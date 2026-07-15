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NSƯT Cao Ngọc Ánh và giấc mơ xây dựng nhạc kịch thuần Việt
Thứ Tư, 06:00, 15/07/2026

NSƯT Cao Ngọc Ánh và giấc mơ xây dựng nhạc kịch thuần Việt

VOV.VN - NSƯT Cao Ngọc Ánh là một trong những đạo diễn được biết đến với tư duy sáng tạo, tinh thần đổi mới và khát vọng xây dựng những tác phẩm nhạc kịch mang đậm bản sắc dân tộc. Bên cạnh vai trò đạo diễn, chị còn tích cực đào tạo, truyền cảm hứng cho nghệ sĩ trẻ.

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