhạc dành cho Lưu Trăng Phố cổ 2026, trong đó có ca khúc Rước Đèn Trông Trăng của Trúc Đồng, góp phần tạo nhịp điệu vui tươi, rộn ràng cho hành trình rước đèn quanh hồ Hoàn Kiếm.

Lễ rước không chỉ mang đến một đêm hội dành cho thiếu nhi mà còn là dịp để người dân và du khách gặp gỡ, trải nghiệm và cảm nhận Trung thu Hà Nội qua ánh sáng, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và những sản phẩm thủ công truyền thống. Đây cũng là một hoạt động góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cộng đồng, tăng sức hấp dẫn của không gian hồ Hoàn Kiếm và quảng bá hình ảnh văn hóa Hà Nội đến với du khách.

ron rang le ruoc Dem hoi trang ram 2026 ben ho hoan kiem toi 25 9 hinh anh 4
Lễ rước diễn ra từ 20h - 21h30 ngày 25/9, xuất phát từ Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, di chuyển quanh khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và kết thúc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Thư Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đặc sắc chương trình nghệ thuật mừng Tết Trung thu “Chung một vầng trăng”
Đặc sắc chương trình nghệ thuật mừng Tết Trung thu “Chung một vầng trăng”

VOV.VN - Tối 21/9, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội đã diễn ra Chương trình Nghệ thuật Việt – Trung mừng Tết Trung Thu 2026 với chủ đề “Chung một vầng trăng – Sắc mây hội ngộ - Thắm tình láng giềng”. Chương trình do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam đồng chủ trì tổ chức.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật mừng Tết Trung thu “Chung một vầng trăng”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật mừng Tết Trung thu “Chung một vầng trăng”

VOV.VN - Tối 21/9, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội đã diễn ra Chương trình Nghệ thuật Việt – Trung mừng Tết Trung Thu 2026 với chủ đề “Chung một vầng trăng – Sắc mây hội ngộ - Thắm tình láng giềng”. Chương trình do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam đồng chủ trì tổ chức.

Rộn ràng Tết Trung thu sắc màu di sản văn hóa tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Rộn ràng Tết Trung thu sắc màu di sản văn hóa tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

VOV.VN - Sáng 19/9, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam diễn ra chương trình “Trung thu 2026: Sắc màu di sản văn hóa”, giới thiệu nhiều di sản văn hóa qua các màn trình diễn, hoạt động trải nghiệm và sáng tạo cho trẻ em và các gia đình.

Rộn ràng Tết Trung thu sắc màu di sản văn hóa tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Rộn ràng Tết Trung thu sắc màu di sản văn hóa tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

VOV.VN - Sáng 19/9, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam diễn ra chương trình “Trung thu 2026: Sắc màu di sản văn hóa”, giới thiệu nhiều di sản văn hóa qua các màn trình diễn, hoạt động trải nghiệm và sáng tạo cho trẻ em và các gia đình.

Khai mạc triển lãm “Lưu trăng”: Lung linh sắc màu Tết Trung thu giữa lòng phố cổ
Khai mạc triển lãm “Lưu trăng”: Lung linh sắc màu Tết Trung thu giữa lòng phố cổ

VOV.VN - Đón Tết Trung thu, tối 10/9, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm, Hà Nội), triển lãm “Lưu trăng” đã chính thức mở cửa, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách một không gian nghệ thuật lung linh, rực rỡ sắc màu.

Khai mạc triển lãm “Lưu trăng”: Lung linh sắc màu Tết Trung thu giữa lòng phố cổ

Khai mạc triển lãm “Lưu trăng”: Lung linh sắc màu Tết Trung thu giữa lòng phố cổ

VOV.VN - Đón Tết Trung thu, tối 10/9, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm, Hà Nội), triển lãm “Lưu trăng” đã chính thức mở cửa, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách một không gian nghệ thuật lung linh, rực rỡ sắc màu.

Từ tiếng trống Trung thu đến câu chuyện xuất khẩu văn hóa Việt
Từ tiếng trống Trung thu đến câu chuyện xuất khẩu văn hóa Việt

VOV.VN - Trung thu không chỉ là ký ức tuổi thơ với tiếng trống, đèn ông sao, chú Cuội, chị Hằng…mà còn là nguồn chất liệu giàu tiềm năng để sáng tạo và đưa văn hóa Việt đi xa.

Từ tiếng trống Trung thu đến câu chuyện xuất khẩu văn hóa Việt

Từ tiếng trống Trung thu đến câu chuyện xuất khẩu văn hóa Việt

VOV.VN - Trung thu không chỉ là ký ức tuổi thơ với tiếng trống, đèn ông sao, chú Cuội, chị Hằng…mà còn là nguồn chất liệu giàu tiềm năng để sáng tạo và đưa văn hóa Việt đi xa.

Tái hiện Tết Trung thu truyền thống trên phố cổ Hà Nội và quanh hồ Hoàn Kiếm
Tái hiện Tết Trung thu truyền thống trên phố cổ Hà Nội và quanh hồ Hoàn Kiếm

VOV.VN - Nét đẹp Tết Trung thu truyền thống sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động “Lưu trăng phố cổ 2026” diễn ra tại không gian phố cổ và khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Điểm nhấn là triển lãm “Lưu trăng” và lễ rước đèn “Đêm trăng phố cổ”.

Tái hiện Tết Trung thu truyền thống trên phố cổ Hà Nội và quanh hồ Hoàn Kiếm

Tái hiện Tết Trung thu truyền thống trên phố cổ Hà Nội và quanh hồ Hoàn Kiếm

VOV.VN - Nét đẹp Tết Trung thu truyền thống sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động “Lưu trăng phố cổ 2026” diễn ra tại không gian phố cổ và khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Điểm nhấn là triển lãm “Lưu trăng” và lễ rước đèn “Đêm trăng phố cổ”.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc