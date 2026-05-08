中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển bản mới có gì hấp dẫn?

Thứ Sáu, 10:25, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau hơn 4 thập kỷ kể từ khi phiên bản gốc ra mắt vào năm 1983, "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" bản mới chuẩn bị đưa khán giả trở lại với một trong những chuyến phiêu lưu đáng nhớ nhất của Doraemon và nhóm bạn.

Điểm hấp dẫn đầu tiên của "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" nằm ở bối cảnh “picnic dưới lòng đại dương” đầy kỳ thú. Thay vì những chuyến đi quen thuộc trên mặt đất, Doraemon, Nobita, Shizuka, Jaian và Suneo bước vào hành trình khám phá thế giới biển sâu, nơi có áp suất khắc nghiệt, những bí mật cổ xưa và nền văn minh kỳ ảo tồn tại tách biệt với con người.

doraemon nobita va lau dai duoi day bien ban moi co gi hap dan hinh anh 1

Trong chuyến phiêu lưu này, các bảo bối thần kỳ của Doraemon tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Đáng chú ý là đèn pin thích ứng, món bảo bối giúp cả nhóm có thể hít thở, di chuyển và sinh hoạt dưới đáy biển như trên mặt đất. Tuy nhiên, bảo bối này chỉ có hiệu lực trong 24 giờ, tạo nên những tình huống căng thẳng khi Jaian và Suneo suýt gặp nguy hiểm vì sự liều lĩnh của mình.

Bên cạnh đó, chiếc Buggy chạy dưới nước cũng là điểm nhấn đặc biệt. Không chỉ là phương tiện giúp nhóm bạn di chuyển giữa đại dương bao la, Buggy còn được xây dựng như một người bạn đồng hành thực thụ. Trong bản mới, Buggy không còn đơn thuần là cỗ máy hỗ trợ hành trình mà có cảm xúc, biết lo lắng và gắn bó với nhóm Nobita. Tình bạn giữa Buggy và Shizuka được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những chi tiết cảm động của bộ phim.

doraemon nobita va lau dai duoi day bien ban moi co gi hap dan hinh anh 2

Một nhân vật đáng chú ý khác là El, cậu bé đến từ “Liên bang Mu” – nền văn minh dưới đáy biển. El đóng vai trò cầu nối đưa nhóm Nobita bước vào thế giới bí ẩn của cư dân biển sâu, đồng thời dẫn dắt câu chuyện đến những bí mật liên quan tới Atlantis, Poseidon và “lâu đài quỷ” đang dần thức tỉnh.

So với phiên bản năm 1983, El trong bản mới được thay đổi đáng kể. Nhân vật có tạo hình trưởng thành hơn, hiện đại hơn và được khai thác nội tâm rõ nét hơn. El không chỉ là người dẫn đường mà còn mang trong mình sự giằng xé giữa trách nhiệm bảo vệ quê hương dưới biển và sự đồng cảm với con người trên mặt đất.

doraemon nobita va lau dai duoi day bien ban moi co gi hap dan hinh anh 3

Phần hình ảnh cũng là yếu tố khiến "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" bản mới trở nên đáng chờ đợi. Liên bang Mu được tái hiện lung linh với những công trình kỳ ảo, mái vòm phát sáng, cung điện khổng lồ và sinh vật biển rực rỡ sắc màu. Từ vùng biển sâu hun hút cho tới thành phố dưới nước tráng lệ, bộ phim mở ra một vương quốc đại dương vừa huyền bí vừa choáng ngợp.

 

Không chỉ hấp dẫn bởi yếu tố phiêu lưu, bộ phim còn gửi gắm thông điệp quen thuộc về tình bạn, lòng dũng cảm và sự trưởng thành. Nobita dù hậu đậu, nhút nhát vẫn luôn là người bạn tốt bụng, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để bảo vệ mọi người. Sai lầm của Jaian và Suneo cũng được khắc họa như một bài học về sự hối lỗi, tha thứ và tinh thần không bỏ rơi bạn bè.

