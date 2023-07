Điểm danh những bộ phim Hàn Quốc khiến khán giả "cười ra nước mắt"

"Bỗng dưng trúng số"

"Bỗng dưng trúng số" kể về hai bên quân đội Hàn Quốc - Triều Tiên tranh nhau một tờ vé số trúng giải độc đắc từ trên trời rơi xuống. Tưởng chừng cốt truyện không có gì cuốn hút, lạ ở chỗ phim có loạt cú chọc khán giả cười. Xuyên suốt bộ phim, những mảng miếng hài được cài cắm, tung hứng rất tự nhiên, không thuộc loại hài nhảm để “thọc lét” người xem nó có sự liên kết chặt chẽ đến bối cảnh câu chuyện cũng như tính cách nhân vật. Miếng hài của phim không chỉ hài sương sương mà phải cười đủ kiểu, cười đến nội thương.

"Bỗng dưng trúng số" được đầu tư chỉn chu và cẩn thận. Sự kết hợp kỳ lạ giữa đề tài quân đội (mang tính khô khan, hà khắc), trúng vé số (mang nghĩa may mắn, đỏ đen) và câu chuyện tự nhiên nảy sinh giữa người với người đến từ hai quốc gia tưởng như là thù địch. Tấm vé số chỉ là một cái cớ, nhưng không hề nhảm nhí, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc hơn thế, về hòa bình, về tự do, về sự kết nối tự nhiên giữa con người nếu có cơ hội tìm hiểu.

"Cảnh sát tập sự"

"Cảnh sát tập sự" kể về bộ đôi sinh viên trường cảnh sát Gi Jun (Park Seo Joon) và Hee Yeol (Kang Ha Neul). Hai chiếc đũa lệch nhưng lại trở thành cặp bài trùng khi cùng giải cứu cô gái trong đêm Giáng sinh. Cuộc giải cứu cô gái của hai chàng "Cảnh sát tập sự" không ngờ lại mở ra một tội ác rùng rợn khủng khiếp hơn nữa.

Bộ phim tinh tế lên án vấn nạn phân biệt đối xử ở Hàn Quốc, khi lực lượng cảnh sát bảo vệ an toàn cho người dân thực ra chỉ bảo toàn cho người giàu hoặc đi theo những nguyên tắc cứng nhắc. Phim pha trò cười té ghế, trai đẹp nhiều múi, gái xinh ná thở, hành động kịch tính, lại đặt ra những câu hỏi nhân văn đáng suy ngẫm. Không chỉ dừng lại ở những con số khủng về doanh thu phòng vé tại Hàn Quốc hay những lời khen tích cực của giới chuyên môn, "Cảnh sát tập sự" còn chỉ ra những sự thật vốn dĩ không đúng như những gì trước nay ta mặc định.

"Lối thoát trên không"

"Lối thoát trên không" từng là phim phá đảo phòng vé do “center quốc dân” YoonA và Jo Jung Suk tham gia diễn xuất. Phim đạt cột mốc 1 triệu người xem sau hai ngày ra mắt, chỉ đứng sau "Parasite" (Ký sinh trùng), sở hữu thành tích có hơn 10 triệu lượt vé bán ra. Tại Việt Nam, phim đem về doanh thu hơn 19 tỷ đồng.

"Lối thoát trên không" có lượng đặt vé sớm số một trong lịch sử phim Hàn, là bộ phim về đề tài thảm họa có doanh thu lớn nhất Hàn Quốc vượt qua "Train To Busan". Phim đem về cho YoonA giải “Nữ diễn viên được yêu thích nhất” tại lễ trao giải Rồng Xanh với tác phẩm điện ảnh đầu tay, “The Asian Stars Up Next Awards” ở Liên hoan phim quốc tế Macao lần thứ 4 và giải “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” tại lễ trao giải AAA 2019.

