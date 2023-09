Dàn diễn viên thủ vai băng hải tặc Mũ Rơm đình đám trong “One Piece” Live-Action

Phiên bản Live-Action của Netflix chuyển thể từ tuyển tập truyện tranh nổi tiếng “One Piece” của tác giả Eiichiro Oda đã được ra mắt vào ngày 31/8 vừa qua, đưa người hâm mộ tiến vào thế giới của những cuộc phiêu lưu trên biển cùng băng hải tặc Mũ Rơm.

Như cách Luffy và những người đồng đội - băng Mũ Rơm ra khơi để tìm kiếm kho báu One Piece, các diễn viên ngoài đời thực đã đưa những câu chuyện của Oda vào cuộc sống theo cách tươi sáng hơn, mới mẻ hơn, tất cả đều do chính tác giả hướng dẫn.

Tác giả Oda thừa nhận rằng ông biết việc chuyển thể có thể không được chính xác như bản gốc, nhưng những diễn viên như Iñaki Godoy (thủ vai Luffy) đã giúp biến ý tưởng của ông thành hiện thực theo cách thậm chí còn tốt hơn dự định ban đầu.

“Sau khi bộ phim được công chiếu, chắc chắn tôi sẽ nhận được những phản hồi như nhân vật này bị thiếu, cảnh này bị lược đi, hay chi tiết này khác với manga. Nhưng tôi chắc chắn rằng những bình luận đó xuất phát từ niềm yêu thích đối với bản gốc, nên tôi sẽ luôn cảm thấy thích thú khi nhận được những phản hồi như vậy”, Oda chia sẻ.

“Cũng có một số điểm mà tôi nghĩ sẽ không giống với Luffy trong truyện tranh”, tác giả nói thêm, “Nhưng khi tôi xem những cảnh quay, tôi lại thấy Iñaki diễn vai Luffy như vậy rất tuyệt. Trên thực tế, mọi thứ đều tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều.”

Dưới đây là các nhân vật và diễn viên đóng vai chính trong “One Piece” của Netflix.

Monkey D. Luffy

Nhân vật chính của loạt truyện tranh, Monkey D. Luffy - do diễn viên trẻ Iñaki Godoy thủ vai. Luffy là thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm, quyết tâm trở thành Vua hải tặc và khao khát tìm được kho báu lớn nhất thế giới - One Piece. Anh chàng có tính cách lạc quan, vui vẻ và trái tim nhân hậu.

Nami

Emily Rudd vào vai Nami, một nữ siêu trộm và là người chuyên vẽ bản đồ, cô có tính độc lập rất cao. Người đồng sáng tạo loạt phim, Matt Owens, mô tả Nami “giống như một người chị lớn được vây quanh bởi các cậu em”.

Sanji

Taz Skylar vào vai Sanji, một anh chàng đầu bếp lãng tử và thời trang, người mơ ước được đặt chân đến All Blue, nơi có thể tìm thấy cá từ cả bốn vùng biển. Anh làm việc tại nhà hàng Baratie của bếp trưởng Zeff.

Koby

Morgan Davies vào vai Koby, một chàng trai nhút nhát và hay lo lắng, ban đầu là thành viên thủy thủ đoàn trên con tàu hải tặc Miss Love Duck của thuyền trưởng Alvida. Luffy đã khích lệ cậu theo đuổi ước mơ gia nhập Hải quân, mặc dù đó là tổ chức quân sự có nhiệm vụ loại bỏ và tiêu diệt hải tặc.

Usopp

Jacob Romero vào vai Usopp, một người kể chuyện bẩm sinh và có kỹ năng bắn súng điêu luyện giống cha mình. Người đồng sáng tạo loạt phim, Steven Maeda, chia sẻ nhân vật Usopp là “người đáng tin cậy nhất trong băng Mũ Rơm”: “Tôi nhận thấy rõ được tấm lòng nhân hậu của anh ấy”.

Zoro

Arata Mackenyu đóng vai “thợ săn hải tặc” Zoro, người thuộc tam kiếm phái. Anh là người đồng đội trung thành, có ước mơ trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới. Mackenyu chia sẻ: “Gặp được Luffy là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời Zoro… mặc dù, tất nhiên, anh ấy sẽ không bao giờ nói ra điều đó”.

Phó Đô đốc Garp

Nổi danh khi là người đã bắt giữ được người duy nhất được mệnh danh là Vua hải tặc, Gold D. Roger, Phó Đô đốc Garp liên tục truy bắt Luffy và ngăn cản cậu tìm kiếm kho báu One Piece. Do Vincent Regan thủ vai (“Before We Die”, “Luther: The Fallen Sun”), Garp cũng đóng vai trò cố vấn và đào tạo cho các hải quân trẻ tuổi Koby và Helmeppo.

Arlong

Arlong - nhân ngư cá mập có số tiền truy nã lên đến 20 triệu berry cho cái đầu của mình, được bảo vệ bởi băng hải tặc Arlong. Vai diễn Arlong - tên cướp biển nhắm tới con người và có âm mưu bá chủ thế giới này được thủ vai bởi McKinley Belcher III.

Tên hề Buggy

Buggy kỳ quái, mũi đỏ, được biết đến là thuyền trưởng của băng hải tặc Buggy, sử dụng sức mạnh của trái ác quỷ Chop-chop để tách rời các bộ phận của cơ thể và tùy ý điều khiển chúng. Nhân vật này được Jeff Ward thủ vai, ăn mặc như một chú hề điên loạn và có tính khí bốc đồng, hung hãn.

Shanks

Shanks, thuyền trưởng trứ danh của băng hải tặc Tóc Đỏ, đóng vai trò như là một người dẫn dắt cho Luffy, được Peter Gadiot thủ vai. Shanks là người luôn chỉ bảo cho Luffy bằng sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn. Anh bị truy nã với số tiền lên đến hàng tỷ berry.

Dracule Mihawk

Do Steven Ward thủ vai, Mihawk là vị kiếm sĩ bí ẩn với đôi mắt lãng tử cuốn hút, chiếc mũ đính lông vũ và đi cùng là thanh kiếm khổng lồ. Anh được biết đến là một trong những kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới - danh hiệu mà Zoro luôn luôn mơ ước.

Helmeppo

Là con trai của Đại tá Morgan Tay Rìu, Helmeppo có tính khí nóng nảy và thô lỗ khi anh biết rằng cha anh sẽ luôn giải quyết mọi rắc rối cho mình. Nhưng anh chàng sẽ sớm buộc phải từ bỏ tính cách trẻ con để gia nhập vào lực lượng Hải quân. Do Aidan Scott thủ vai (“The Kissing Booth 2,” “Action Point”), Helmeppo là đối thủ không đội trời chung của Luffy và Koby.