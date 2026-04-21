“Bước chân vào đời” tập 26: Tình một đêm của Quân đòi 1 tỷ, dằn mặt cả nhà

Trong tập 26 "Bước chân vào đời" phát sóng tối 21/4, mâu thuẫn giữa bà Dung (Quách Thu Phương) và cô gái từng qua đêm với Quân tiếp tục leo thang căng thẳng.

Ngay khi đối mặt, bà Dung thẳng thừng miệt thị: “Loại con gái thấp hèn như cô không có cửa bước vào nhà tôi”. Không hề lép vế, cô gái đáp trả sắc sảo, mỉa mai sự “cao sang” giả tạo và gọi thẳng đó là đạo đức giả.

Dù tức giận, bà Dung vẫn cố giữ bình tĩnh và hỏi mục đích của cô. Câu trả lời khiến bà “đứng hình”: cô muốn làm con dâu. Đúng lúc này, Quân (Huỳnh Anh) xuất hiện và hoàn toàn sốc khi nghe cuộc đối thoại, bởi anh khẳng định không hề quen biết cô gái này.

Ở diễn biến khác, Lâm (Mạnh Trường) trực tiếp gặp cô gái để giải quyết rắc rối cho em họ. Anh đặt thẳng vấn đề: cô muốn tiền hay danh phận. Cô gái cho biết cần 7 tuần để xác định cái thai, nhưng cũng không ngần ngại đe dọa khi nắm trong tay bằng chứng và những hình ảnh nhạy cảm liên quan đến Quân.

Đỉnh điểm, cô tuyên bố không còn hứng thú bước chân vào gia đình Quân, nhưng đưa ra mức giá gây choáng: 1 tỷ đồng để “kết thúc mọi chuyện”.

Trong khi đó, Lâm tìm đến Trang (Ngọc Thủy) nhờ giúp đỡ, với mong muốn Quân ổn định để Thương (Quỳnh Kool) có thể buông bỏ. Tuy nhiên, Trang phản ứng gay gắt, cho rằng Quân không xứng đáng khi vừa chia tay đã gây ra rắc rối mới.

Liệu Lâm có chấp nhận điều kiện 1 tỷ? Trang có thay đổi quyết định để giúp Quân? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 26 phát sóng lúc 20h trên VTV3.