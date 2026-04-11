“Đồng hồ đếm ngược” gây tranh cãi rồi chinh phục khán giả ra sao?

Sau 20 tập phát sóng, "Đồng hồ đếm ngược" khép lại bằng một cái kết vừa xót xa vừa ấm áp – đủ để khiến khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ nghẹn ngào đến nhẹ nhõm. Không chỉ đơn thuần là một bộ phim giải trí, tác phẩm còn đặt ra những câu hỏi sâu sắc về giá trị của sự sống, về lựa chọn và sự đánh đổi khi con người đứng trước ranh giới mong manh giữa sống và chết.

Xuyên suốt hành trình của nhân vật Thành (Thanh Sơn), bộ phim dẫn dắt người xem bước vào một thế giới nơi thời gian sống có thể nhìn thấy, nơi mỗi quyết định đều mang tính đánh đổi. Và ở tập cuối, mọi cảm xúc dồn nén đã được đẩy lên cao trào bằng chuỗi diễn biến vừa giản dị, vừa ám ảnh.

Sau khi hoàn thành tâm nguyện lớn nhất là cứu mẹ và hàn gắn những rạn nứt trong gia đình, Thành nhận ra chính mình chỉ còn hơn một ngày để sống. Không còn những cuộc chạy đua gấp gáp, không còn những “nhiệm vụ” sinh tử, 24 giờ cuối cùng của anh trôi qua trong sự lặng lẽ nhưng đầy nặng trĩu. Anh viết thư cho mẹ, nấu một bữa cơm như lời từ biệt, dành trọn thời gian bên Linh Chi (Hoàng Hà) và những người thân yêu.

Chính sự bình dị ấy lại khiến cái chết trở nên gần hơn, thật hơn. Thành không còn là một người hùng, mà chỉ là một con người bình thường, sợ hãi, tiếc nuối và khao khát được sống. Khoảnh khắc anh đối diện với Thần Chết, bật khóc và thừa nhận “chưa muốn rời đi”, trở thành một trong những phân đoạn đắt giá nhất phim. Đó là lúc nhân vật chạm tới sự thật sâu thẳm nhất: con người chỉ thực sự hiểu giá trị cuộc sống khi đứng trước nguy cơ mất đi nó.

Bước ngoặt của cái kết đến từ Coddy – chú chó không chỉ là bạn đồng hành mà còn là “linh hồn thứ hai” của câu chuyện. Khi Thành bất lực trước định mệnh, Coddy đã lựa chọn hy sinh, lao vào “cửa tử” để hoán đổi mạng sống cho anh. Hành động này không chỉ gây bất ngờ mà còn là điểm kết tinh của toàn bộ hành trình: lòng biết ơn, sự trung thành và tình yêu thương vô điều kiện. Cái kết vì thế mang màu sắc viên mãn, nhưng không hề dễ dãi – bởi sự sống của Thành được đánh đổi bằng một mất mát khác.

Điểm đáng nói là "Đồng hồ đếm ngược" không chỉ gây xúc động ở đoạn kết, mà còn ghi dấu ấn ở cách xây dựng nội dung. Bộ phim khéo léo kết hợp yếu tố kỳ ảo – như khả năng nhìn thấy tuổi thọ hay giao tiếp với động vật – với những lát cắt rất đời. Thành không trở thành “siêu nhân” nhờ năng lực đặc biệt, ngược lại, anh bị đẩy vào những lựa chọn khó khăn hơn, buộc phải cân nhắc giữa tình thân, đạo đức và chính sự sống của mình. Điều này giúp bộ phim giữ được sự cân bằng giữa giải trí và chiều sâu, giữa yếu tố giả tưởng và cảm xúc chân thực.

Trong bối cảnh phim truyền hình Việt thường quen thuộc với những mô-típ gia đình, tình cảm đơn tuyến, "Đồng hồ đếm ngược" là một thử nghiệm đáng ghi nhận. Việc đưa một chú chó trở thành nhân vật trung tâm không chỉ tạo sự mới lạ mà còn mở ra cách kể chuyện khác biệt. Coddy không phải “gia vị cảm xúc” mà thực sự là một nhân vật có hành trình, có cao trào và có kết thúc khiến người xem nhớ mãi.

Về diễn xuất, đây là một trong những điểm mạnh rõ rệt của bộ phim. Thanh Sơn thể hiện trọn vẹn sự chuyển biến tâm lý của Thành, từ một chàng trai bế tắc, có phần ngây ngô đến một người trưởng thành khi đối diện với cái chết. Những cảnh khóc, đặc biệt ở tập cuối, được tiết chế vừa đủ, không bi lụy nhưng vẫn đủ sức chạm đến cảm xúc. Hoàng Hà mang lại sự nhẹ nhàng, tinh tế cho Linh Chi – nhân vật không quá kịch tính nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ nhịp cảm xúc. Bên cạnh đó, dàn diễn viên gạo cội góp phần tạo chiều sâu cho tuyến gia đình, khiến những phân đoạn đoàn tụ trở nên thuyết phục.

