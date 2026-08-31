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Rộn ràng Ngày Tết độc lập tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Thứ Hai, 09:13, 31/08/2026
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VOV.VN - Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam rộn ràng sắc màu văn hóa, đón hàng vạn du khách trải nghiệm Tết Độc lập giữa không gian hội tụ của 54 dân tộc.

Từ những điệu múa, lời ca, tiếng nhạc dân tộc đến chợ phiên, ẩm thực, nghề thủ công và sản vật vùng cao, mỗi hoạt động đều mở ra một cơ hội để du khách không chỉ xem, mà trực tiếp tham gia, trò chuyện và tìm hiểu về những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chị Phùng Lan, một du khách đến từ Hưng Yên, chia sẻ: “Năm nay khác với những năm trước gia đình lên đây, không khí lễ hội rực rỡ, đông vui và nhiều sắc màu hơn... Tại các khu làng đều có hoạt động trải nghiệm, ca hát rất sôi động... Chúng tôi đã có cơ hội được trò chuyện với rất nhiều đồng bào, họ rất nhiệt tình kể cho tôi nghe về đời sống văn hóa, phong tục của họ. Chuyến đi này thực sự rất ý nghĩa với tôi và gia đình”.

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Nghệ nhân trình diễn những nét đẹp văn hóa truyền thống trong chương trình Tết Độc lập.
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Không khí rộn ràng tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam trong những ngày Tết Độc lập.

Điều làm nên sức hấp dẫn của chương trình “Vui Tết Độc lập” năm nay chính là sự hiện diện trực tiếp của đồng bào, nghệ nhân và tiểu thương đến từ nhiều địa phương như Sơn La, Cao Bằng, Thanh Hóa... Chính họ là những chủ thể văn hóa, cùng với các nghệ nhân đang sinh sống tại Làng, mang câu chuyện về quê hương, về nghề truyền thống, về nếp sống và phong tục của dân tộc mình đến gần hơn với công chúng.

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Những sắc màu trang phục truyền thống tạo nên không khí rực rỡ tại Làng Văn hóa.
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Trẻ em thích thú khám phá những nét văn hóa truyền thống tại Làng Văn hóa.
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Chợ phiên vùng cao với nhiều sản vật, sản phẩm thủ công truyền thống thu hút du khách.

Nghệ nhân Phạm Thái Học, dân tộc Nùng đến từ tỉnh Cao Bằng phấn khởi chia sẻ: “Tôi đến đây cảm thấy không khí của ngày lễ hội rất sôi động và vui vẻ... Chúng tôi mong sẽ có nhiều hơn những dịp như thế này để giao lưu và để mọi người biết về sản phẩm của quê hương tôi”.

Qua những cuộc gặp gỡ như vậy, di sản không còn là những giá trị chỉ được lưu giữ trong ký ức hay trưng bày, mà được sống trong chính không gian cộng đồng, được truyền trao bằng trải nghiệm, bằng sự tương tác.

Theo các tiểu thương là đồng bào dân tộc các địa phương, lượng khách năm nay đông hơn, các mặt hàng phong phú hơn, và sự quan tâm của du khách đối với văn hóa vùng miền cũng ngày càng rõ nét.

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Đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động văn hóa dịp Quốc khánh.
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Tết Độc lập trở thành dịp để các cộng đồng dân tộc giao lưu, chia sẻ và lan tỏa giá trị văn hóa.

Tết Độc lập vì thế không chỉ là dịp vui chơi trong những ngày nghỉ lễ. Qua mỗi điệu múa, mỗi món ăn, mỗi câu chuyện về phong tục, nghề truyền thống và đời sống cộng đồng, những giá trị văn hóa, di sản của các dân tộc tiếp tục được thực hành, gìn giữ và lan tỏa. Và trong ngày hội chung của đất nước, sự hội tụ của những sắc màu văn hóa khác nhau càng làm nổi bật một giá trị bền vững: Sự thống nhất trong đa dạng, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của cộng đồng các dân tộc Việt Nam - chính điều đó đã góp phần làm nên một Tết Độc lập không chỉ rộn ràng, mà còn sâu sắc và đầy ý nghĩa.

Vũ Đào/VOV1
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