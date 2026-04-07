"Bước chân vào đời" tập 20: Quần rầu rĩ, chán nản sau khi chia tay Thương

Trong tập này, Thương (Quỳnh Kool) có cuộc trò chuyện đầy giằng xé với Lâm (Mạnh Trường). Cô thừa nhận đã cố gắng hết sức để làm điều mình cho là đúng, nhưng vẫn bị cho rằng tình yêu chưa đủ lớn. Trước những lời phân tích của Lâm, Thương càng lộ rõ sự mặc cảm về hoàn cảnh. Cô cho rằng việc chia tay không chỉ giúp giảm căng thẳng giữa Quân và gia đình mà còn tránh để bản thân và các em bị tổn thương. Quyết định của Thương không đơn thuần là lựa chọn tình cảm, mà là sự hy sinh khi cô không thể sống chỉ vì bản thân mình.

Ở một diễn biến khác, Minh (Sơn Tùng) tỏ ra lo lắng khi nhận thấy Thương vẫn chưa nguôi nỗi buồn. Tuy nhiên, Trang (Ngọc Thủy) lại có phần thờ ơ, cho rằng mọi chuyện rồi cũng cần thời gian. Cuộc trò chuyện giữa hai người nhanh chóng chuyển sang những áp lực cá nhân, khi Trang thừa nhận bản thân cũng đang rơi vào trạng thái bế tắc và không còn cách giải quyết vấn đề của mình.

Trong khi đó, Quân (Huỳnh Anh) tiếp tục rơi vào trạng thái mất cân bằng sau biến cố tình cảm. Khi được bố hỏi han về công việc, anh tỏ ra mệt mỏi, không còn tâm trạng trò chuyện. Đỉnh điểm là cuộc đối thoại căng thẳng giữa Quân và mẹ - bà Dung (Quách Thu Phương). Bà Dung đặt câu hỏi đầy áp lực: “Quân, con có còn là Quân của mẹ nữa không?”. Không né tránh, Quân đáp lại bằng sự bình tĩnh nhưng chất chứa nhiều ẩn ức: “Quân của mẹ trước đây như thế nào?”.

Anh tiếp tục giãi bày những dồn nén bấy lâu: “Con vẫn là con của bố mẹ mà, vẫn làm những điều bố mẹ muốn. Đồ ăn mẹ nấu, thậm chí là những thứ con không thích… Từ trước đến giờ con có bao giờ ăn chè đâu, nhưng con vẫn ăn cho bố mẹ vui đấy thôi”. Những lời nói tưởng chừng giản đơn lại cho thấy sự cam chịu kéo dài, cũng như việc Quân đã nhiều lần gạt bỏ mong muốn cá nhân để làm hài lòng gia đình.

Tập 20 phim "Bước chân vào đời" sẽ lên sóng lúc 20 giờ tối nay trên kênh VTV3.