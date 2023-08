Ju Ji-hoon tăng 12kg trong phim mới của đạo diễn "Kingdom"

Hai tài tử hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc - Ha Jung-woo và Ju Ji-hoon, bộ đôi từng diễn xuất ăn ý trong 2 phần phim "Thử thách thần chết" (Along with the Gods, 2017 & 2018) sẽ tái hợp trong "Bộ đôi báo thủ" (tên tiếng Anh: Ransomed). Thuộc thể loại hành động, "Bộ đôi báo thủ" được thực hiện bởi đạo diễn Kim Seong-hun - người đứng sau thành công của các bộ phim như series "Vương triều xác sống" (Kingdom, 2019 & 2021), "Dạ quỷ" (Rampant, 2018).

Ju Ji-hoon tăng 12kg cho phim mới.

"Bộ đôi báo thủ" xoay quanh hành trình giải cứu một đồng nghiệp bị mất tích ở Lebanon 20 tháng trước của nhà ngoại giao Min-jun (Ha Jung-woo). Là một nhiệm vụ không chính thức rất nguy hiểm, nhưng Min-jun vẫn chấp nhận bởi anh khao khát được thăng chức tới Mỹ sau 5 năm chôn chân tại Vụ Trung Đông, Bộ Ngoại giao. Ngay khi đặt chân xuống sân bay Lebanon, Min-jun đã bị truy đuổi ráo riết bởi cảnh sát địa phương và cả bọn xã hội đen, khiến anh bất đắc dĩ phải dựa vào sự giúp đỡ của người Hàn Quốc duy nhất tại đây - tài xế Pan-su (Ju Ji-hoon). Trận chiến của Min-jun và Pan-su ở nơi “đất khách quê người” gay cấn từng giây với hàng loạt biến số ập tới, hứa hẹn làm khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình.

Ra mắt tại Hàn Quốc vào dịp đầu tháng 8 vừa qua, "Bộ đôi báo thủ" đã nhận mưa lời khen từ truyền thông Hàn Quốc. Phản ứng hoá học tuyệt vời của Ha Jung-woo và Ju Ji-hoon trong lần thứ hai hợp tác được trang Sports Donga bình luận là “tình bể bình trong tác phẩm hành động ngầu đét của đạo diễn Kim Seong-hun”. Trang Joy News 24 lại dành lời khen cho yếu tố giải trí của bộ phim: “Hài bung nóc kết hợp cực mượt cùng những pha hành động bùng nổ”. Còn trang Daily Sports Korea viết về những pha “đánh đấm đầy chấn động”, trong khi Bridge Economics khẳng định: “Phim xứng đáng từng xu tiền vé!”.

Bộ đôi báo thủ Ha Jung-woo và Ju Ji-hoon.

Đạo diễn Kim Seong-hun chia sẻ: “Sau khi đọc đến trang cuối cùng của kịch bản, tôi đã nghĩ mình phải làm đạo diễn của bộ phim này. Đây là một trải nghiệm hiếm có đối với bản thân tôi. Ngay từ đầu, chủ đề và câu chuyện trong bộ phim đã khơi dậy sự tò mò tột độ trong tôi. Một Min-jun thông minh, nhanh nhẹn và dũng cảm lại hoàn toàn trái ngược với Pan-su tinh quái và bí ẩn. Sự kết hợp giữa nhà ngoại giao - tài xế trong trận chiến sinh tồn sẽ tạo nên sự hồi hộp, hài hước và thú vị bùng nổ. Tôi không mong gì hơn ngoài việc khán giả có thể lên chiếc taxi của Pan-su, đi tới Beirut, Lebanon và đồng cảm cùng những cảm xúc, câu chuyện của nhân vật”.

Phim điện ảnh "Bộ đôi báo thủ" sẽ chính thức phát hành tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 1/9/2023.