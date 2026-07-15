NSƯT Cao Ngọc Ánh và giấc mơ xây dựng nhạc kịch thuần Việt

Đạo diễn, NSƯT Bùi An Ninh: Hội họa như một "liều thuốc" tinh thần

VOV.VN - Có những bước ngoặt đến vào lúc ít ngờ nhất. Với NSƯT, Đạo diễn Bùi An Ninh - một nữ đạo diễn kỳ cựu từng dành cả thanh xuân băng qua những cung đường Trường Sơn khói lửa, tuổi 80 không phải lúc nghỉ ngơi, mà là khởi đầu cho một cuộc dạo chơi mới đầy sắc màu: Hội họa.