Với sự kết hợp giữa hoài niệm và đổi mới, "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" bản mới hứa hẹn là chuyến phiêu lưu mùa hè hấp dẫn dành cho nhiều thế hệ khán giả. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 22/5.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Doraemon Nobita và lâu đài dưới đáy biển Doraemon Nobita và lâu đài dưới đáy biển bản mới Doraemon 2026 Doraemon movie 2026 Doraemon The Movie New Nobita and the Castle of the Undersea Devil Doraemon bản remake Doraemon lâu đài dưới đáy biển Doraemon Liên bang Mu Doraemon Buggy chạy dưới nước Doraemon khởi chiếu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bản remake Doraemon gây bất ngờ với doanh thu gần 4 tỷ yên tại Nhật
Bản remake Doraemon gây bất ngờ với doanh thu gần 4 tỷ yên tại Nhật

VOV.VN - Ra mắt tại thị trường Nhật Bản vào cuối tháng 2, “Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới)” nhanh chóng chứng minh sức hút bền bỉ của thương hiệu mèo máy huyền thoại khi không chỉ dẫn đầu phòng vé mà còn nhận về loạt phản hồi tích cực từ khán giả.

Bản remake Doraemon gây bất ngờ với doanh thu gần 4 tỷ yên tại Nhật

Bản remake Doraemon gây bất ngờ với doanh thu gần 4 tỷ yên tại Nhật

VOV.VN - Ra mắt tại thị trường Nhật Bản vào cuối tháng 2, “Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới)” nhanh chóng chứng minh sức hút bền bỉ của thương hiệu mèo máy huyền thoại khi không chỉ dẫn đầu phòng vé mà còn nhận về loạt phản hồi tích cực từ khán giả.

Đạo diễn Doraemon qua đời: Nhìn lại hành trình làm nên một huyền thoại
Đạo diễn Doraemon qua đời: Nhìn lại hành trình làm nên một huyền thoại

VOV.VN - Đạo diễn kỳ cựu của loạt phim hoạt hình nổi tiếng Doraemon - Tsutomu Shibayama - đã qua đời ở tuổi 84, để lại nhiều tiếc nuối trong cộng đồng người yêu hoạt hình Nhật Bản.

Đạo diễn Doraemon qua đời: Nhìn lại hành trình làm nên một huyền thoại

Đạo diễn Doraemon qua đời: Nhìn lại hành trình làm nên một huyền thoại

VOV.VN - Đạo diễn kỳ cựu của loạt phim hoạt hình nổi tiếng Doraemon - Tsutomu Shibayama - đã qua đời ở tuổi 84, để lại nhiều tiếc nuối trong cộng đồng người yêu hoạt hình Nhật Bản.

Phim hoạt hình Việt "Dế Mèn" nỗ lực cạnh tranh với "Doraemon" và "Stitch"
Phim hoạt hình Việt "Dế Mèn" nỗ lực cạnh tranh với "Doraemon" và "Stitch"

VOV.VN - Mặc dù ra mắt với sự kỳ vọng lớn và nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả, "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội" vẫn gặp nhiều thử thách trong việc cạnh tranh doanh thu với những bom tấn hoạt hình quốc tế như "Doraemon" và "Lilo & Stitch".

Phim hoạt hình Việt "Dế Mèn" nỗ lực cạnh tranh với "Doraemon" và "Stitch"

Phim hoạt hình Việt "Dế Mèn" nỗ lực cạnh tranh với "Doraemon" và "Stitch"

VOV.VN - Mặc dù ra mắt với sự kỳ vọng lớn và nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả, "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội" vẫn gặp nhiều thử thách trong việc cạnh tranh doanh thu với những bom tấn hoạt hình quốc tế như "Doraemon" và "Lilo & Stitch".

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc