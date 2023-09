Chris Evans đã được nhiều người yêu mến và đánh giá cao nhờ vai diễn Captain America, hay còn gọi là Steve Rogers trong sự nghiệp của mình. Thậm chí người hâm mộ đã khóc nức nở sau khi phải nới lời tạm biệt với "Avengers: Endgame" vào năm 2019.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí GQ, Chris Evans đã chia sẻ về ngày quay cuối cùng của "Avengers: Endgame" và tiết lộ rằng, đó là ngày rất xúc động đối với anh. Anh nói: “Ngày cuối cùng đó thật đầy cảm xúc. Nó giống như việc tốt nghiệp trường học. Ý tôi là, bạn biết ngày đó sắp đến, rồi mọi chuyện đột ngột đến và bạn cảm thấy nó trôi qua quá nhanh. Vai diễn Captain America thực sự đã mang lại cho tôi rất nhiều tình cảm từ khán giả, và dàn diễn viên của Avengers với tôi giống như một gia đình" - Chris Evans trải lòng.

Chris Evans lần đầu trải lòng về sự kết thúc của "Avengers: Endgame"

Chris Evans sinh năm 1981, là một nam diễn viên, nhà sản xuất kiêm đạo diễn người Mỹ. Anh nổi tiếng với nhiều tác phẩm như: Opposite Sex, Sunshine, Snowpiercer, Knives Out… Đặc biệt, sự nghiệp đóng phim của nam diễn viên điển trai gắn liền với vai Captain America - Đội trưởng Mỹ trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Anh đã gắn bó với hình tượng Đội trưởng Mỹ qua hàng loạt “bom tấn” ăn khách của hãng như: Captain America: The First Avenger (2011), The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019)…

Năm 2022, Chris Evans được công bố là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới trong cuộc bình chọn thường niên của tạp chí People. Hôm 11/9 vừa qua, Chris Evans đã âm thầm kết hôn với nữ diễn viên Bồ Đào Nha Alba Baptista, người kém anh 16 tuổi. Một số sao Marvel như: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Jeremy Renner được mời đến chung vui cùng cặp đôi.