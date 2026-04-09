“Đồng hồ đếm ngược” tập 19: Thành suy sụp khi mẹ chỉ còn 3 ngày sống

Thứ Năm, 08:38, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong tập 19 “Đồng hồ đếm ngược”, hàng loạt biến cố cùng lúc ập đến với Thành (Thanh Sơn). Giữa lúc Chi (Hoàng Hà) quyết định “tấn công” tình cảm dồn dập, buộc anh phải đối diện với trái tim mình, Thành lại nhận tin ông ngoại nguy kịch.

Tập 19 của bộ phim “Đồng hồ đếm ngược” tiếp tục đẩy mạch truyện lên cao trào với hàng loạt biến cố dồn dập, xoáy sâu vào nội tâm nhân vật Thành (Thanh Sơn) và Chi (Hoàng Hà).

Sau nhiều tập giằng co, Chi quyết định không còn né tránh tình cảm của mình. Cô chủ động “tấn công” Thành bằng sự thẳng thắn và chân thành, bởi Chi hiểu rõ rằng Thành không phải không có tình cảm, mà chỉ đang tự dằn vặt vì những lựa chọn trong quá khứ. Chi khẳng định: Thành vẫn quan tâm, vẫn lo lắng và thực sự có tình cảm với cô.

Dong ho dem nguoc tap 19 thanh suy sup khi me chi con 3 ngay song hinh anh 1
Dong ho dem nguoc tap 19 thanh suy sup khi me chi con 3 ngay song hinh anh 2

Tuy nhiên, Thành lại chọn cách đẩy Chi ra xa. Anh cho rằng chính mình là nguyên nhân của mọi rắc rối, và những người ở bên anh đều gặp bất hạnh. Sự mặc cảm khiến Thành tiếp tục chối bỏ tình cảm, dù sâu trong lòng anh không hề vô cảm như những gì thể hiện bên ngoài.

Biến cố lớn xảy ra khi Thành nhận tin ông ngoại đang nguy kịch và phải lập tức về quê. Trên đường đi, anh và Chi bất ngờ gặp một cậu sinh viên cầu cứu trong tình huống khẩn cấp. Khi chưa kịp giải quyết xong, cậu sinh viên lại bất ngờ ngất xỉu, buộc cả hai phải dừng lại hỗ trợ. Tình huống éo le này khiến hành trình về quê của Thành càng trở nên gấp gáp và đầy áp lực, đặt ra câu hỏi liệu anh có kịp nhìn mặt ông ngoại lần cuối.

 

Chưa dừng lại ở đó, cú sốc lớn nhất đến khi Thành trở về nhà và phát hiện thời gian sống của mẹ chỉ còn lại vỏn vẹn 3 ngày. Chi tiết này không chỉ khiến Thành suy sụp mà còn làm nổi bật hậu quả từ “giao kèo với thần chết” mà anh từng lựa chọn.

Ở một diễn biến khác, Chi sau khi rời đi lại gặp nguy hiểm và bị thương. Trong cuộc gọi ngắn ngủi với Thành, cô từ chối để anh tìm đến, thậm chí còn nói rằng mình đang ở một nơi “anh không thể đến được”. Chi tiết này mở ra nhiều nghi vấn và dự báo những biến cố tiếp theo.

Tập 19 hứa hẹn mang đến những phút giây nghẹt thở với chuỗi tình huống dồn dập, khi Thành phải đứng giữa hàng loạt lựa chọn khó khăn: gia đình, tình yêu và cả trách nhiệm với những người xung quanh. Trong cuộc chạy đua với thời gian, mỗi quyết định đều có thể phải trả giá.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: đồng hồ đếm ngược tập 19 preview đồng hồ đếm ngược thành thanh sơn chi hoàng hà phim việt giờ vàng tình tiết đồng hồ đếm ngược phim đồng hồ đếm ngược mới nhất review đồng hồ đếm ngược tập 19 diễn biến đồng hồ đếm ngược tin phim việt
VOV.VN - “Đồng hồ đếm ngược” tập 17 hé lộ bí mật khiến Thành không dám đến với Chi dù có tình cảm. Khi thời gian sống dần cạn kiệt, anh buộc phải lựa chọn rời xa người mình yêu, trong khi Chi có thể đã phát hiện toàn bộ sự thật.

