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Chưa chính thức khởi chiếu, “Trại buôn người” đã dẫn đầu phòng vé

Thứ Sáu, 08:56, 25/09/2026
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VOV.VN - Ngay trong ngày chiếu sớm, “Trại buôn người” vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé Việt Nam với doanh thu 11 tỷ đồng, theo số liệu Box Office được ê-kíp công bố. Thành tích này tạo chú ý khi bộ phim chỉ chính thức phát hành trên toàn quốc từ ngày 25/9.

“Trại buôn người” được phát triển trong khoảng 5 năm, từ khâu hình thành ý tưởng, xây dựng kịch bản đến ghi hình và hậu kỳ. Theo ê-kíp, khoảng 3 năm đầu dành cho việc phát triển kịch bản, trong khi 2 năm tiếp theo tập trung cho quá trình quay và hoàn thiện tác phẩm.

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Đoàn phim "Trại buôn người" ra mắt khán giả Hà Nội.

Khoảng thời gian sản xuất kéo dài một phần đến từ đặc thù của phim khi có nhiều bối cảnh, đại cảnh đông người cùng các phân đoạn hành động quy mô lớn. Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và Mèo Bích Trang - Giám đốc sản xuất, biên kịch kiêm đạo diễn dựng phim - là những người giữ vai trò chính trong quá trình phát triển dự án.

Một trong những yếu tố đáng chú ý của bộ phim là quy mô nhân sự. Theo thông tin từ nhà sản xuất, tổng số thành viên đoàn phim và diễn viên được huy động qua các giai đoạn thực hiện vượt 10.000 người. Riêng các đại cảnh có sự tham gia của hơn 700 diễn viên trẻ.

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Steven Nguyễn có vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp

Trước khi ra rạp, “Trại buôn người” cũng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam với nội dung: “Bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất (hơn 10.000 người)”.

Dàn diễn viên của phim trải dài qua nhiều thế hệ, với sự góp mặt của NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Trầm Minh Hoàng, Võ Đình Hiếu, Tùng Mint, Hoàng Kim Ngọc, Huỳnh Minh Kiên, Long Điền, Đinh Viết Tường, Danis Nguyễn, Võ Thành Tâm, La Thành, Khánh My cùng nhiều gương mặt khác.

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Quách Ngọc Ngoan cùng con gái nhỏ trên thảm đỏ ra mắt phim tại Hà Nội.

Bên cạnh các diễn viên chuyên nghiệp, dự án còn quy tụ nhiều gương mặt lần đầu thử sức với điện ảnh, khách mời đến từ các lĩnh vực khác nhau và một số người có nghề nghiệp đặc thù. Lượng nhân sự đông được huy động nhằm phục vụ những đại cảnh và không gian đông người xuất hiện xuyên suốt câu chuyện.

Về nội dung, “Trại buôn người” khai thác đề tài xã hội hiện đại, xoay quanh những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và phải tìm cách giành lấy cơ hội sống còn. Các nhân vật liên tục bị đặt trước những lựa chọn, xung đột và tình huống buộc họ phải đấu tranh để bảo vệ sự sống.

Phim kết hợp yếu tố hành động với các tình huống sinh tồn, trong đó nhiều phân đoạn được xây dựng trên nền những đại cảnh đông người và bối cảnh có quy mô lớn. Theo ê-kíp, những yếu tố này được phát triển từ giai đoạn viết kịch bản và phục vụ trực tiếp cho câu chuyện thay vì chỉ nhằm tạo hiệu ứng hình ảnh.

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Á hậu Minh Kiên

Sau khi xem phim, NSND Thanh Lam đánh giá cao sự đầu tư của ê-kíp, đặc biệt ở phần hình ảnh và cách triển khai câu chuyện. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn có dịp thể hiện một ca khúc nhạc phim cho “Trại buôn người”. Đạo diễn “Mưa đỏ” - NSƯT Đặng Thái Huyền - cũng dành sự quan tâm tới bộ phim và diễn viên Steven Nguyễn.

Những phản hồi ban đầu từ khán giả tập trung nhiều vào các phân đoạn hành động, không khí căng thẳng và cách bộ phim đặt các nhân vật vào những tình huống sinh tồn khắc nghiệt. Một số khán giả tại Hà Nội cho biết họ ấn tượng với quy mô hình ảnh và nhịp phim, đồng thời đánh giá câu chuyện tạo được cảm giác hồi hộp, xúc động ở một số phân đoạn.

Với doanh thu 11 tỷ đồng và vị trí dẫn đầu phòng vé ngay trong ngày chiếu sớm, “Trại buôn người” có khởi đầu đáng chú ý trước khi chính thức ra rạp trên toàn quốc từ ngày 25/9.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: ĐPCC
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