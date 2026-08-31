Cao nguyên Mộc Châu rộn ràng Tết Độc lập

Ngay từ sáng sớm, trên những tuyến đường trung tâm Mộc Châu đã rộn ràng bước chân người dân và du khách. Đồng bào Mông từ các bản xuống phố trong những bộ trang phục truyền thống nổi bật với sắc màu sặc sỡ. Những cô gái Mông xúng xính váy áo, những chàng trai trong trang phục truyền thống, người già, trẻ nhỏ cùng gặp gỡ, trò chuyện, chụp ảnh, hòa vào không khí ngày hội.

Tiếng nói cười xen lẫn tiếng nhạc, sắc váy áo rực rỡ giữa phố núi tạo nên một bức tranh đặc biệt của Tết Độc lập trên cao nguyên.

Dịp Quốc khánh 2/9, cao nguyên Mộc Châu trở thành điểm hẹn của đông đảo người dân và du khách.

Với nhiều người dân vùng cao, xuống phố dịp Quốc khánh không chỉ là vui hội mà còn là dịp gặp gỡ bạn bè, người thân, diện những bộ trang phục đẹp nhất và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Chị Sùng Thị Tộng, dân tộc Mông ở xã Ngọc Chiến, cùng gia đình đến Mộc Châu vui hội từ sáng sớm, không giấu được niềm vui:

“Em đến cách đây hơn 100 km và đã chuẩn bị những bộ váy áo mang bản sắc văn hóa của xã Ngọc Chiến mình. Bộ váy áo này em tự thêu trong khoảng hơn 1 năm. Lần đầu tiên đến Mộc Châu, em gặp được nhiều bạn bè, chợ Mộc Châu rất đông người, em cảm thấy rất vui”.

Cao nguyên Mộc Châu rực rỡ bởi những bộ váy áo truyền thống của đồng bào các dân tộc trong Tết Độc lập.

Tâm điểm của Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 là Quảng trường 8-5, phường Mộc Châu với khu vực trại văn hóa.

Chị em phụ nữ dân tộc Mông xúng xính váy áo tham gia Ngày hội.

Không khí lễ hội càng thêm sôi động tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu - tâm điểm của Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026.

Khu vực trại văn hóa cùng các điều kiện phục vụ chuỗi hoạt động đã được hoàn thiện, sẵn sàng đón người dân và du khách. Từ quảng trường, sắc màu ngày hội lan ra các tuyến phố trung tâm, Sân vận động phường Mộc Sơn và nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Tại các gian trại văn hóa, du khách có thể khám phá đời sống, phong tục, nghề truyền thống, sản vật đặc trưng của đồng bào các dân tộc Sơn La. Những bộ trang phục thổ cẩm, sản phẩm thủ công, nông sản vùng cao cùng các trò chơi dân gian tạo nên không gian trải nghiệm vừa gần gũi, vừa đậm bản sắc.

Tiếng cồng chiêng cùng sắc váy áo rực rỡ giữa phố núi tạo nên một bức tranh đặc biệt của Tết Độc lập trên cao nguyên.

Du khách hào hứng với những trang phục thổ cẩm, được dệt thủ công từ những đôi bàn tay khéo léo của người dệt vùng cao.

Cùng với các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ...là các trại văn hóa trưng bày sản phẩm đặc sản của các địa phương.

Tại các gian trại văn hóa, du khách có thể khám phá đời sống, phong tục, nghề truyền thống, sản vật đặc trưng của đồng bào các dân tộc Sơn La.

Đặc biệt, tối nay (31/8), Quảng trường 8/5 sẽ là nơi diễn ra Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La năm 2026, với chủ đề “Dệt di sản hòa giao sắc màu”.

Sân khấu đêm hội là nơi những sắc màu thổ cẩm truyền thống gặp gỡ nghệ thuật đương đại. Những họa tiết, hoa văn, kỹ thuật dệt đặc trưng của các dân tộc được giới thiệu qua các tiết mục nghệ thuật và những màn trình diễn thời trang, góp phần tôn vinh giá trị của nghề dệt, trang phục truyền thống và di sản văn hóa các dân tộc.

Bà Trịnh Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La, cho biết:

“Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La năm 2026, Ban tổ chức mong muốn thổi bừng sức sống cho di sản của Tây Bắc giữa dòng chảy hiện đại; đưa những đường nét, hoa văn truyền thống tự tin bước ra thế giới và giao duyên với nền văn hóa năm châu. Sự kiện không chỉ vẽ nên điểm nhấn du lịch mà còn níu chân du khách đến với Mộc Châu; là nhịp cầu chắp cánh cho thổ cẩm bản địa và nuôi dưỡng sinh kế bền vững, nâng niu đôi bàn tay tài hoa của những người dệt nơi vùng cao”.

Nam, nữ diễn viên, nghệ nhân tích cực tập luyện, sẵn sàng cho Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La năm 2026 với chủ đề “Dệt di sản hòa giao sắc màu, diễn ra tối nay 31/8.

Du khách hào hứng, hòa mình trải nghiệm không gian văn hóa trên cao nguyên Mộc Châu.

Những bộ váy áo rực rỡ, tiếng cười nói của bà con, những gian hàng đầy màu sắc và dòng du khách nhộn nhịp tạo nên bầu không khí vừa náo nức, vừa đậm chất vùng cao.

Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu đã góp phần quảng bá hình ảnh cao nguyên Mộc Châu, giới thiệu bản sắc văn hóa, con người và những giá trị đặc sắc của Sơn La đến với du khách trong nước và quốc tế.

Không chỉ có những hoạt động trên sân khấu, sức hút của ngày hội còn đến từ chính không gian đời sống đang hiện hữu trên từng con phố Mộc Châu. Những bộ váy áo rực rỡ, tiếng cười nói của bà con, những gian hàng đầy màu sắc và dòng du khách nhộn nhịp tạo nên bầu không khí vừa náo nức, vừa đậm chất vùng cao.

Trong tiết trời mát dịu của cao nguyên, Mộc Châu những ngày này như khoác lên mình một chiếc áo mới - rực rỡ hơn, đông vui hơn và tràn đầy sức sống.

Từ quảng trường đến phố phường, từ những gian trại văn hóa đến các khu, điểm du lịch, không khí Tết Độc lập đang lan tỏa, mang theo niềm vui hội ngộ của đồng bào các dân tộc và sự háo hức của du khách.

Cùng với những hoạt động đã khởi động, hàng loạt chương trình văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, góp phần quảng bá hình ảnh cao nguyên Mộc Châu, giới thiệu bản sắc văn hóa, con người và những giá trị đặc sắc của Sơn La đến với du khách trong nước và quốc tế.