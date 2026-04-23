Điểm mặt dàn diễn viên góp mặt trong phim "Trùm sò" của Đức Thịnh

Thứ Năm, 06:00, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phim "Trùm sò" có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như Đức Thịnh, Thanh Thúy, Phương Nam, Doãn Quốc Đam, Tam Triều Dâng… và cả gương mặt lần đầu chạm ngõ điện ảnh như Hoa hậu Mai Phương.

“Trùm sò” đánh dấu sự tái xuất màn ảnh rộng sau 6 năm, với vai trò đạo diễn, đồng biên kịch (cùng với Hồ Hải) và đồng thời cũng là nhân vật trung tâm của phim của nghệ sĩ Đức Thịnh. Phim sẽ ra mắt vào dịp vào dịp lễ 30/4-1/5 năm nay.

Bộ phim đặt bối cảnh ở làng Sứa Đỏ - một ngôi làng nhỏ xa xôi heo hút, hạn hán triền miên, người dân ai cũng nghèo cũng khổ, chỉ riêng Trùm Sò là có tiền. Một ngày nọ, Trùm Sò bị mất số vàng lớn. Từ đây, cũng vì tiếc tiền mà Trùm Sò dần bị cuốn vào một vụ cướp kinh thiên động địa chưa từng có cùng với hai người bạn thuở nhỏ là góa phụ Thị Hến và lãng tử giang hồ Tôm Hùm.

Bên cạnh Đức Thịnh, bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như Thanh Thúy, Phương Nam, Doãn Quốc Đam, Tam Triều Dâng… và cả gương mặt lần đầu chạm ngõ điện ảnh như Hoa hậu Mai Phương.

Đức Thịnh

Trong phim, Đức Thịnh vào vai Trùm Sò “yêu tiền như mạng”, bất ngờ bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền vàng là vốn liếng cả đời. Trong lúc nguy cấp, Tôm Hùm (Phương Nam thủ vai) - người bạn nối khố khi xưa của Trùm Sò bỗng quay trở về sau nhiều năm biệt tích, thề sẽ giúp anh lấy lại vàng.

Đức Thịnh đảm nhận ba vai trò trong "Trùm sò": đạo diễn, đồng biên kịch và diễn viên chính

Lần này, Đức Thịnh đảm nhận đồng thời ba vai trò: đạo diễn, đồng biên kịch và diễn viên chính. Việc đảm nhận nhiều vị trí cùng lúc buộc anh phải liên tục chuyển đổi trạng thái – từ người điều phối toàn bộ câu chuyện phía sau máy quay đến một diễn viên thể hiện trọn vẹn cảm xúc trước ống kính. Đây không chỉ là thử thách lớn mà còn cho thấy nỗ lực làm mới bản thân của nam nghệ sĩ.

Thanh Thúy

Thanh Thúy - bà xã của đạo diễn Đức Thịnh cũng góp mặt trong "Trùm sò". Không chỉ là diễn viên, cô còn là nhà sản xuất đứng sau nhiều dự án của ông xã. Thanh Thúy vào vai Bào Ngư, người vợ “sư tử Hà Đông” của Quan Chạch (Doãn Quốc Đam thủ vai). Dù chỉ xuất hiện trong một số phân đoạn ngắn nhưng nhân vật này lại đóng vai trò quan trọng trong phim “Trùm sò”, tạo nên điểm nhấn thú vị cho tác phẩm.

Thanh Thúy - bà xã của đạo diễn Đức Thịnh trong "Trùm sò"

Doãn Quốc Đam

Trong "Trùm sò", Doãn Quốc Đam vào vai Quan Chạch, một vị quan huyện mang đậm tính châm biếm, vô cùng đam mê “marketing” và xây dựng “hình ảnh cá nhân” trước mặt dân chúng. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc quyền uy ấy, Quan Chạch lại là một người đàn ông cực kỳ sợ vợ.

Doãn Quốc Đam vào vai Quan Chạch

Doãn Quốc Đam từng góp mặt trong các phim điện ảnh có doanh thu cao như "Truy tìm long diên hương" và "Quỷ nhập tràng 2". Việc nam diễn viên vào vai một vị quan với tạo hình khác lạ, cùng tính cách sợ vợ trong "Trùm sò", càng khơi gợi sự tò mò từ phía khán giả.

Phương Nam

Diễn viên Phương Nam đảm nhận vai Tôm Hùm trong tác phẩm của đạo diễn Đức Thịnh. Tôm Hùm là người bạn nối khố khi xưa của Trùm Sò bỗng quay trở về sau nhiều năm biệt tích, thề sẽ giúp gã lấy lại vàng. 

Diễn viên Phương Nam đảm nhận vai Tôm Hùm

Theo đạo diễn Đức Thịnh, vai Tôm Hùm do Phương Nam thủ vai sở hữu võ công cao cường, tính cách bộc trực, đôi khi hơi “hàm hồ” nhưng lại mang tâm hồn trong sáng, ngây thơ vô cùng đáng yêu. Nhiều hình ảnh hậu trường tiết lộ quá trình tập luyện khắc nghiệt của Phương Nam khi thủ vai Tôm Hùm. Đặc biệt, anh gây ấn tượng với cảnh tự thực hiện màn múa song đao điêu luyện.

Mai Phương

Đóng cặp cùng Tôm Hùm là góa phụ Thị Hến do Hoa hậu Mai Phương thủ vai. Không chỉ là “bông hoa” duy nhất của bộ phim, được cánh đàn ông Làng Sứa Đỏ si mê, Thị Hến còn đại diện cho khao khát tình yêu, tình người giữa chốn cằn cỗi. Tuy mang vẻ ngoài mỏng manh, lả lướt, nhưng khi bị đẩy vào thế khó, Thị Hến sẵn sàng hóa thân thành “đả nữ”, quăng quật mọi thứ trong tầm tay để bảo vệ lẽ phải. 

Hoa hậu Mai Phương lần đầu đóng phim

Chia sẻ về vai diễn đầu tay, Mai Phương cho biết: “Nhân vật sẽ có sự mềm mỏng, mong manh của một thục nữ. Nhưng khi cần mạnh mẽ hoặc phải đấu tranh cho một điều gì đó, Thị Hến sẵn sàng ra tay”. 

Tam Triều Dâng và Ngọc Trai

Bức tranh về làng Sứa Đỏ trở nên sinh động hơn nhờ sự xuất hiện của cặp đôi Cua (Tam Triều Dâng) - Ốc (Ngọc Trai). Cua hoá thân là một cô nàng thích phiêu lưu khám phá, nhí nhảnh và lầy lội. Trong khi đó, Ốc lại là một chàng trai hiền lành, chất phác và hết lòng thương yêu Cua.

Cặp đôi Cua (Tam Triều Dâng) - Ốc (Ngọc Trai) trong "Trùm sò"

Qua diễn xuất tự nhiên, dễ thương của bộ đôi Tam Triều Dâng - Ngọc Trai hứa hẹn sẽ mang đến màu sắc mới mẻ, đại diện cho tinh thần giới trẻ hiện đại được lồng ghép khéo léo vào bối cảnh làng quê.

Mai Trang/VOV.VN
