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Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ bỏ một phim 18+ có nội dung dâm ô, trụy lạc

Thứ Ba, 23:00, 29/09/2026
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VOV.VN - Cục Điện ảnh yêu cầu iQIYI gỡ phim 18+ “Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (Mùa 1)” sau khi xác định tác phẩm có nội dung dâm ô, trụy lạc, mô tả chi tiết hành vi tình dục với thời lượng kéo dài và tần suất liên tục.

Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) yêu cầu iQIYI gỡ bỏ phim “Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (Mùa 1)” sau khi xác định tác phẩm có hình ảnh, âm thanh, lời thoại thô tục, mô tả chi tiết hành vi tình dục, dâm ô, trụy lạc với thời lượng kéo dài và tần suất liên tục.

Theo Cục Điện ảnh, qua công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, cơ quan này nhận được thông tin Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD đang phổ biến phim “Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (Mùa 1)” trên không gian mạng tới người sử dụng tại Việt Nam thông qua ứng dụng iQIYI và website iq.com.

cuc Dien anh yeu cau go bo mot phim 18 co noi dung dam o, truy lac hinh anh 1
Người dùng tại Việt Nam không còn tìm thấy bộ phim khi tìm kiếm trên ứng dụng và website

Phim gồm 14 tập và tại thời điểm kiểm tra đã được phổ biến đầy đủ tại Việt Nam. iQIYI tự phân loại và hiển thị mức T18, tức phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, rà soát nội dung, Cục Điện ảnh cho biết phim có hình ảnh, âm thanh, lời thoại thô tục; mô tả chi tiết hành vi tình dục, dâm ô, trụy lạc với thời lượng kéo dài và tần suất diễn ra liên tục.

Căn cứ kết quả kiểm tra, “Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (Mùa 1)” được Cục Điện ảnh xác định ở mức phân loại C - phim không được phép phổ biến do vi phạm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 9 Luật Điện ảnh năm 2022.

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, Cục Điện ảnh yêu cầu Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD gỡ bỏ ngay bộ phim khỏi website iq.com và ứng dụng iQIYI.

Thời hạn thực hiện được yêu cầu trong vòng 24 giờ, kể từ 11h ngày 29/9/2026. Đồng thời, doanh nghiệp phải có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Điện ảnh trước 12h ngày 30/9/2026.

Ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu, iQIYI đã hoàn thành việc gỡ bỏ toàn bộ 14 tập phim khỏi dịch vụ phổ biến trên không gian mạng tại Việt Nam.

Việc gỡ bỏ được thực hiện trên ứng dụng iQIYI dành cho thiết bị di động, thiết bị thông minh và trên website iq.com đối với người dùng truy cập từ lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, hiện người dùng tại Việt Nam không còn tìm thấy “Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (Mùa 1)” khi tìm kiếm trên ứng dụng và website của iQIYI.

Hà Phương/VOV.VN
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