“Lời hứa đầu tiên” tập 2: Vi Minh tạo drama với thiếu gia để giữ hào quang

Thứ Sáu, 08:14, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - “Lời hứa đầu tiên” tập 2 đẩy Vi Minh vào vòng xoáy mới khi nàng hậu chủ động tạo drama với thiếu gia để giữ hào quang, trong khi mối quan hệ với gia đình rạn nứt và “bà trùm hoa hậu” bắt đầu để mắt.

Sau những sóng gió ngay thời điểm đăng quang, tập 2 của “Lời hứa đầu tiên” tiếp tục đẩy nhân vật Vi Minh (Huyền Trang) vào vòng xoáy áp lực danh tiếng và lựa chọn cá nhân. Không còn là cô gái vùng cao hồn nhiên của ngày đầu, Vi Minh dần bộc lộ sự thay đổi khi đứng trước nguy cơ bị lu mờ bởi Á hậu 1 Thanh Hương (Quỳnh Anh).

Tại một sự kiện VIP, Vi Minh “hữu duyên” gặp gỡ thiếu gia Hải Đăng (Hoàng Anh Vũ) – người thừa kế của tập đoàn Hải Minh Á. Trước sự cạnh tranh ngầm với Thanh Hương, nàng hậu không giấu tham vọng giữ hào quang bằng mọi giá. Cô nảy ra ý định “mượn danh” thiếu gia để tạo chú ý, thậm chí chủ động tạo ra những tình huống dễ gây hiểu lầm nhằm thu hút truyền thông. Với suy nghĩ “hoa hậu không thể bị quên lãng”, Vi Minh bắt đầu bước những bước đầu tiên trên con đường đầy toan tính, nơi ranh giới giữa chiến lược và đánh đổi trở nên mong manh.

loi hua dau tien tap 2 vi minh tao drama voi thieu gia de giu hao quang hinh anh 1

Ở một diễn biến khác, Sơn đưa ông Tài – bố của Vi Minh – từ quê lên thành phố thăm con gái. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ không diễn ra như kỳ vọng. Trong vị thế mới, Vi Minh trở nên bận rộn và xa cách, đến mức việc gặp bố cũng phải “đặt lịch”. Sự thay đổi này khiến ông Tài không giấu nổi thất vọng. Cuộc trò chuyện nhanh chóng biến thành tranh cãi ngay từ sáng sớm, phơi bày khoảng cách ngày càng lớn giữa hai bố con. Một bên là người cha chất phác, giữ những giá trị cũ, bên kia là cô gái trẻ đang bị cuốn vào guồng quay danh vọng.

loi hua dau tien tap 2 vi minh tao drama voi thieu gia de giu hao quang hinh anh 2

Mâu thuẫn gia đình chưa kịp lắng xuống thì thông tin đã nhanh chóng lọt đến tai Quỳnh Mai (Maya) – “bà trùm hoa hậu” đầy quyền lực. Nhận thấy Vi Minh không phải dạng “dễ kiểm soát”, Quỳnh Mai bắt đầu để mắt và âm thầm theo dõi từng động thái của nàng hậu. Những nghi ngại về việc Vi Minh có thể lợi dụng cả hoàn cảnh gia đình để đánh bóng tên tuổi cũng dần được đặt ra, báo hiệu những cuộc đối đầu căng thẳng trong thời gian tới.

 

Song song đó, mối quan hệ giữa Vi Minh và Hải Đăng hứa hẹn trở thành tâm điểm mới. Dù bản thân Vi Minh chưa chắc chắn thiếu gia sẽ “theo đuổi” mình, nhưng việc chủ động tạo liên kết với một nhân vật quyền lực cho thấy cô đã bắt đầu bước vào cuộc chơi danh tiếng với tâm thế hoàn toàn khác. Tuy nhiên, sự chênh lệch vị thế giữa hai người cũng là dấu hỏi lớn: liệu Vi Minh đang kiểm soát tình huống hay chính cô đang dần bị cuốn vào một “trang trại” mà mình chỉ là “hạt thóc” nhỏ bé?

Tập 2 “Lời hứa đầu tiên” sẽ lên sóng lúc 20 giờ tối nay trên kênh VTV3.

Hà Phương/VOV.VN
Tin liên quan

One Piece 2: Cơn địa chấn Netflix và cú bứt phá của phim live-action manga
One Piece 2: Cơn địa chấn Netflix và cú bứt phá của phim live-action manga

VOV.VN - Sự trở lại của One Piece live-action phần hai không chỉ nối dài thành công mà còn khẳng định sức hút toàn cầu của một thương hiệu manga kinh điển. Với vị trí top 1 tại hơn 40 quốc gia, điểm số ấn tượng và quy mô mở rộng, series cho thấy cách một bản chuyển thể có thể chinh phục khán giả đại chúng.

One Piece 2: Cơn địa chấn Netflix và cú bứt phá của phim live-action manga

One Piece 2: Cơn địa chấn Netflix và cú bứt phá của phim live-action manga

VOV.VN - Sự trở lại của One Piece live-action phần hai không chỉ nối dài thành công mà còn khẳng định sức hút toàn cầu của một thương hiệu manga kinh điển. Với vị trí top 1 tại hơn 40 quốc gia, điểm số ấn tượng và quy mô mở rộng, series cho thấy cách một bản chuyển thể có thể chinh phục khán giả đại chúng.

Phim giờ vàng VTV hé lộ góc khuất gây sốc của thế giới hoa hậu
Phim giờ vàng VTV hé lộ góc khuất gây sốc của thế giới hoa hậu

VOV.VN - Sau khi bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" kết thúc, bộ phim truyền hình “Lời hứa đầu tiên” chính thức lên sóng VTV3 trong khung giờ vàng (20h tối thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần), bắt đầu từ ngày 16/4.

Phim giờ vàng VTV hé lộ góc khuất gây sốc của thế giới hoa hậu

Phim giờ vàng VTV hé lộ góc khuất gây sốc của thế giới hoa hậu

VOV.VN - Sau khi bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" kết thúc, bộ phim truyền hình “Lời hứa đầu tiên” chính thức lên sóng VTV3 trong khung giờ vàng (20h tối thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần), bắt đầu từ ngày 16/4.

"Hẹn em ngày nhật thực" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng
"Hẹn em ngày nhật thực" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

VOV.VN - Phim "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu chính thức.

"Hẹn em ngày nhật thực" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

"Hẹn em ngày nhật thực" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

VOV.VN - Phim "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu chính thức.

