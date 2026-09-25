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Cục Điện ảnh yêu cầu rà soát, ngăn chặn “phim ngắn” vi phạm trên mạng

Thứ Sáu, 09:42, 25/09/2026
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VOV.VN - Cục Điện ảnh yêu cầu các nền tảng, ứng dụng và kho ứng dụng rà soát hoạt động cung cấp phim, “phim ngắn” trên không gian mạng; kịp thời ngăn chặn những trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, thủ tục và yêu cầu về phân loại phim theo quy định.

Cục Điện ảnh vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng; đồng thời gửi các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam, đề nghị chấp hành các quy định về phổ biến phim trên không gian mạng.

Theo Cục Điện ảnh, thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và các dịch vụ nội dung trực tuyến, hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng ngày càng đa dạng về phương thức và gia tăng về số lượng. Trong đó, nhiều sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi “phim ngắn” được cung cấp tới người xem thông qua các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ nội dung trực tuyến.

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Cục Điện ảnh đang kiểm tra các trường hợp phổ biến phim có dấu hiệu vi phạm. Ảnh minh họa: AI.

Qua công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận thấy có hiện tượng một số tổ chức, cá nhân phổ biến phim trên không gian mạng nhưng chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật về điện ảnh.

Các tồn tại được Cục Điện ảnh chỉ ra gồm chưa thực hiện đầy đủ quy định về chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng; điều kiện thực hiện phân loại phim; phân loại và hiển thị kết quả phân loại phim; thông báo danh sách phim và kết quả phân loại trước khi phổ biến, cũng như các nghĩa vụ khác của chủ thể phổ biến phim.

Cục Điện ảnh cho biết, theo khoản 1 Điều 21 Luật Điện ảnh năm 2022, chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim theo quy định của Luật Điện ảnh và các quy định pháp luật có liên quan.

Các tổ chức, cá nhân đang phổ biến phim trên không gian mạng được yêu cầu khẩn trương rà soát, bảo đảm chủ thể thực hiện hoạt động thuộc đối tượng được pháp luật quy định; đồng thời kiểm tra hoạt động phổ biến phim trên các nền tảng, ứng dụng do mình quản lý, vận hành.

Trước khi đưa phim lên không gian mạng, chủ thể phổ biến phải bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cũng như kết quả phân loại.

Theo quy định được Cục Điện ảnh dẫn lại, chủ thể thực hiện phân loại phim để phổ biến trên không gian mạng phải có hội đồng phân loại phim, phần mềm kỹ thuật hoặc cơ chế thực hiện việc phân loại theo quy định của Việt Nam; có phương án sửa đổi, cập nhật kết quả phân loại khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; đồng thời phải có phương án kỹ thuật và quy trình tạm dừng phổ biến, gỡ bỏ phim theo yêu cầu.

Trường hợp chưa bảo đảm điều kiện tự thực hiện phân loại, chủ thể phổ biến phim phải đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan được Bộ ủy quyền thực hiện phân loại đối với phim chưa được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng.

Trước khi phổ biến, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức còn phải thông báo danh sách phim và kết quả phân loại thông qua Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng; hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo và áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo vệ trẻ em, đồng thời tạo điều kiện để người sử dụng dịch vụ báo cáo phim vi phạm.

Đối với các nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng, Cục Điện ảnh đề nghị khẩn trương kiểm tra, rà soát phim, “phim ngắn” và các ứng dụng phổ biến phim đang được cung cấp trên hệ thống do mình quản lý.

Đáng chú ý, với các phim, “phim ngắn” do chủ thể chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động, yêu cầu về phân loại phim và các nghĩa vụ liên quan, Cục Điện ảnh đề nghị các nền tảng “kịp thời ngăn chặn, không tiếp tục cung cấp, phổ biến”; đồng thời yêu cầu chủ thể liên quan khắc phục, hoàn thiện đầy đủ điều kiện, thủ tục trước khi tiếp tục phổ biến.

Cục Điện ảnh cũng cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát, xác minh các trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động phổ biến phim trên nền tảng, ứng dụng và không gian mạng có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về điện ảnh.

Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan được yêu cầu chủ động rà soát, khắc phục các tồn tại, vi phạm nếu có; phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Với trường hợp được xác định có hành vi vi phạm, Cục Điện ảnh sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển thông tin, hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Hà Phương/VOV.VN
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