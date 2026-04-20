"Bước chân vào đời" tập 25: “Tình một đêm” của Quân có thai, bà Dung sốc nặng

Trong tập 25 của "Bước chân vào đời" lên sóng tối 20/4, biến cố bất ngờ ập đến khi cô gái từng qua đêm với Quân bất ngờ tìm đến tận nhà, mang theo thông tin khiến bà Dung choáng váng.

Ngay từ khi xuất hiện, cô gái đã vấp phải thái độ lạnh nhạt từ bà Dung (Quách Thu Phương). Không giấu sự khó chịu, bà thể hiện rõ sự coi thường, cho rằng người này “không xứng” bước chân vào nhà. Tuy nhiên, trái với phản ứng đó, cô gái tỏ ra thẳng thắn, thậm chí có phần thách thức. Cô tuyên bố không có thời gian đôi co, yêu cầu được nói chuyện rõ ràng, nếu không sẽ nói ngay trước cửa để “hàng xóm cùng nghe”.

Cao trào được đẩy lên khi cô bất ngờ đưa ra que thử thai hai vạch, khẳng định mình đã mang thai. Thông tin này khiến bà Dung hoàn toàn sững sờ, không kịp phản ứng. Tình huống này hứa hẹn sẽ kéo theo hàng loạt rắc rối cho gia đình Quân trong các diễn biến tiếp theo.

Ở một diễn biến khác, Trang (Ngọc Thủy) tìm gặp Dũng (Hoàng Anh Vũ) để hỏi rõ việc anh có phải là người đã âm thầm trả giúp khoản nợ 20 triệu cho mình hay không. Dũng không trả lời trực diện mà tiết lộ kế hoạch rời công ty, đồng thời ngỏ ý muốn Trang đi cùng. Tuy nhiên, anh nhanh chóng thay đổi quan điểm, cho rằng thời điểm hiện tại chưa phù hợp để kéo cô theo, vì bản thân còn chưa ổn định ở môi trường mới.

Dũng chia sẻ sẽ “đi trước dọn đường”, xây dựng nền tảng đủ vững để sau này Trang có thể thoải mái phát triển. Những lời nói này khiến Trang xúc động và ôm anh như một cách bày tỏ sự tin tưởng.

Trong khi đó, Thương (Quỳnh Kool) lại tỏ ra không hài lòng khi em gái đi qua đêm mới về. Dù Trang giải thích đã báo trước vì sang nhà bạn, Thương vẫn nghiêm khắc cảnh cáo. Minh (Sơn Tùng) cũng lên tiếng nhắc nhở chị gái nên giữ chừng mực, tránh đi đêm về hôm.

Tập phim khép lại với hàng loạt câu hỏi bỏ ngỏ: Liệu cái thai có thực sự liên quan đến Quân? Bà Dung sẽ xử lý tình huống này ra sao? Và mối quan hệ giữa Trang – Dũng sẽ đi về đâu khi những quyết định quan trọng đang đến gần?

"Bước chân vào đời" tập 25 sẽ lên sóng lúc 20 giờ tối nay trên kênh VTV3.