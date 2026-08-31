Sắc màu thổ cẩm hội tụ tại Mộc Châu

Đêm hội Thổ cẩm quốc tế lần thứ nhất, năm 2026 là chương trình trong chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026, được tổ chức trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9. Đêm hội có sự tham gia của các nghệ sĩ như Sèn Hoàng Mỹ Lam, Hà Myo, Hà Quỳnh Như, Hòa Minzy, Double2T, Bùi Tuấn Ngọc, RamC cùng các vũ đoàn, người mẫu và lực lượng diễn viên.

Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu phát biểu khai mạc.

Với chủ đề “Dệt di sản hòa giao sắc màu”, đêm hội kể câu chuyện về thổ cẩm từ chiều sâu truyền thống đến nhịp sống đương đại. Qua ba chương “Dệt di sản”, “Bản hòa giao sắc màu” và “Sắc vóc thời đại”, những đường nét, hoa văn, màu sắc được tái hiện bằng âm nhạc, vũ đạo, hoạt cảnh và các màn trình diễn thời trang.

Mở đầu chương trình là các tiết mục “Sợi đất dệt hoa”, “Bức tranh thổ cẩm”, đưa khán giả bước vào không gian văn hóa đa sắc của các dân tộc. Những phiên chợ vùng cao, nghề dệt Dèng của đồng bào Tà Ôi, không gian cồng chiêng Tây Nguyên lần lượt được tái hiện trên sân khấu, cho thấy mỗi tấm thổ cẩm không chỉ là một sản phẩm thủ công mà còn lưu giữ ký ức, tập quán và câu chuyện văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Không dừng lại ở việc giới thiệu vẻ đẹp truyền thống, đêm hội còn tạo nên cuộc gặp gỡ giữa thổ cẩm với thời trang và nghệ thuật hiện đại.

Không dừng lại ở việc giới thiệu vẻ đẹp truyền thống, đêm hội còn tạo nên cuộc gặp gỡ giữa thổ cẩm với thời trang và nghệ thuật hiện đại. Các bộ sưu tập mang họa tiết, chất liệu thổ cẩm được trình diễn đan xen cùng những ca khúc trẻ trung như “Người miền núi chất”, “À Lôi”, “Kén cá chọn canh”, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa mới mẻ.

Mỗi tấm thổ cẩm không chỉ là một sản phẩm thủ công mà còn lưu giữ ký ức, tập quán và câu chuyện văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu năm 2026 cho biết: "Thông qua các hoạt động quy mô và đặc sắc của Tuần Văn hóa – Du lịch năm nay, tỉnh Sơn La mong muốn giới thiệu và quảng bá mạnh mẽ những tiềm năng, thế mạnh về thiên nhiên, văn hóa và du lịch đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế. Tỉnh Sơn La tin tưởng rằng, khi đến với Mộc Châu những ngày mùa thu rực rỡ này, du khách và bạn bè gần xa sẽ có khoảng thời gian trải nghiệm thật trọn vẹn, đong đầy cảm xúc về một Mộc Châu xanh, giàu bản sắc và mến khách".

Chương trình đưa khán giả bước vào không gian văn hóa đa sắc của các dân tộc.

Những đường nét, hoa văn, màu sắc được tái hiện bằng âm nhạc, vũ đạo, hoạt cảnh và các màn trình diễn thời trang.

Đêm hội kể câu chuyện về thổ cẩm từ chiều sâu truyền thống đến nhịp sống đương đại.

Đêm hội đã để lại ấn tượng với mỗi nhân dân, du khách tham gia.

Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La lần thứ nhất đã mở ra một hành trình kết nối những sắc màu văn hóa, để di sản không chỉ được ngắm nhìn trên sân khấu mà tiếp tục được gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa trong đời sống hôm nay.