Vì sao đề tài cũ "mẹ cấm con yêu" vẫn giúp phim Việt có rating cao, thu trăm tỷ?

Màn ảnh Việt nửa đầu năm 2026 chứng kiến một sự trùng hợp kỳ lạ: ba tác phẩm ăn khách nhất - từ sóng giờ vàng đến phòng vé trăm tỷ - đều xoay quanh những cuộc tình bị mẹ ngăn cấm. Dù là "Bước chân vào đời", "Vì mẹ anh phán chia tay" hay "Hẹn em ngày nhật thực", khán giả đều thấy một mẫu số chung: Tình yêu của người trẻ không chỉ là chuyện của hai người, mà là cuộc chiến cân não với những bà mẹ mang tư tưởng cực đoan.

Ba sắc thái cấm cản: Từ môn đăng hộ đối đến rào cản đức tin

Nếu cần tìm một nhân vật khiến khán giả "tức sôi máu" nhất hiện nay, đó chắc chắn là bà Dung trong bộ phim giờ vàng "Bước chân vào đời". Qua nét diễn sắc sảo của Quách Thu Phương, bà Dung hiện lên là hình mẫu người mẹ thượng lưu nhưng mang tư tưởng phong kiến nặng nề. Sự ngăn cấm ở đây không chỉ là cái lắc đầu, mà là cả một chiến dịch triệt hạ lòng tự trọng của đối phương.

Đỉnh điểm của sự cực đoan được đạo diễn Nguyễn Danh Dũng đẩy lên qua chi tiết bà Dung vu khống em trai nữ chính lấy cắp 100 triệu đồng để ép cô chia tay con trai mình. Thậm chí, chi tiết bà quỳ xuống cầu xin hay về tận quê sỉ nhục gia cảnh của Thương (Quỳnh Kool) đã biến nhân vật này trở thành một "ác mộng" thực sự.

Tuy nhiên, sự thành công về mặt rating (chạm mốc 11,99%) lại tỉ lệ nghịch với sự đồng cảm dành cho nhân vật chính. Thương được xây dựng là một người chị cả gồng gánh mưu sinh nhưng lại quá yếu đuối, suốt ngày khóc lóc thay vì có những hành động quyết liệt. Chính sự bi kịch hóa quá mức và tính cách "nhược khí" của nữ chính đã khiến kịch bản phim đôi lúc bị chê là thiếu thực tế, sa đà vào việc "hành hạ" cảm xúc người xem thay vì giải quyết vấn đề bằng tâm lý hiện đại.

Cũng là mẹ cấm cản, nhưng "Vì mẹ anh phán chia tay" lại mang đến một hơi thở hoàn toàn khác: trẻ trung, hiện đại và lồng ghép yếu tố tâm linh đầy khôn khéo. Sự ngăn cấm của bà Mai (Hồng Ánh) không chỉ đến từ sự khác biệt giàu nghèo mà còn từ những "lời phán" bói toán về sự hợp mệnh.

Khác với sự nặng nề của "Bước chân vào đời", bộ phim này chinh phục khán giả bằng nhịp kể nhanh gọn và đặc biệt là sự bùng nổ về mặt cảm xúc (chemistry) của cặp đôi Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng. Võ Điền Gia Huy không còn là một tổng tài lạnh lùng nhàm chán, anh mang đến hình ảnh một thiếu gia đôi khi trẻ con, đôi khi cứng đầu nhưng đầy chân thành. Trong khi đó, Tam Triều Dâng lại tạo nên một Thanh Tâm độc lập, kiên cường - hình mẫu nữ chính mà khán giả hiện nay mong đợi hơn là kiểu "nữ chính u sầu".

Điểm cộng của phim là sự kiểm soát drama ở mức vừa phải. Dù bà mẹ có sắc sảo hay dùng đòn tâm lý, người xem vẫn thấy được sự kết nối giữa các nhân vật rất "đời". Phim không cố gắng trở thành một tác phẩm nghệ thuật nặng nề, mà hoàn thành tốt vai trò của một dự án giải trí chất lượng, nơi khán giả tin vào tình yêu của đôi trẻ thay vì chỉ thấy mệt mỏi bởi sự cấm đoán. Sau 1 tháng ra mắt, "Vì mẹ anh phán chia tay" tiếp tục duy trì sức hút khi ghi nhận hơn 400 triệu lượt xem trên các nền tảng.

