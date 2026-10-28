Đạo diễn "Ròm" tái hiện ca cấp cứu sản khoa nghẹt thở trong phim ngắn

Phim mở đầu bằng tình huống cấp cứu trong đêm, khi một sản phụ được chẩn đoán nhau bong non và chuyển khẩn cấp từ tuyến dưới đến bệnh viện Hùng Vương. Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp y tế nhanh chóng đánh giá tình hình và tiến hành phẫu thuật.

Diễn biến phim tập trung vào sự căng thẳng trong phòng cấp cứu, quá trình phối hợp giữa các nhân viên y tế, sự chờ đợi của người thân và khoảnh khắc tiếng khóc của em bé vang lên sau ca mổ.

Một cảnh trong phim ngắn Suýt nữa thì… tái hiện tình huống cấp cứu sản khoa.

Theo đạo diễn Trần Thanh Huy, tên gọi Suýt nữa thì… xuất phát từ ý niệm về khoảng cách rất nhỏ giữa những khả năng hoàn toàn khác nhau trong một tình huống sinh tử.

“Hai chữ ‘suýt nữa’ gợi ra một khoảng cách tưởng chừng rất nhỏ, nhưng đôi khi lại chứa đựng ý nghĩa vô cùng lớn đối với cuộc đời một con người và gia đình của họ”, anh chia sẻ.

Trong quá trình thực hiện, Trần Thanh Huy phối hợp với đội ngũ bác sĩ nhằm bảo đảm các tình huống chuyên môn được thể hiện phù hợp. Theo nam đạo diễn, điều anh muốn nhấn mạnh không chỉ là kết quả cuối cùng của ca cấp cứu mà còn là quá trình chuẩn bị, phản ứng và trách nhiệm của những người trực tiếp tham gia xử lý tình huống.

“Trong những thời khắc sinh tử, sự tận tâm không nhất thiết phải được thể hiện bằng những hành động lớn lao hay những lời nói xúc động. Đôi khi, nó nằm trong sự tập trung, sự chính xác và trách nhiệm của mỗi người đối với công việc mình đang làm”, Trần Thanh Huy nói.

Bên cạnh tình huống cấp cứu sản khoa, phim cũng gợi mở câu chuyện rộng hơn về việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ ở nhiều giai đoạn khác nhau. Từ thai kỳ, sinh nở, phục hồi sau sinh đến các vấn đề phụ khoa, tiền mãn kinh và mãn kinh, mỗi giai đoạn đều đặt ra những nhu cầu chăm sóc khác nhau.

Khoảnh khắc căng thẳng trong phòng cấp cứu được tái hiện trong Suýt nữa thì…

Theo ê-kíp thực hiện, thông điệp của phim không dừng lại ở việc can thiệp khi tình trạng nguy cấp đã xảy ra mà còn hướng đến việc chủ động quan tâm đến sức khỏe từ sớm và duy trì trong thời gian dài.

Trần Thanh Huy cho biết: “Điều chúng tôi mong muốn gợi mở là phía sau khoảnh khắc ấy còn có một cam kết dài lâu: chăm sóc, bảo vệ và đồng hành với sức khỏe người phụ nữ qua nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc đời”.

Suýt nữa thì… từng được giới thiệu trong một hoạt động về chăm sóc sức khỏe phụ nữ vào tháng 8/2026 trước khi được phát hành rộng rãi.

Với phim ngắn này, Trần Thanh Huy lựa chọn một câu chuyện y khoa làm chất liệu, tập trung vào những khoảnh khắc căng thẳng trong phòng cấp cứu và cách những quyết định chuyên môn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của bệnh nhân.