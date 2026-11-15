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Sắc màu văn hóa Việt Nam toả sáng tại Làng Pháp ngữ ở Campuchia

Chủ Nhật, 20:09, 15/11/2026
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VOV.VN - Ngày 15/11, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia, Đoàn Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến thăm Không gian Triển lãm văn hóa Việt Nam tại Làng Pháp ngữ.

 

Chuyến thăm là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong thúc đẩy giao lưu, tăng cường hiểu biết và thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với cộng đồng Pháp ngữ và bạn bè quốc tế.   

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Chương trình biểu diễn văn nghệ của đoàn Việt Nam

Đón và tháp tùng đoàn Việt Nam tại Làng Pháp ngữ có sự hiện diện trọng thị của Bộ trưởng Bộ Phụ nữ Campuchia và Phó Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia. Sự đón tiếp trọng thị, thân tình của đại diện lãnh đạo hai nước thể hiện tinh thần hữu nghị, hợp tác và sự coi trọng đối với các hoạt động giao lưu văn hóa trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia.

Tại Không gian triển lãm Việt Nam, Đoàn đã được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc, những thanh âm truyền thống giàu bản sắc đã tạo nên không khí đón tiếp trang trọng, gần gũi, đưa các Đại biểu đến gần hơn với đời sống văn hóa và nghệ thuật Việt Nam. Không gian trưng bày giới thiệu đến Đoàn Đại biểu cấp cao những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc thông qua các sản phẩm trưng bày, nổi bật là sản phẩm thủ công truyền thống; trang phục dân tộc; sản phẩm sơn mài (tre, gỗ, than đá, vỏ trứng, vàng, bạc); sản phẩm mây, tre đan; sản phẩm gốm sứ: gốm Bát Tràng và gốm Chăm và trưng bày tranh dân gian Đông Hồ (Di sản văn hóa Phi vật thể được UNESCO ghi danh).

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Đoàn đại biểu thăm quan các gian hàng

Sau khi thăm Không gian triển lãm Việt Nam, Đoàn tiếp tục tham quan các không gian văn hóa của nước chủ nhà Campuchia, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Lào và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles. Tại mỗi điểm đến, các thành viên trong Đoàn đã tìm hiểu những nét đặc trưng về văn hóa, di sản và hoạt động hợp tác của các quốc gia, tổ chức trong cộng đồng Pháp ngữ. Hoạt động tham quan, giao lưu tại các gian triển lãm góp phần tăng cường kết nối, thúc đẩy trao đổi văn hóa và mở rộng cơ hội hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác Pháp ngữ.

Sự hiện diện của Đoàn Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước tại Làng Pháp ngữ tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác văn hóa đối ngoại, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Thông qua các hoạt động trưng bày, biểu diễn nghệ thuật và giao lưu quốc tế, hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, đa dạng bản sắc, năng động, sáng tạo và luôn chủ động hội nhập được lan tỏa tới cộng đồng quốc tế.

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Đoàn đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Đây cũng là dịp để Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng Pháp ngữ, góp phần xây dựng cầu nối văn hóa, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trên tinh thần tôn trọng sự đa dạng văn hóa, cùng hướng tới hòa bình, phát triển và thịnh vượng chung.

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Tạo xung lực mới cho hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia

VOV.VN - Người phát ngôn Thượng viện Campuchia Chea Thyreth cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chắc chắn sẽ tạo thêm xung lực mới, khẳng định quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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