NSƯT Cao Ngọc Ánh và giấc mơ xây dựng nhạc kịch thuần Việt

VOV.VN - NSƯT Cao Ngọc Ánh là một trong những đạo diễn được biết đến với tư duy sáng tạo, tinh thần đổi mới và khát vọng xây dựng những tác phẩm nhạc kịch mang đậm bản sắc dân tộc. Bên cạnh vai trò đạo diễn, chị còn tích cực đào tạo, truyền cảm hứng cho nghệ sĩ trẻ.
VOV.VN - Có những bước ngoặt đến vào lúc ít ngờ nhất. Với NSƯT, Đạo diễn Bùi An Ninh - một nữ đạo diễn kỳ cựu từng dành cả thanh xuân băng qua những cung đường Trường Sơn khói lửa, tuổi 80 không phải lúc nghỉ ngơi, mà là khởi đầu cho một cuộc dạo chơi mới đầy sắc màu: Hội họa.
VOV.VN - NSƯT Hồ Phong tiếp tục gây chú ý khi vào vai Lão Công - ông trùm ma túy quyền lực trong bộ phim hình sự "Lửa trắng" sắp lên sóng. Ít ai ngờ phía sau những vai phản diện gai góc, giang hồ máu lạnh trên màn ảnh, nam nghệ sĩ lại là một Trung tá Công an và người đàn ông hết mực vì gia đình.
VOV.VN - Với tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống, cùng với cây đàn tranh, NSƯT Thanh Hoaị đã góp phần gìn giữ, phát huy, truyền dạy và quảng bá vẻ đẹp, giá trị văn hóa nghệ thuật của nhạc cụ dân tộc cho các bạn trẻ và bạn bè quốc tế.
VOV.VN - Tập 7 “Phía bên kia thành phố” đẩy cảm xúc lên cao trào với nhiều biến cố của các nhân vật trẻ. Diễn xuất của Võ Hoài Vũ – con trai NSƯT Võ Hoài Nam trong vai Cương gây chú ý khi thể hiện rõ sự bất lực, uất ức, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả truyền hình.
VOV.VN - Trong dòng chảy của âm nhạc truyền thống, tiếng sáo trúc du dương trầm bổng luôn giữ một vị trí đặc biệt. Tiếng sáo không chỉ là âm thanh của nhạc cụ mà còn là hơi thở của quê hương, của ký ức và văn hóa truyền thống Việt Nam.