Đặc biệt, “diễn viên bốn chân” Coddy trở thành điểm sáng hiếm hoi của màn ảnh Việt. Không chỉ là một hình ảnh đáng yêu, Coddy thực sự mang đến linh hồn cho bộ phim, khiến khán giả vừa yêu mến, vừa day dứt khi chứng kiến sự hy sinh ở đoạn cuối.

Dù nhận được nhiều lời khen, "Đồng hồ đếm ngược" vẫn vấp phải không ít tranh cãi, đặc biệt ở giai đoạn đầu phát sóng. Một số phân cảnh nhạy cảm, như cảnh nhân vật Thành bị sàm sỡ hay các tình tiết liên quan đến đường dây “giao dịch xác thịt”, đã gây phản ứng trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng những chi tiết này chưa phù hợp với khung giờ vàng, khi đối tượng người xem có cả trẻ em và người lớn tuổi. Không ít ý kiến bày tỏ băn khoăn về định hướng nội dung, đặt câu hỏi liệu cách thể hiện có thực sự cần thiết để truyền tải thông điệp hay chỉ mang tính gây chú ý.

Ở tuyến truyện phụ, những tình tiết xoay quanh nhân vật Kiều Thơ – bà chủ đứng sau các hoạt động phi pháp – được xây dựng khá trực diện, từ bối cảnh đến diễn xuất. Điều này khiến một bộ phận khán giả đánh giá phim táo bạo khi phản ánh góc khuất xã hội, nhưng cũng có ý kiến cho rằng cách thể hiện còn nặng tính phô bày, thiếu tiết chế. Bên cạnh đó, một số chi tiết về logic và cách giải quyết tình huống của nhân vật bị cho là chưa thuyết phục, đôi lúc tạo cảm giác “kịch tính hóa” quá mức.

Ngoài ra, nhịp phim ở phần giữa có thời điểm chững lại, một số tuyến nhân vật phụ chưa được khai thác trọn vẹn. Tuy nhiên, với khuôn khổ mini-series 20 tập, những hạn chế này phần nào được xem là khó tránh khỏi.

Dẫu vậy, chính những tranh cãi và điểm chưa hoàn thiện ấy lại góp phần khiến "Đồng hồ đếm ngược" trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn. Bên cạnh luồng ý kiến phê bình, phần đông khán giả vẫn ghi nhận nỗ lực đổi mới và giá trị cảm xúc mà bộ phim mang lại, đặc biệt ở chặng cuối.

Nhiều người xem cho rằng, vượt lên trên những hạn chế về chi tiết hay nhịp kể, tác phẩm vẫn chạm được đến cảm xúc nhờ câu chuyện nhân văn và diễn xuất thuyết phục. Không ít ý kiến dành lời khen cho cái kết trọn vẹn, cũng như hành trình trưởng thành của nhân vật chính – yếu tố giúp bộ phim giữ được sức hút đến phút cuối.

Một người xem bày tỏ: “Phim rất hay, ý nghĩa và giàu tính nhân văn. Từ dàn diễn viên phụ thể hiện tròn trịa từng phân đoạn, đến cặp chính Thanh Sơn và Hoàng Hà đều diễn xuất ăn ý, tạo phản ứng hóa học tốt. Diễn viên Linh Huệ trong vai người mẹ cũng mang lại nhiều cảm xúc. Có thể thấy ê-kíp đã mạnh dạn đổi mới kịch bản, phần âm nhạc cũng được đầu tư chỉn chu. Nhân vật Coddy, với phần lồng tiếng của Tùng Anh, tạo được nhiều thiện cảm. Hy vọng sẽ có thêm nhiều kịch bản mới mẻ như vậy thay vì những mô-típ quen thuộc”.

Bên cạnh yếu tố cảm xúc, phim còn được đánh giá cao ở chiều sâu thông điệp. Một khán giả nhận xét tác phẩm “mang triết lý… giúp con người nhận thức sâu sắc rằng chết không phải là kết thúc”, qua đó đề cao lối sống có trách nhiệm và tình nghĩa. Đây cũng là điểm khiến nhiều người xem cho rằng phim “xem xong cảm thấy có nhiều thứ đọng lại”, dù vẫn tiếc nuối vì thời lượng chỉ gói gọn trong 20 tập.

Đáng chú ý, không ít ý kiến bày tỏ sự ủng hộ với hướng đi mới khi đưa yếu tố siêu năng lực vào phim truyền hình. Theo đó, cách khai thác của "Đồng hồ đếm ngược" được đánh giá là “kết hợp hài hòa, không làm nhân vật trở nên vô địch, họ vẫn phải cố gắng, phải đấu tranh”, mở ra kỳ vọng về nhiều tác phẩm tương tự trong tương lai.

Tổng thể, dù vẫn còn những điểm có thể hoàn thiện, "Đồng hồ đếm ngược" vẫn ghi dấu ấn như một bộ phim “dễ chịu… diễn viên đóng rất tuyệt”, với dư âm đủ lâu để khiến người xem phải thừa nhận: “Dư âm phim vẫn còn trong tôi”.