"Lối thoát trên không" có kịch bản quen thuộc về đề tài thảm họa nhưng được biến tấu khác lạ. Thảm họa trong phim được đặt trong hoàn cảnh của của gia đình với nhiều thế hệ, với hai người trẻ “không hoàn hảo” khiến người xem có nhiều cảm xúc bất ngờ và thú vị. Tuyến tình yêu của Lee Yong Nam (Jo Jung Suk) và Eun Ju (YoonA) đáng yêu và không hề đi lệch với dòng phim hành động, kinh dị. Bộ phim dung hòa nhiều yếu tố, đem lại cho người xem đủ cảm xúc từ hồi hộp nghẹt thở đến nhẹ nhõm, sảng khoái. Người xem thỏa mãn, nín thở vì những pha đu dây, trèo tường của nam chính cười sảng khoái trước sự đáng yêu của các nhân vật.

"Thám tử gà mơ: Bộ ba khó đỡ"

"Thám tử gà mơ: Bộ ba khó đỡ" là bộ phim gây được tiếng vang lớn với khán giả qua màn kết hợp ăn ý “không thể lầy lội hơn” của cặp đôi Tom và Jerry – Dae Man (Kwon Sang Woo) - Tae Su (Sung Dong Il) và “Hươu cao cổ” Lee Kwang Soo. Phim xây dựng loạt tình huống khiến khán giả cười đến mức “quặn người”, những pha rượt đuổi nguy hiểm và những tai nạn dở khóc dở cười trong quá trình phá án những yếu tố khiến khán giả “tưởng đơn giản nhưng lại gian nan không tưởng”. Phần 2, các anh vẫn sợ vợ như cũ, các nàng vẫn lợi hại như cũ, Kwang Soo hay ăn hành như cũ. Nhưng phim vẫn lừa khán giả ngoạn mục, chỉ đến còn vài chục phút cuối, sự thật được hé lộ và hung thủ chính bị bắt, người xem thực sự vỡ òa tất cả cảm xúc.

"Thám tử gà mơ: Bộ ba khó đỡ" khéo đan cài các yếu tố hài hước và trinh thám với thời lượng hợp lý. Phim lập kỷ lục khi cán mốc 2 triệu lượt khán giả sau 12 ngày công chiếu, gấp 5 lần so với phần 1 trước đó và cao nhất trong các bộ phim hài khởi chiếu từ đầu năm 2018 (tổng 15,8 tỷ KRW).

"Phi vụ nữ quyền"

"Phi vụ nữ quyền" là một trong số ít phim vượt qua "Endgame" trong những ngày ra mắt tại Hàn Quốc. Phim kể về một nữ sĩ quan chuyên triệt phá các đường dây tội phạm đã hết thời vì nghỉ đẻ cùng cô em chồng mới chớm bước theo con đường cảnh sát thích hành hung anh trai và cô thư ký ban ngày làm việc ở bàn tiếp dân tối đến làm hacker. Họ cùng nhau chống phá, triệt hạ đường dây buôn thuốc kích thích, lạm dụng và quay lén phụ nữ.

"Phi vụ nữ quyền" chọn đề tài rất đời thường, là tâm điểm của truyền thông trong thời gian dài. Phim không bi kịch hoá hay cổ suý mà làm mọi thứ nhẹ nhàng và nhân văn. Bộ phim chứa đựng nhiều khoảnh khắc hài hước vui nhộn lẫn đối đấu hấp dẫn cùng cảnh hành động thú vị. Điểm cộng của phim khi xây dựng nhân vật làm khán giả tin tưởng và đôi phần xúc động. “Nàng tiên nữ cử tạ” Lee Sung Kyung, “thánh hài SNSD” Soo Young và “bà thím đa màu” Ra Mi Ran cùng tạo ra những “phản ứng hoá học” đậm đặc mặn mà không ai dám nghĩ tới.

