Không giới hạn tập 29: Kiên nói lời chia tay Lam Anh

Trong "Không giới hạn" tập 29, dù Kiên (Steven Nguyễn) đã dứt điểm với Hà Lê (Thùy Anh) nhưng cô vẫn nhất quyết không buông tha cho anh. Hà Lê khóc lóc, van xin Kiên quay lại. Nhìn thấy cảnh này, Linh (Anh Đào) không chịu đứng yên chứng kiến cảnh Kiên phản bội Lam Anh (Minh Trang).

Ở một diễn biến khác của "Không giới hạn" tập 29, Hà Lê đến gặp Lam Anh để nói về mối quan hệ với Kiên. Hà Lê cho rằng Lam Anh đang làm ảnh hưởng đến Kiên, phải chịu nhiều áp lực dư luận. Đáp lại, Lam Anh nói chuyện của cô và Kiên không phải là vấn đề Hà Lê nên quan tâm. "Nếu em yêu anh Kiên thì hãy rời xa anh ấy đi. Có thể em không tin nhưng anh Kiên vẫn rất yêu chị", Hà Lê nói.

Cũng trong "Không giới hạn" tập 29, Lam Anh tâm sự với Kiên rằng cô muốn cùng anh làm nhiều việc như chụp ảnh đôi, chèo thuyền, câu mực đêm, có thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Thế nhưng, trước sự háo hức của Lam Anh, Kiên bất ngờ nói lời chia tay.

"Không giới hạn" tập 29 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (19/3).