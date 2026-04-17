Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Moscow lần thứ 48

Trong thông điệp chúc mừng gửi tại lễ khai mạc, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Liên hoan phim Moscow qua nhiều thập kỷ luôn là điểm hẹn của các nhà làm phim tài năng trong nước và quốc tế, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn và phát triển các ý tưởng sáng tạo mới.

Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng, Liên hoan phim quốc tế Moscow lần thứ 48 sẽ diễn ra thành công, mang đến nhiều tác phẩm điện ảnh đặc sắc và trở thành sự kiện văn hóa đáng nhớ.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cũng gửi lời chúc mừng, khẳng định liên hoan phim đã trở thành một trong những biểu tượng của đời sống văn hóa thủ đô nước Nga.

Liên hoan phim Mowcow tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện điện ảnh lâu đời nhất thế giới.

Các ngôi sao điện ảnh Nga và khách mời quốc tế đã vinh dự sải bước trên thảm đỏ tại lễ khai mạc liên hoan phim. Trong số đó có Bộ trưởng Văn hóa Nga Olga Lyubimova, các thứ trưởng, nhiều đạo diễn, diễn viên nổi tiếng của Nga và các nước.

Diễn ra từ ngày 16 - 23/4, hơn 200 bộ phim từ 50 quốc gia sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Moscow năm nay, trong đó, 13 tác phẩm tham dự hạng mục tranh giải chính.

Liên hoan phim quốc tế Moscow là một trong những liên hoan phim lâu đời nhất thế giới, lần đầu tổ chức năm 1935 và được tổ chức thường xuyên từ năm 1959. Từ năm 1999, sự kiện được tổ chức hằng năm và hiện diễn ra vào tháng 4.