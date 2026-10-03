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Chuyện Mai An Tiêm lên sân khấu nhạc kịch, Phạm Yến hóa Hoàng hậu

Thứ Bảy, 08:16, 03/10/2026
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VOV.VN - Diễn viên Phạm Yến trở lại sân khấu nhạc kịch với vai Hoàng hậu Thi Thi trong “The Watermelon Prince: The Musical” (Sự tích quả dưa hấu), tác phẩm lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian về Mai An Tiêm.

NSND Trịnh Kim Chi là người trao cho Phạm Yến cơ hội đảm nhận vai Hoàng hậu Thi Thi trong “The Watermelon Prince: The Musical” (Sự tích quả dưa hấu), vở nhạc kịch lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian về Mai An Tiêm.

Phạm Yến cho biết cô trân trọng sự tin tưởng mà NSND Trịnh Kim Chi dành cho mình. “Chị gặp tôi và nói: ‘Em làm được mà, chị tin em’. Có lẽ chính sự tin tưởng đó khiến tôi càng muốn làm tốt vai Thi Thi, như một cách để đáp lại tình cảm mà chị đã dành cho mình”, nữ diễn viên chia sẻ.

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Phạm Yến hóa thân thành Hoàng hậu Thi Thi trong nhạc kịch “Sự tích quả dưa hấu”.

Vở diễn dự kiến công diễn vào hai tối 3 và 4/10 tại Nhà hát Thành phố, TP.HCM. Với Phạm Yến, đây là dịp cô trở lại với loại hình nhạc kịch sau quãng thời gian tập trung cho những vai diễn có màu sắc cá tính, gai góc trên sân khấu kịch nói.

Phạm Yến từng hoạt động tại sân khấu Hồng Vân, Thế Giới Trẻ, tham gia các phim, vở diễn như Bản kê số phận, Phía sau tội ác, Anh hai, nhạc kịch Tấm Cám. Phạm Yến từng giành quán quân Cười xuyên Việt - Tiếu lâm hội cùng nhóm nhạc kịch Buffalo.

Nữ diễn viên cho biết quá trình tập luyện khiến cô nhớ lại quãng thời gian từng hoạt động cùng nhóm kịch Buffalo. Tuy nhiên, vai Hoàng hậu Thi Thi đòi hỏi cô lựa chọn cách thể hiện khác so với những nhân vật từng đảm nhận.

“Tôi nghĩ khán giả sẽ nhìn thấy một Phạm Yến khác ở sự tiết chế”, nữ diễn viên chia sẻ.

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Theo Phạm Yến, Thi Thi là nhân vật có đời sống nội tâm nhiều hơn những gì thể hiện qua vị thế của một Hoàng hậu. Vì vậy, cô không muốn nhân vật chỉ được nhận diện bằng vẻ ngoài quyền quý mà tập trung vào những cảm xúc của một người phụ nữ, người mẹ.

“Thi Thi cho tôi cơ hội đi vào một vùng cảm xúc mềm hơn, sâu hơn và có phần trưởng thành hơn. Tôi muốn nhân vật không cần phải lúc nào cũng nói thật nhiều để khán giả cảm nhận được cô ấy. Đôi khi chỉ một ánh mắt, một khoảng lặng hay cách cô ấy nhìn những người mình yêu thương cũng đủ để kể một câu chuyện”, Phạm Yến nói.

Nữ diễn viên cho rằng điểm cô cảm thấy gần gũi nhất với nhân vật là tình yêu và sự lo lắng dành cho những người thân. Phía sau sự điềm tĩnh của một Hoàng hậu, Thi Thi vẫn có những tâm tư rất đời thường.

“Thi Thi là một người phụ nữ ở vị trí quyền quý, nhưng phía sau vẻ ngoài ấy vẫn là một người mẹ có những nỗi niềm rất đời thường. Có những yêu thương không cần nói ra, có những lo lắng phải giữ lại phía sau sự mạnh mẽ và điềm tĩnh của một Hoàng hậu. Tôi không muốn Thi Thi chỉ là một nhân vật ‘quyền quý’, mà muốn khán giả nhìn thấy một người phụ nữ có trái tim, có tình yêu và cả những điều cô ấy chưa thể nói thành lời”, cô chia sẻ.

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Các nghệ sĩ luyện tập cho vở diễn.

“The Watermelon Prince: The Musical” khai thác câu chuyện Mai An Tiêm bằng hình thức nhạc kịch. Với Phạm Yến, việc tham gia một tác phẩm kết hợp yếu tố dân gian với ngôn ngữ musical khiến người diễn viên phải chú ý đồng thời đến hình thể, tiết tấu, cách phát âm và cách xử lý các phần hát.

Nữ diễn viên cho biết quá trình tập luyện vì thế không chỉ dừng ở việc xây dựng tâm lý nhân vật mà còn yêu cầu sự phối hợp giữa diễn xuất và âm nhạc.

Với vai diễn lần này, Phạm Yến lựa chọn hướng thể hiện tiết chế hơn, tập trung vào ánh mắt, khoảng lặng và những chuyển biến nội tâm của nhân vật thay vì nhấn mạnh vào sự mạnh mẽ hay cá tính như một số vai diễn trước đây.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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