Nữ đạo diễn giàu thành tích bậc nhất Việt Nam là ai?

Sinh ngày 3/12/1952 tại Sài Gòn, Việt Linh là một trong những nữ đạo diễn tiêu biểu và giàu thành tích bậc nhất của điện ảnh Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của bà không chỉ được ghi dấu bằng hàng loạt tác phẩm nổi bật, mà còn là hành trình dấn thân, lựa chọn và đánh đổi để theo đuổi đam mê đến tận cùng. Từ một cô gái rời gia đình ở tuổi 17 để đi theo cách mạng, bà từng bước đi lên từ những vị trí âm thầm nhất trước khi khẳng định tên tuổi bằng những bộ phim mang dấu ấn cá nhân sâu sắc.

Đạo diễn, NSƯT Việt Linh

Từ hậu cần Xưởng phim Giải phóng đến giấc mơ điện ảnh

Con đường đến với điện ảnh của Việt Linh không bắt đầu từ ánh đèn sân khấu hay những giấc mơ lãng mạn. Năm 1968, khi mới 17 tuổi, bà đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt: Rời gia đình, rời mái trường để đi theo cách mạng. Đây không chỉ là lựa chọn của thời đại mà còn thể hiện rõ cá tính dấn thân, không chấp nhận an toàn - điều theo bà suốt hành trình làm nghề.

Những năm đầu tại Xưởng phim Giải phóng, bà làm công việc hậu cần - một vị trí tưởng chừng xa với nghệ thuật. Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, Việt Linh bắt đầu tích lũy cho mình nền tảng sáng tạo bằng việc quan sát, viết lách và nuôi dưỡng đời sống nội tâm. Truyện ngắn Hương vú sữa được đăng báo không chỉ là thành quả cá nhân, mà còn là bước khởi đầu cho tư duy kể chuyện sau này.

Cảnh trong phim "Gánh xiếc rong"

Từ năm 1970, bà bước vào điện ảnh với những công việc nền tảng như dựng phim, biên tập, viết kịch bản tài liệu. Thay vì đi thẳng vào vị trí đạo diễn, Việt Linh chọn cách “đi từ dưới lên”, học cách hiểu cấu trúc phim, nhịp điệu hình ảnh và phương pháp kể chuyện bằng điện ảnh. Chính lựa chọn này giúp các tác phẩm của bà sau này luôn có độ chắc về cấu trúc và chiều sâu cảm xúc.

Năm 1979, bà được cử sang Liên Xô học tập - một bước ngoặt quan trọng. Tại đây, Việt Linh quyết định chuyển từ biên kịch sang đạo diễn, một lựa chọn khó nhưng mang tính định hình cho sự nghiệp. Được đào tạo bài bản trong môi trường điện ảnh chuyên nghiệp, bà có nền tảng vững chắc cả về tư duy nghệ thuật lẫn kỹ thuật dàn dựng.

Trở về nước trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam còn nhiều khó khăn, Việt Linh không chờ đợi mà bắt tay ngay vào sáng tác. Chỉ trong vài năm, bà cho ra đời hàng loạt tác phẩm như “Nơi bình yên chim hót” (1986), “Phiên tòa cần chánh án” (1987), “Một cuộc đời bị đánh cắp” (1988), “Gánh xiếc rong” (1989)… Trong khi sản lượng phim toàn ngành lúc bấy giờ rất hạn chế, việc duy trì nhịp độ sáng tác đều đặn cho thấy nội lực sáng tạo mạnh mẽ của nữ đạo diễn.

“Gánh xiếc rong” và cú vươn ra thế giới của điện ảnh Việt

Trong số các tác phẩm của Việt Linh, “Gánh xiếc rong” (1989) được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Bộ phim không chỉ thành công trong nước mà còn tạo tiếng vang quốc tế, giành nhiều giải thưởng quan trọng như Đạo diễn xuất sắc và Bông sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần IX (1990), giải Khán giả tại Nantes (Pháp), Bằng khen UNICEF tại Liên hoan phim Berlin (1991), Giải thưởng Lớn tại Fribourg (1992) cùng nhiều giải thưởng khác tại châu Âu.

Thành công của “Gánh xiếc rong” không chỉ khẳng định tài năng của Việt Linh mà còn chứng minh điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có thể chạm tới khán giả quốc tế bằng những câu chuyện mang bản sắc riêng. Bộ phim cho thấy khả năng kể chuyện giàu tính biểu tượng, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới cho điện ảnh Việt trên trường quốc tế.

Sau dấu ấn này, Việt Linh tiếp tục khẳng định vị thế với những tác phẩm mang chiều sâu tư tưởng như “Dấu ấn của quỷ” (1992) - bộ phim đặt ra các vấn đề về định kiến xã hội và bản chất con người, giành giải Đặc biệt của Ban giám khảo tại Liên hoan phim Việt Nam lần X (1993) và giải thưởng tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương. Đến “Chung cư” (1999), bà quay về với những câu chuyện đời thường, phản ánh sự chuyển mình của xã hội qua số phận con người.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của bà là “Mê Thảo - thời vang bóng” (2002), một tác phẩm mang đậm dấu ấn “phim tác giả”. Bộ phim giành nhiều giải thưởng quan trọng như Giải Khuyến khích của Hội Điện ảnh Việt Nam, Giải Nhì của Tổ chức Francophonie (2003), Giải Bông hồng vàng tại Liên hoan phim Bergamo cùng các giải tại Liên hoan phim Việt Nam lần XIV (2004). Tác phẩm thể hiện rõ sự chín muồi trong tư duy nghệ thuật của Việt Linh, nơi bà kết hợp hài hòa giữa cảm xúc và lý trí, giữa hiện thực và tính biểu tượng.

Phong cách làm phim của Việt Linh thiên về phân tích tâm lý, đi sâu vào nội tâm nhân vật, không dựa vào kịch tính cực đoan mà tạo sức nặng bằng chiều sâu suy tư. Chính điều này khiến các tác phẩm của bà mang dáng dấp “phim tác giả”, với dấu ấn cá nhân rõ nét.

Năm 2005, biến cố tai biến buộc bà phải dừng công việc đạo diễn. Tuy nhiên, Việt Linh không rời bỏ điện ảnh mà tiếp tục đóng góp qua việc viết kịch bản, biên tập và tham gia các dự án nghệ thuật. Với bà, điện ảnh không chỉ là nghề mà còn là cách sống.

Nhìn lại hành trình, Việt Linh là một trường hợp tiêu biểu của “nghệ sĩ - trí thức”: Làm nghề bằng đam mê nhưng không cảm tính, bằng cảm xúc nhưng luôn dựa trên nền tảng tri thức. Trong một nền điện ảnh nhiều biến động, bà chọn con đường riêng - chậm, chắc và sâu - để lại dấu ấn bền vững trong lòng khán giả và giới chuyên môn.

“Gánh xiếc rong” của đạo diễn, NSƯT Việt Linh sẽ được trình chiếu trong chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ đổi mới” tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF 2026) Chương trình quy tụ 17 tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam, trải dài từ cuối thập niên 1980 đến những năm 2010, phản ánh hành trình chuyển mình của điện ảnh song hành cùng công cuộc đổi mới của đất nước.