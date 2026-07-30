Dưới ô cửa sáng đèn tập cuối: Khán giả nổi giận vì cái kết của "tiểu tam"

Tối 29/7, tập 33, cũng là tập cuối của “Dưới ô cửa sáng đèn”, chính thức lên sóng. Sau hàng loạt bi kịch, hiểu lầm và đổ vỡ, phần lớn nhân vật đều tìm được một điểm dừng bình yên trước khi nói lời chia tay khu tập thể A1.

Ở tuyến chính, Diệu (Quỳnh Châu) mang về hợp đồng lớn, giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn. Sơn muốn sang tên toàn bộ cơ ngơi cho cô nhưng Diệu bất ngờ nộp đơn từ chức. Cô nhận ra mình cố gắng vực dậy công ty chủ yếu vì tính hiếu thắng và thương những nhân viên cũ, chứ không thực sự đam mê công việc này như từng nghĩ.

Diệu cũng mong cô và Sơn (Đức Hiếu) vẫn có thể làm bạn. Quyết định rời khỏi công ty cho thấy nhân vật đã sẵn sàng buông bỏ những gánh nặng của quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới nhẹ nhõm hơn.

Diệu quyết định rời công ty, khép lại những vướng mắc của quá khứ

Trên đường trở về, Diệu bị Huỳnh bám theo, khống chế và ép đưa tiền. Sinh (Quang Sự) xuất hiện kịp thời để giải cứu cô nhưng bị Huỳnh đâm trọng thương trong lúc giằng co. Khi Sinh tỉnh lại trên giường bệnh, Diệu ở bên chăm sóc anh.

Biến cố sinh tử giúp cả hai thành thật hơn với cảm xúc của mình. Họ thừa nhận đã rất sợ không còn cơ hội gặp lại người thân và người mình yêu thương. Sau nhiều lần dè dặt, tình cảm giữa Diệu và Sinh cuối cùng cũng có kết quả.

Chuyện tình mới của Sinh khiến con gái anh chạnh lòng. Cô bé khóc, hỏi bố yêu mình hay yêu Diệu nhiều hơn, đồng thời sợ Diệu rồi cũng sẽ rời bỏ hai bố con như người mẹ trước đây. Sinh khẳng định tình yêu dành cho con gái là đặc biệt nhất và sẽ không bao giờ thay đổi. Diệu sau đó xuất hiện, vui vẻ rủ hai bố con đi uống trà sữa, phần nào xóa đi sự căng thẳng và khoảng cách ban đầu.

Các tuyến nhân vật khác cũng được khép lại theo hướng ấm áp. Sau biến cố mất mẹ, Tài (Tuấn Tú) tìm lại sự cân bằng và cầu hôn Nguyệt (Thanh Hương) bằng lời hứa giản dị: “Mẹ anh sẽ làm mâm cơm, em sẽ mặc váy cưới, thằng Khang sẽ làm phù rể”.

Vân (Ngọc Huyền) hạ sinh một bé gái, còn Bằng (Hoàng Du Ka) xúc động khi lần đầu đón con trên tay. Sự xuất hiện của đứa trẻ mang ý nghĩa về một khởi đầu mới, trong lúc những cư dân nơi đây chuẩn bị rời khỏi khu nhà đã gắn bó với họ suốt nhiều năm.

Tập phim kết thúc bằng bữa tiệc nướng đông vui tại sân chung của khu tập thể A1. Từ ban công nhìn xuống, ông Lượng và ông Đăng nhắc đến tương lai của khu đất, có thể trở thành trung tâm thương mại hoặc chung cư cao cấp. Nơi ở mới rồi sẽ khang trang, sạch sẽ hơn, nhưng tình làng nghĩa xóm “tối lửa tắt đèn có nhau” thì không dễ xây dựng lại.

Cảnh Dương ôm Trang xuất hiện trong preview nhưng bị cắt khỏi bản phim phát sóng

Giữa không khí đoàn viên của tập cuối, tuyến truyện gây tranh cãi nhất lại thuộc về Dương (Tiến Lộc), chồng cũ của Diệu, và Trang (Thanh Tâm) - người từng chen vào cuộc hôn nhân của hai người.

Một ngày trước khi tập cuối phát sóng, đoạn preview hé lộ cảnh Dương tìm đến nhà Trang sau khi được Diệu báo tin cô đang mang thai con của anh. Vừa nhìn thấy Trang, Dương rơi nước mắt rồi ôm chầm lấy cô.

Đoạn trích nhanh chóng nhận về vô số bình luận phẫn nộ. Phần lớn người xem bày tỏ sự khó hiểu khi một người chồng từng phản bội vợ và người thứ ba lại được gợi mở một kết cục đoàn tụ, hạnh phúc.

Tuy nhiên, cảnh Dương ôm Trang đã không xuất hiện trong bản phim phát sóng tối 29/7. Phân đoạn chính thức chỉ dừng ở khoảnh khắc hai người nhìn thấy nhau, sau đó chuyển sang tuyến nhân vật khác.

Dù đã cắt cảnh ôm, tình tiết Dương tìm đến Trang vẫn cho thấy khả năng hai người sẽ đoàn tụ và cùng chăm sóc đứa con chung. Điều này tiếp tục khiến nhiều khán giả không hài lòng. Có ý kiến cho rằng tập cuối thậm chí không cần cuộc gặp này mà chỉ nên dừng ở việc Diệu báo cho Dương biết Trang đang mang thai.