"Nữ thợ săn"

"Nữ thợ săn" quy tụ ba nữ kiếm khách thợ săn tài năng gồm Jin Ok (Ha Ji Won), Hong Dan (Kang Ye Won) và Ga Bi (Son Ga In). Họ hội tụ của những tính cách phụ nữ độc nhất vô nhị trong xã hội Joseon: Thông minh, quyến rũ, dễ thương, láu lỉnh và có chung mục tiêu ngăn chặn một nhóm quý tộc đang âm mưu lật đổ Hoàng gia. Thủ lĩnh Jin Ok luôn có nhiều phát minh độc đáo giúp cả đội dễ dàng lần ra manh mối để hành động.

"Nữ thợ săn" tràn ngập những tình huống hài “chọc lét”, pha “lật kèo” bất ngờ khiến khán giả “mắt chữ A mồm chữ O”. Những cảnh hành động tuyệt đẹp, ánh mắt sắc sảo cùng sự thể hiện của Ha Ji Won làm người xem phải xuýt xoa khen ngợi. Bộ phim nhận được 5.0/5 điểm đánh giá trên VieON, vai diễn Jin Ok khẳng định vững chắc danh xưng “nữ hoàng phim hành động” của Ha Ji Won.

"Bà ngoại tuổi đôi mươi"

Thay vì các phim tình cảm lãng mạn hay hình sự, giật gân đơn thuần, "Bà ngoại tuổi đôi mươi" là bộ phim có chiều sâu về cảm xúc, nổi bật thước phim về người lớn tuổi. Phim xoay quanh chuyện nhân vật Oh Man Soon (Na Moon Hee) ngoài 70 tuổi bỗng dưng được “hồi xuân” thành cô gái 20 tuổi dưới cái tên mới Oh Doo Ri (Shim Eun Kyung). Tạo làn gió mới bằng màu sắc vui tươi nhưng "Bà ngoại tuổi đôi mươi" không quên lồng ghép vào đó là những bài học đáng trân trọng, khiến ta phải nghĩ lại về 1 thời thanh xuân.

Qua những tình huống dở khóc dở cười, "Bà ngoại tuổi đôi mươi" nói lên một thông điệp ý nghĩa rằng: Đừng bao giờ phí hoài tuổi trẻ mà hãy làm theo trái tim mình mách bảo và tận dụng từng khoảnh khắc của “giấc mơ đẹp” để hoàn thành nhiều tâm nguyện còn dang dở.

"Bà ngoại tuổi đôi mươi" từng tạo cơn sốt phòng vé Hàn Quốc. Phim được làm lại ở ít nhất 6 quốc gia Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Việt Nam và Đức. Trong đó, phiên bản Việt Nam với tựa "Em là bà nội của anh" có sự tham gia của Miu Lê, Hứa Vĩ Văn, Ngô Kiến Huy…

"Đặc vụ xuyên quốc gia"

"Đặc vụ xuyên quốc gia" kể câu chuyện cảnh sát Triều Tiên Chul Ryung (Hyun Bin) cùng thanh tra Jin Tae (Yoo Hae Jin) và của đặc vụ FBI Jack (Daniel Henney) truy lùng và bắt giữ một tên tội phạm buôn mai thuý có tên gọi là “Jang” nguy hiểm. Ba anh trai, đại diện cho ba đất nước: Hàn, Mỹ, Triều Tiên, với mục tiêu chung chuẩn tên "Đặc vụ xuyên quốc gia" nhưng mỗi người lại mang những suy nghĩ, tính toán riêng theo lệnh cấp trên của mình. Họ trở thành bộ ba meme, tưởng thân nhưng “thân ai nấy lo”

"Đặc vụ xuyên quốc gia" khiến khán giả choáng ngợp khi sở hữu dàn cast “gấp đôi visual” Hyun Bin - YoonA và “đá đì” Daniel Henney. Phim khéo léo cân bằng cảm xúc người xem, ngập tràn sự tinh tế, cảm động, đáng yêu ẩn chứa trong chính từng hành động, biểu cảm của các nhân vật. Dù plot twist không có gì mới nhưng vẫn hấp dẫn khi khai thác được mối quan hệ giữa ba nước và âm mưu xuyên quốc gia của phản diện.