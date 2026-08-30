Trải nghiệm thanh âm đại ngàn từ những nhạc cụ dân tộc tại Đắk Lắk

Trong khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk, chương trình mở đầu với những thanh âm rộn rã của dàn chiêng K’nah cùng nghi thức múa vỗ tay chào đón khách quý của người Ê Đê. Tiếp đó là các tiết mục diễn tấu chiêng tre, độc tấu sáo vỗ, hòa tấu đàn đá, cùng các điệu múa dân gian và ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên. Chị Nguyễn Lê Phương Nguyệt, ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết được trực tiếp hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống mang đến những trải nghiệm thú vị.

Không gian trình diễn đa dạng các loại nhạc cụ được làm từ tre, nứa, đá cùng những làn điệu dân gian của các dân tộc.

“Tôi cảm thấy rất hào hứng và vui vẻ khi được nhảy cùng với mọi người, mọi người rất là hòa đồng, vui vẻ. Mình cũng cảm thấy rất tự hào khi là một người con của dân tộc Tây Nguyên. Tôi thích nhất là tiết mục mời mọi người lên để giao lưu những nhạc cụ của người Tây Nguyên. Con tôi cũng lên tham gia và đó là một trải nghiệm lưu giữ truyền thống cho những thế hệ tiếp theo” - chị Nguyễn Lê Phương Nguyệt chia sẻ.

Những điệu múa truyền thống của người Ê Đê ở Đắk Lắk được trình diễn tại chương trình.

Tham gia chương trình, người dân và du khách còn được trực tiếp giao lưu, trải nghiệm nhạc cụ truyền thống dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Với nhiều du khách, được tự tay tạo ra âm thanh từ nhạc cụ truyền thống là trải nghiệm đặc biệt. Em Nguyễn Gia Minh, 11 tuổi, ở TP.HCM, rất vui khi lần đầu tiếp xúc và tự tay gõ vào thanh đàn đá giúp em cảm nhận được những thanh âm khác biệt.

Nguyễn Gia Minh bộc bạch: “Em thấy rất vui vì lần đầu tiên con được đánh đàn đá, không nghĩ cục đá có thể làm ra được tác phẩm nghệ thuật mà nghe hay đến như vậy. Em còn được thưởng thức những bài nhạc của những nghệ nhân hát và diễn tấu, con cảm thấy rất là dễ chịu và êm ái”.

Du khách thích thú trải nghiệm nhạc cụ truyền thống dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân.

Nhóm nghệ nhân buôn Tơng Jŭ, phường Ea Kao và Ban nhạc Ako Ea, phường Buôn Ma Thuột mang đến không gian trình diễn đa dạng các loại nhạc cụ được làm từ tre, nứa, đá cùng những làn điệu dân gian của các dân tộc Tây Nguyên.

Những thanh âm khác nhau được kết hợp trong các tiết mục hòa tấu, diễn tấu, tái hiện một phần đời sống tinh thần và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Theo ông Nguyễn Cửu Long, Ban nhạc Ako Ea, phường Buôn Ma Thuột, việc đưa chất liệu dân ca vào các chương trình biểu diễn, kết hợp với nhạc cụ và cách dàn dựng mới là một hướng để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Cùng hòa mình vào vòng xoang và âm nhạc mang âm hưởng Tây Nguyên tại chương trình.

“Bây giờ một số dân ca dân gian của Ê Đê hoặc là JaRai, Xê Đăng, M’Nông rất nhiều, các cụ ngày trước chỉ hát mộc, đơn giản thôi. Nhưng chúng tôi là sưu tầm về, nâng lên, áp dụng vào một số nhạc cụ, một số giọng ca để đưa lên sân khấu lớn, phối lại và dàn dựng lại để lưu giữ và phát triển bản sắc dân tộc của Tây Nguyên và của từng dân tộc” - ông Nguyễn Cửu Long cho biết.