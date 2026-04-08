“Bước chân vào đời” tập 21: Linh nhờ bà Dung giúp cứu vãn buổi phỏng vấn với Lâm

Thứ Tư, 09:04, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tập 21 "Bước chân vào đời" tiếp tục đẩy cao kịch tính khi Linh tìm cách nhờ bà Dung can thiệp vào công việc với Trần Lâm, đồng thời khéo léo tạo dựng hình ảnh “con dâu lý tưởng”. Trong khi đó, Thương chìm trong tổn thương sau chia tay, còn Trang nỗ lực cứu vãn công việc và kết nối lại cảm xúc với Lâm.

Mở đầu tập phim, Linh (Vũ Thu Hoài) tìm đến bà Dung (Quách Thu Phương) – mẹ của Quân – để nhờ giúp đỡ liên quan đến Trần Lâm (Mạnh Trường), sau sự cố buổi phỏng vấn bị hủy ở tập trước. Với thái độ khẩn thiết, Linh không ngần ngại bày tỏ áp lực công việc và sự kỳ vọng đặt lên dự án quan trọng này. Tuy nhiên, phản ứng của bà Dung lại khá dè dặt khi biết có sự xuất hiện của Trang (Ngọc Thủy) – em gái Thương – trong dự án.

Sự khó chịu của bà Dung không đơn thuần là vấn đề công việc, mà còn liên quan đến những định kiến cá nhân. Dù Linh cố gắng trấn an và nhận phần xử lý, cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển hướng sang chuyện tình cảm của Quân. Tại đây, Linh khéo léo “gieo” vào suy nghĩ của bà Dung những nghi ngờ về Thương, ám chỉ rằng những cô gái trẻ ngày nay thường tính toán trong tình yêu. Lời nói tưởng chừng vô tình nhưng lại thể hiện rõ tham vọng của Linh khi muốn ghi điểm trong mắt bà Dung, thậm chí mở ra khả năng trở thành “con dâu lý tưởng”.

Ở một diễn biến khác, sau khi chia tay Quân, Thương (Quỳnh Kool) rơi vào trạng thái mất phương hướng. Bữa cơm gia đình trở nên nặng nề khi Trang thẳng thắn chỉ trích chị gái vì để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến cả nhà. Sự đối lập giữa một Thương yếu đuối và Trang thực tế, thẳng thắn khiến không khí gia đình thêm căng thẳng. Dù cố gắng chuộc lỗi bằng những hành động nhỏ, Thương vẫn không giấu được sự tổn thương và hụt hẫng sau cuộc tình tan vỡ.

 

Trong khi đó, Trang tiếp tục theo đuổi mục tiêu công việc khi tìm cách cứu vãn cuộc phỏng vấn với Lâm. Trang chủ động tiếp cận, cố gắng thấu hiểu tâm trạng của Lâm, trong khi anh vẫn giữ khoảng cách và sự lạnh lùng quen thuộc. Tuy nhiên, những lời nhắc nhở của Trang về việc quan tâm đến Thương dường như đã chạm đến cảm xúc của Lâm, hé lộ một khía cạnh khác trong con người anh.

Tập 21 phim "Bước chân vào đời" sẽ lên sóng lúc 21 giờ tối nay trên kênh VTV3.

Hà Phương/VOV.VN