Ở một thái cực khác, bộ phim điện ảnh vừa vượt mốc 100 tỷ "Hẹn em ngày nhật thực" lại đưa sự ngăn cấm lên tầm cao của đức tin và niềm tin tôn giáo. Lấy bối cảnh những năm 90 đầy hoài niệm, bà Hoa (NSND Lê Khanh) ngăn cấm con gái Thiên Ân (Hoa hậu Đoàn Thiên Ân) yêu một chàng trai ngoại đạo không phải vì tiền, mà vì lo sợ con sẽ "giẫm lên vết xe đổ" của mình.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn đã cực kỳ khéo léo khi không đi sâu vào các tình tiết bi thương dồn dập. Thay vào đó, ông dùng hình ảnh - những ngôi nhà mái ngói, cánh đồng lúa chín và những cuốn truyện cũ - để bao bọc một câu chuyện tình buồn. Sự ngăn cản của bà mẹ ở đây mang vẻ độc đoán nhưng cũng đầy đau xót của một người phụ nữ lấy đức tin làm chỗ dựa duy nhất.

Diễn xuất của Đoàn Thiên Ân là một bất ngờ lớn. Khác với những nghi ngại về một "người đẹp đóng phim", Thiên Ân mang đến lối biểu đạt vừa vặn, ánh mắt e ấp trước món quà nhỏ hay giọng nói nghẹn ngào khi phải chọn giữa chữ hiếu và hạnh phúc cá nhân đã thực sự chạm đến trái tim người xem. Điểm trừ nhỏ của phim có lẽ là sự lạm dụng nhạc nền ở một số phân đoạn và sự không đồng nhất về giọng thoại phương ngữ miền Trung, nhưng xét về tổng thể, đây vẫn là một bài ca trữ tình đầy day dứt về những lựa chọn tuổi trẻ.

Khi "bình mới rượu cũ" vẫn đủ sức tạo nên cơn sốt

Tại sao một môtíp đã "xưa như Trái Đất" như sự cấm cản của mẹ vẫn có thể thống trị từ màn ảnh nhỏ đến phòng vé trăm tỷ? Thực tế, gia đình luôn là cái nôi của văn hóa Việt, nơi những sợi dây liên kết giữa cha mẹ và con cái đôi khi chặt chẽ đến mức trở thành xiềng xích. Các nhà làm phim năm 2026 đã rất khôn ngoan khi không chỉ khai thác sự cấm cản như một thủ pháp tạo kịch tính (drama) đơn thuần, mà biến nó thành một tấm gương phản chiếu những tầng sâu định kiến vẫn còn tồn tại dai dẳng.

Nếu "Bước chân vào đời" khai thác trực diện vào sự va chạm giai cấp đầy khốc liệt, thì "Vì mẹ anh phán chia tay" đánh trúng vào tâm lý mê tín vẫn còn len lỏi trong xã hội hiện đại. Trong khi đó, "Hẹn em ngày nhật thực" lại mượn không gian tôn giáo để nói về niềm tin và sự thấu hiểu.Chính việc đa dạng hóa "lý do ngăn cấm" đã giúp các bộ phim này thoát khỏi cái mác "phim mẹ chồng nàng dâu" lỗi thời để trở thành những lát cắt xã hội đa diện.

Ba bà mẹ trên màn ảnh - bà Dung độc đoán, bà Mai sắc sảo và bà Hoa khắc khổ - là ba lát cắt đại diện cho những rào cản mà bất kỳ đôi lứa nào cũng có thể gặp phải. Sự thành công của các bộ phim này cho thấy, khán giả Việt vẫn luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho đề tài gia đình, chỉ cần các nhà làm phim biết cách "thổi hồn" bằng những bối cảnh mỹ thuật chỉn chu (như trong Hẹn em ngày nhật thực) hoặc bằng sự ăn ý tuyệt vời của diễn viên (như trong Vì mẹ anh phán chia tay).

Thành công của phim điện ảnh và sự bứt phá của dòng phim trẻ cho thấy một định hướng mới: Chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật đang dần thay thế cho những chiêu trò kịch tính nhàm chán. Trong "Hẹn em ngày nhật thực", thay vì xoáy sâu vào các màn đánh ghen hay cãi vã, đạo diễn Lê Thiện Viễn đã chọn cách dùng ngôn ngữ hình ảnh để kể chuyện. Những khung hình duy mỹ, tông màu ấm áp của thập niên 90 không chỉ để "làm đẹp" màn ảnh, mà nó đóng vai trò như một chất xúc tác, xoa dịu nỗi đau của sự cấm ngăn và khiến khán giả dễ dàng bao dung hơn cho những sai lầm của các nhân vật.

Ở phía đối diện, dòng phim truyền hình như "Bước chân vào đời" dù vẫn giữ được rating cao nhờ những tình tiết "gây sốc" nhưng cũng đang đứng trước áp lực phải thay đổi. Khán giả bắt đầu nhận ra ranh giới mong manh giữa "kịch tính" và "bi kịch hóa quá mức".