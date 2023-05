5 phim bom tấn sẽ công phá rạp chiếu dịp hè 2023

Fast X

Trải qua hàng loạt nhiệm vụ nguy hiểm, Dom Toretto (Vin Diesel) và gia đình của mình đã vượt mặt, bỏ xa mọi đối thủ trên đường đua. Giờ đây họ phải đối đầu với kẻ thù nguy hiểm nhất: một mối đe dọa từ bóng tối quá khứ, nay quyết tâm nghiền nát gia đình của Dom và hủy hoại mọi thứ anh ấy yêu quý.

Phần phim thứ 10 của loạt "Fast & Furious" viết nên các chương cuối cùng của một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất toàn cầu kéo dài qua ba thập niên. "Fast & Furious 10" chào đón sự trở lại của dàn diễn viên làm nên tên tuổi và là một trong những bom tấn đáng được chờ đợi nhất hè năm nay. Ngoài Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena, Scott Eastwood, chủ nhân Oscar Helen Mirren và Charlize Theron sẽ là những cái tên trở lại với thương hiệu đua xe nổi tiếng. Ngoài ra, phim còn chào đón loạt gương mặt đình đám lần đầu đến với Fast như chủ nhân Oscar Brie Larson, “Aquaman” Jason Momoa, Alan Ritchson, Daniela Melchior…

Chịu trách nhiệm đạo diễn cho bom tấn lần này là Louis Leterrier – với chuyên môn trong việc chỉ đạo các bộ phim hành động hẳn sẽ đem tới một viễn cảnh mới mẻ cho Fast & Furious 10. Ngoài câu chuyện về gia đình, Fast & Furious 10 chiêu đãi “đặc sản” của dòng phim đua xe đó là những cảnh đọ tốc độ khốc liệt của siêu xe gầm rú, các pha cháy nổ mãn nhãn và cả những cú combat cực căng từ dàn diễn viên toàn sao.

Transformers: Rise of the Beasts

Tác phẩm thứ 7 tới từ loạt phim robot biến hình Transformers mang tên "Transformers: Quái thú trỗi dậy" hứa hẹn là tác phẩm có quy mô hoành tráng và “điên rồ” nhất. Optimus Prime, Bumblebee và các thành viên của Autobots sẽ trở lại dưới bàn tay sản xuất của Michael Bay. Lấy bối cảnh thập niên 90, nội dung phim xoay quanh một cặp nhà khảo cổ học vướng vào cuộc xung đột giữa ba phe khác nhau của các robot biến hình: Maximals, Terrorcons và Predacons.

Bộ phim dựa trên cốt truyện Beast Wars và được đạo diễn bởi Steven Caple Jr. (Creed II), với Peter Cullen đảm nhận vai trò lồng tiếng cho Optimus Prime và những cái tên như Ron Perlman, Anthony Ramos và Dominique Fishback tham gia dàn diễn viên.

The Flash

The Flash là một trong những siêu anh hùng nổi tiếng và được yêu thích nhất trong vũ trụ DC. Do đó, trong nhiều năm fan đã chờ đợi một bom tấn kinh phí lớn chuyển thể riêng về nhân vật này. "The Flash 2023" được thiết lập để giới thiệu khái niệm đa vũ trụ cho Vũ trụ mở rộng DC (DCEU). Điều này mở ra khả năng kể chuyện vô tận và cho phép các nhân vật và cốt truyện từ các vũ trụ và dòng thời gian khác nhau tương tác với nhau. Bộ phim dự kiến sẽ là sự bổ sung đột phá và thay đổi cuộc chơi cho DCEU.

Tác phẩm siêu anh hùng sẽ chứng kiến sự trở lại của một số nhân vật quan trọng trong các bộ phim trước của DC, bao gồm Batman Ben Affleck và Người dơi phiên bản Michael Keaton từ bộ phim năm 1989, hay Tướng Zod của Michael Shannon. Ngoài ra, trailer còn đem tới sự xuất hiện của Kara/Supergirl do Sasha Calle thủ vai. "The Flash" được đạo diễn bởi Andy Muschietti, nổi tiếng với các tác phẩm kinh dị "Mama", "It" và "It Chapter Two".

"Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One"

Nhờ thành công liên tục, mọi phần phim mới của "Mission: Impossible" đều được háo hức chờ đợi. Là phần phim thứ bảy trong loạt phim hành động gián điệp đình đám "Mission: Impossible: Nghiệp báo" sẽ chứng kiến ​​sự trở lại của Cruise trong vai siêu điệp viên Ethan Hunt cùng với một số đồng minh quen thuộc, những kẻ thù mới và tất nhiên không thể thiếu là các pha mạo hiểm. Được coi là Ngôi sao điện ảnh cuối cùng, tài tử lão luyện này gây dựng sự nghiệp cả đời bằng cách tự mình thực hiện những pha hành động đỉnh cao tột bậc, mà sắp tới đây Ethan Hunt cùng "Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo phần một" hứa hẹn đặt ra những tiêu chuẩn vàng mới cho điện ảnh hành động.

Ngoài Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Henry Czerny, Vanessa Kirby và Frederick Schmidt sẽ tiếp tục trở lại trong phần phim này. Người hâm mộ dòng phim điệp viên hành động có lẽ sẽ có khoảng thời gian đứng ngồi không yên trước khi tác phẩm ra mắt.

Oppenheimer

Trở lại với ghế đạo diễn, Christopher Nolan đem tới dự án mới nhất là phim khoa học – tiểu sử lấy chủ đề về cha đẻ bom nguyên tử J. Robert Oppenheimer. Đây là nhà vật lý lý thuyết đã dẫn đầu một nhóm phát triển bom nguyên tử trong Thế chiến II – một dự án đã thay đổi mãi mãi tiến trình lịch sử.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Florence Pugh, Benny Safdie, Michael Angarano, Josh Hartnett và Kenneth Branagh. Christopher Nolan là một trong những đạo diễn tài năng và được kính trọng nhất Hollywood hiện nay. Các phim của ông sở hữu thành tích phòng vé và chất lượng nghệ thuật vượt trội, chẳng hạn như "Inception" và loạt "The Dark Knight", đã mang lại cho Nolan một lượng người hâm mộ trung thành và danh tiếng như một đạo diễn sở hữu thứ ngôn ngữ điện ảnh thông minh và đầy thẩm mỹ./.