Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển bản mới có gì hấp dẫn?

Điểm hấp dẫn đầu tiên của "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" nằm ở bối cảnh “picnic dưới lòng đại dương” đầy kỳ thú. Thay vì những chuyến đi quen thuộc trên mặt đất, Doraemon, Nobita, Shizuka, Jaian và Suneo bước vào hành trình khám phá thế giới biển sâu, nơi có áp suất khắc nghiệt, những bí mật cổ xưa và nền văn minh kỳ ảo tồn tại tách biệt với con người.

Trong chuyến phiêu lưu này, các bảo bối thần kỳ của Doraemon tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Đáng chú ý là đèn pin thích ứng, món bảo bối giúp cả nhóm có thể hít thở, di chuyển và sinh hoạt dưới đáy biển như trên mặt đất. Tuy nhiên, bảo bối này chỉ có hiệu lực trong 24 giờ, tạo nên những tình huống căng thẳng khi Jaian và Suneo suýt gặp nguy hiểm vì sự liều lĩnh của mình.

Bên cạnh đó, chiếc Buggy chạy dưới nước cũng là điểm nhấn đặc biệt. Không chỉ là phương tiện giúp nhóm bạn di chuyển giữa đại dương bao la, Buggy còn được xây dựng như một người bạn đồng hành thực thụ. Trong bản mới, Buggy không còn đơn thuần là cỗ máy hỗ trợ hành trình mà có cảm xúc, biết lo lắng và gắn bó với nhóm Nobita. Tình bạn giữa Buggy và Shizuka được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những chi tiết cảm động của bộ phim.

Một nhân vật đáng chú ý khác là El, cậu bé đến từ “Liên bang Mu” – nền văn minh dưới đáy biển. El đóng vai trò cầu nối đưa nhóm Nobita bước vào thế giới bí ẩn của cư dân biển sâu, đồng thời dẫn dắt câu chuyện đến những bí mật liên quan tới Atlantis, Poseidon và “lâu đài quỷ” đang dần thức tỉnh.

So với phiên bản năm 1983, El trong bản mới được thay đổi đáng kể. Nhân vật có tạo hình trưởng thành hơn, hiện đại hơn và được khai thác nội tâm rõ nét hơn. El không chỉ là người dẫn đường mà còn mang trong mình sự giằng xé giữa trách nhiệm bảo vệ quê hương dưới biển và sự đồng cảm với con người trên mặt đất.

Phần hình ảnh cũng là yếu tố khiến "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" bản mới trở nên đáng chờ đợi. Liên bang Mu được tái hiện lung linh với những công trình kỳ ảo, mái vòm phát sáng, cung điện khổng lồ và sinh vật biển rực rỡ sắc màu. Từ vùng biển sâu hun hút cho tới thành phố dưới nước tráng lệ, bộ phim mở ra một vương quốc đại dương vừa huyền bí vừa choáng ngợp.

Không chỉ hấp dẫn bởi yếu tố phiêu lưu, bộ phim còn gửi gắm thông điệp quen thuộc về tình bạn, lòng dũng cảm và sự trưởng thành. Nobita dù hậu đậu, nhút nhát vẫn luôn là người bạn tốt bụng, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để bảo vệ mọi người. Sai lầm của Jaian và Suneo cũng được khắc họa như một bài học về sự hối lỗi, tha thứ và tinh thần không bỏ rơi bạn bè.

Với sự kết hợp giữa hoài niệm và đổi mới, "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" bản mới hứa hẹn là chuyến phiêu lưu mùa hè hấp dẫn dành cho nhiều thế hệ khán giả. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 22/5.