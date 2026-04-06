"Bước chân vào đời" tập 19: Thương bật khóc chia tay Quân

Thương (Quỳnh Kool) nghẹn ngào trải lòng với Quân: “Gặp được anh và được anh yêu em, em mới thực sự hiểu thế nào là tình yêu. Em không muốn anh phải đau lòng. Em không muốn anh phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu, càng không muốn chúng ta nhìn thấy nhau là phải hối hận. Em không muốn hạnh phúc của mình dựa trên nỗi đau của người khác. Em không thể làm được, chúng mình dừng lại đi”. Quyết định dứt khoát của Thương được cho là xuất phát từ áp lực và những hành động can thiệp từ phía gia đình Quân, đặc biệt là bà Dung.

Ở diễn biến khác, bà Hạnh (NSND Lan Hương) đã tìm gặp bà Dung (Quách Thu Phương) với mong muốn bà ngừng can thiệp vào chuyện tình cảm của các con. Tuy nhiên, bà Dung vẫn giữ quan điểm cứng rắn. Bà cho rằng những gì mình làm là đúng, đồng thời nhắc lại câu chuyện quá khứ để phản bác: khi gia đình từng ngăn cản nhưng vẫn cố đến với nhau, kết cục lại là chia ly, con cái chịu nhiều thiệt thòi. Bà Dung còn buông lời cay nghiệt, đặt nghi vấn về tư cách của người mẹ và cho rằng bà Hạnh đang nhìn thấy hình bóng của chính mình trong Thương nên mới tìm cách “chữa lành”. Lâm (Mạnh Trường) khi đó đi ngang qua đã nghe được tất cả những gì bà Dung nói với mẹ mình.

Trước những lời lẽ nặng nề, bà Hạnh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Bà cho rằng nếu không có sự cấm cản hay định kiến từ người lớn, những người trẻ sẽ không phải rơi vào cảnh chia xa và đau khổ như hiện tại.

Những diễn biến căng thẳng trong tập 19 tiếp tục đẩy mâu thuẫn gia đình và tình yêu lên cao, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Tập phim sẽ lên sóng lúc 20h ngày 6/4 trên VTV3.