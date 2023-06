Harrison Ford và Quan Kế Huy hội ngộ trên thảm đỏ ra mắt phim "Indiana Jones"

Trên thảm đỏ tại Los Angeles, ngôi sao gạo cội 80 tuổi Harrison Ford và bạn diễn “nhí” năm nào giờ đã 51 tuổi và vừa giành tượng vàng Oscar – Quan Kế Huy – có dịp hội ngộ. Nam diễn viên “Everything Everywhere All at Once” quàng tay ôm chặt Harrison Ford và làm cắt ngang cuộc trả lời của ngôi sao “Indiana Jones” với tờ Extra. Harrison Ford đã trêu đùa tài tử gốc Á: “Cậu đã trưởng thành rồi đấy”.

Khi được hỏi cảm thấy thế nào về thành công rực rỡ của Quan Kế Huy thời gian qua, Harrison Ford trả lời: “Tôi không cần phải tự hào về cậu ấy bởi Quan Kế Huy đã tự mình làm tất cả những điều này. Tôi không đóng góp được gì cho thành công của cậu ấy. Tôi vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ anh chàng này, nhưng niềm tự hào là của riêng anh ấy”.

“Anh đang khiến tôi vô cùng xúc động đấy. Yêu anh rất nhiều”, Quan Kế Huy trả lời khi giao lưu trên thảm đỏ. “Tất nhiên, tôi yêu diễn xuất vô cùng là vì anh, vì tôi đã có một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời trong Indiana Jones Và Ngôi đền tàn khốc. Tôi rất mừng cho anh, Harrison Ford. Không lời nào có thể diễn tả được điều đó. Harrison Ford là một người tuyệt vời và là một diễn viên tài năng”.

Quan Kế Huy sinh năm 1971 tại Sài Gòn, có cha mẹ là người gốc Hoa ở khu Chợ Lớn. Năm 7 tuổi, anh theo gia đình sang Mỹ, bước vào giấc mơ điện ảnh ở tuổi niên thiếu. Sự nghiệp của Quan Kế Huy mở màn với vai diễn Short Round hỗ trợ đắc lực cho Harrison Ford trong bom tấn “Indiana Jones Và Ngôi đền tàn khốc” năm 1984 – phim tiền truyện về nhân vật giáo sư khảo cổ học đam mê phiêu lưu, với các sự kiện xảy ra trước “Indiana Jones và Chiếc rương thánh tích” (1981). Cậu thiếu niên châu Á 12 tuổi năm ấy đánh bại 6.000 đứa trẻ khác để có được vai Short Round. Tác phẩm giúp anh có màn chào sân ấn tượng ở kinh đô điện ảnh thế giới, mang về cho Quan Kế Huy một vai đặc sắc khác trong “The Goonies”, ngay một năm sau.

Harrison Ford là người công bố giải thưởng quan trọng nhất – “Phim hay nhất” cho đoàn “Everything Everywhere All at Once”

Tái xuất Hollywood sau một thời gian dài với “Everything Everywhere All at Once” năm ngoái, Quan Kế Huy thường xuyên được hội ngộ Harrison Ford tại các sự kiện điện ảnh thời gian qua. Tại lễ trao giải Oscar đầu năm nay, bộ phim của Quan Kế Huy đã chiến thắng tới 7 tượng vàng Oscar, trong đó có danh hiệu “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” dành cho anh, ở ngay lần đầu tiên được đề cử. Tài tử Harrison Ford cũng là người công bố giải thưởng quan trọng nhất – “Phim hay nhất” cho đoàn “Everything Everywhere All at Once” trên sân khấu Oscar lần thứ 95. Lúc đó, Quan Kế Huy quá vui sướng và đã nhảy cẫng lên ôm và hôn má bạn diễn trong “Indiana Jones” năm xưa.

Nhiều khán giả mong chờ sự trở lại của Quan Kế Huy trong “Indiana Jones và vòng quay định mệnh”. Tuy nhiên, nhà sản xuất không tiết lộ điều gì và muốn dành những sự bất ngờ cho khán giả toàn cầu khi ra rạp vào cuối tháng này.

“Indiana Jones và vòng quay định mệnh” sẽ đưa khảo cổ học trứ danh Indiana Jones trở lại. Tác phẩm hứa hẹn đem đến những chuyến phiêu lưu mạo hiểm để khám phá những kỳ quan, những báu vật cổ đại tưởng chừng đã biến mất từ lâu. Nhưng lần này mọi thứ có vẻ còn khó khăn và nguy hiểm hơn khi ông phải chạy đua với thời gian để tìm lại một báu vật cổ có thể thay đổi cả lịch sử nhân loại.

Nhân vật Indiana Jones lần đầu xuất hiện trong phim “Indiana Jones và Chiếc rương thánh tích” (Indiana Jones và Chiếc rương thánh tích) vào năm 1981. Năm 1984, phim tiền truyện về nhân vật giáo sư khảo cổ học đam mê phiêu lưu có tên “Indiana Jones Và Ngôi đền tàn khốc”. Sau đó là 2 phần phim cũng thành công về thương mại là “Indiana Jones và cuộc thập tự chinh cuối cùng” (1989) và “Indiana Jones và Vương quốc sọ người” (2008). Xuyên suốt hơn 4 thập kỷ chinh phục màn ảnh rộng, bốn tập phim về Indiana Jones đem về doanh thu gần 2 tỷ USD trên toàn cầu, tạo ra tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa đại chúng của nhiều thế hệ.

“Indiana Jones và vòng quay định mệnh” dự kiến khởi chiếu tại các rạp từ ngày 29/6./.