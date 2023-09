Jason Momoa trở lại trong trailer đầu tiên của "Aquaman and the Lost Kingdom"

Trong trailer mới đây cho thấy, Black Manta do Yahya Abdul-Mateen II thủ vai, thề sẽ trả thù cho cái chết của cha mình. Kẻ ác tuyên bố: "Tôi sẽ giết Aquaman và phá hủy mọi thứ mà hắn yêu quý".

Theo nhà sản xuất, bản tóm tắt của phần tiếp theo rất được mong đợi của bộ phim có nội dung: “Lần đầu tiên thất bại trong việc đánh bại Aquaman, Black Manta vẫn bị thúc đẩy bởi nhu cầu trả thù cho cái chết của cha mình, sẽ không dừng lại ở việc hạ gục Aquaman một lần và mãi mãi. Lần này Black Manta trở nên đáng gờm hơn bao giờ hết, sử dụng sức mạnh của cây đinh ba đen huyền thoại, giải phóng một thế lực cổ xưa và độc ác.

Để đánh bại hắn, Aquaman sẽ nhờ đến người anh trai đang bị giam cầm của mình là Orm, cựu Vua của Atlantis, để tạo dựng một liên minh khó có thể xảy ra. Họ phải cùng nhau gạt bỏ gạt bỏ những khác biệt để bảo vệ vương quốc của mình và cứu gia đình Aquaman cũng như thế giới khỏi sự hủy diệt không thể đảo ngược”.

"Aquaman and the Lost Kingdom", phần tiếp theo của bộ phim tỷ đô cực kì thành công "Aquaman" phát hành vào năm 2018, sẽ chứng kiến cuộc tái đấu giữa Aquaman (Jason Momoa) với Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II).

"Aquaman and the Lost Kingdom" do "ông hoàng phim kinh dị" James Wan cầm trịch, được đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung lẫn kỹ xảo hình ảnh, với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng. Dưới bàn tay kì diệu của vị đạo diễn này, toàn bộ thế giới Atlantis dưới biển được tái hiện một cách màu nhiệm, khiến khán giả không khỏi choáng ngợp.

"Aquaman" đầu tiên đã kiếm được hơn 1 tỷ USD tại phòng vé, trở thành phim thuộc Vũ trụ Mở rộng DC có doanh thu cao nhất cho đến nay. "Aquaman and the Lost Kingdom" dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 20/12 tới, 5 năm sau khi bộ phim đình đám đầu tiên ra rạp vào năm 2018.