Cái kết gợi mở cho Dương và Trang khiến nhiều khán giả bức xúc, đặt câu hỏi về thông điệp của phim

Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận gay gắt xuất hiện. Một người xem viết: “Ơ thế hóa ra cặp bồ xong kết thúc có hậu vậy á, đúng là phim”. Người khác thắc mắc: “Rồi qua bộ phim là cặp bồ rồi ly hôn sẽ có hạnh phúc như ý nguyện hả? Đúng là chỉ có trên phim”.

Nhiều khán giả không phản đối việc Diệu bắt đầu cuộc sống mới với Sinh nhưng cho rằng Dương và Trang cần phải đối diện với hậu quả từ lựa chọn của họ. “Diệu đến với Sinh thì được nhưng Dương với Trang thì nên có quả báo nhé”, một bình luận nêu quan điểm.

Một số ý kiến trực tiếp đặt câu hỏi về thông điệp mà biên kịch muốn truyền tải: “Bộ phim này muốn truyền tải điều gì? Là mọi người đi cặp bồ đi rồi sẽ có một cái kết có hậu, hai người chia tay, bốn người hạnh phúc à?”; “Phim này dạy đời về vấn đề gì vậy mọi người? Dạy cách làm tiểu tam thành công nhất à?”.

Có người còn mỉa mai: “Phim truyền tải một nội dung là ngoại tình sẽ có cái kết viên mãn, hạnh phúc” hay “Cứ yêu người có gia đình đi, cứ có bầu với người có vợ đi, sẽ có kết đẹp”.

Phản ứng mạnh của người xem xuất phát từ cách kịch bản xây dựng Dương và Trang. Dương ngoại tình, thừa nhận yêu người thứ ba rồi rời bỏ vợ. Trang biết Dương đã có gia đình nhưng vẫn bước vào mối quan hệ với anh và mang thai. Tuy nhiên, đến cuối phim, hai người gần như không phải trải qua một hành trình trả giá hay sửa chữa sai lầm đủ rõ ràng.

Phim chưa cho thấy Dương hối lỗi ra sao, Trang nhìn nhận thế nào về việc phá vỡ gia đình người khác, hay hai người sẽ chịu trách nhiệm như thế nào với những tổn thương đã gây ra. Bởi vậy, cuộc gặp ở tập cuối dễ bị nhìn nhận như phần thưởng dành cho họ hơn là bước đầu của một hành trình sửa sai.

Khi mới lên sóng, “Dưới ô cửa sáng đèn” được kỳ vọng mang đến một câu chuyện giàu chất đời về những cư dân sống trong khu tập thể cũ giữa lòng Hà Nội. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng nhưng cùng đối diện với áp lực cơm áo, những rạn nứt tình cảm và nỗi lo khu nhà sắp bị giải tỏa.

Phim ghi điểm nhờ bối cảnh khu tập thể gần gũi, tạo được cảm giác về một cộng đồng nơi người dân vừa va chạm, mâu thuẫn, vừa sẵn sàng giúp đỡ nhau khi hoạn nạn. Những khoảng sân chung, hành lang, ban công hay căn nhà nhỏ không chỉ là bối cảnh mà còn trở thành một phần ký ức của các nhân vật.

Dàn diễn viên quen thuộc như Quang Sự, Quỳnh Châu, Tuấn Tú, Hoàng Du Ka, Mạnh Hưng, Ngọc Huyền… cũng góp phần tạo sức hút. Các diễn viên có kinh nghiệm giữ được lối diễn tự nhiên, tiết chế, cứu nhiều phân đoạn có lời thoại nặng tính giáo huấn.

Một số nhân vật có hành trình phát triển tương đối rõ. Diệu đi từ một người phụ nữ mắc kẹt trong cuộc hôn nhân đổ vỡ đến chỗ biết buông bỏ, tự quyết định tương lai và mở lòng với tình cảm mới. Sinh vượt qua sự dè dặt để xây dựng lại cuộc sống. Tài, Nguyệt, Bằng và Vân cũng tìm thấy điểm tựa sau những mất mát.

Dẫu vậy, phim càng về sau càng bộc lộ sự đuối sức của kịch bản. Tác phẩm đưa vào quá nhiều biến cố như nợ nần, lừa đảo, phản bội, ngoại tình, mang thai ngoài ý muốn, mất người thân và hành hung. Mạch phim vì thế thường xuyên nặng nề, thiếu những khoảng nghỉ cần thiết để người xem cảm nhận và đồng hành cùng nhân vật.

Nhiều tình huống bị đánh giá là gượng ép, một số thay đổi tâm lý diễn ra đột ngột, trong khi các nút thắt được kéo dài qua nhiều tập lại được giải quyết vội vàng ở phần cuối. Tuyến tình cảm của các nhân vật trẻ cũng thiếu sức thuyết phục vì cảm xúc thay đổi nhanh nhưng không có đủ diễn biến làm nền.

Sau 33 tập, “Dưới ô cửa sáng đèn” vẫn có những điểm đáng ghi nhận về không khí đời sống, tình thân và tình làng nghĩa xóm. Phân cảnh chia tay khu tập thể ở cuối phim cũng để lại dư vị hoài niệm, nhắc đến những giá trị cộng đồng có thể mất đi khi các không gian sống cũ bị thay thế.