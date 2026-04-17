“Lời hứa đầu tiên” tập 2: Vi Minh tạo drama với thiếu gia để giữ hào quang

Sau những sóng gió ngay thời điểm đăng quang, tập 2 của “Lời hứa đầu tiên” tiếp tục đẩy nhân vật Vi Minh (Huyền Trang) vào vòng xoáy áp lực danh tiếng và lựa chọn cá nhân. Không còn là cô gái vùng cao hồn nhiên của ngày đầu, Vi Minh dần bộc lộ sự thay đổi khi đứng trước nguy cơ bị lu mờ bởi Á hậu 1 Thanh Hương (Quỳnh Anh).

Tại một sự kiện VIP, Vi Minh “hữu duyên” gặp gỡ thiếu gia Hải Đăng (Hoàng Anh Vũ) – người thừa kế của tập đoàn Hải Minh Á. Trước sự cạnh tranh ngầm với Thanh Hương, nàng hậu không giấu tham vọng giữ hào quang bằng mọi giá. Cô nảy ra ý định “mượn danh” thiếu gia để tạo chú ý, thậm chí chủ động tạo ra những tình huống dễ gây hiểu lầm nhằm thu hút truyền thông. Với suy nghĩ “hoa hậu không thể bị quên lãng”, Vi Minh bắt đầu bước những bước đầu tiên trên con đường đầy toan tính, nơi ranh giới giữa chiến lược và đánh đổi trở nên mong manh.

Ở một diễn biến khác, Sơn đưa ông Tài – bố của Vi Minh – từ quê lên thành phố thăm con gái. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ không diễn ra như kỳ vọng. Trong vị thế mới, Vi Minh trở nên bận rộn và xa cách, đến mức việc gặp bố cũng phải “đặt lịch”. Sự thay đổi này khiến ông Tài không giấu nổi thất vọng. Cuộc trò chuyện nhanh chóng biến thành tranh cãi ngay từ sáng sớm, phơi bày khoảng cách ngày càng lớn giữa hai bố con. Một bên là người cha chất phác, giữ những giá trị cũ, bên kia là cô gái trẻ đang bị cuốn vào guồng quay danh vọng.

Mâu thuẫn gia đình chưa kịp lắng xuống thì thông tin đã nhanh chóng lọt đến tai Quỳnh Mai (Maya) – “bà trùm hoa hậu” đầy quyền lực. Nhận thấy Vi Minh không phải dạng “dễ kiểm soát”, Quỳnh Mai bắt đầu để mắt và âm thầm theo dõi từng động thái của nàng hậu. Những nghi ngại về việc Vi Minh có thể lợi dụng cả hoàn cảnh gia đình để đánh bóng tên tuổi cũng dần được đặt ra, báo hiệu những cuộc đối đầu căng thẳng trong thời gian tới.

Song song đó, mối quan hệ giữa Vi Minh và Hải Đăng hứa hẹn trở thành tâm điểm mới. Dù bản thân Vi Minh chưa chắc chắn thiếu gia sẽ “theo đuổi” mình, nhưng việc chủ động tạo liên kết với một nhân vật quyền lực cho thấy cô đã bắt đầu bước vào cuộc chơi danh tiếng với tâm thế hoàn toàn khác. Tuy nhiên, sự chênh lệch vị thế giữa hai người cũng là dấu hỏi lớn: liệu Vi Minh đang kiểm soát tình huống hay chính cô đang dần bị cuốn vào một “trang trại” mà mình chỉ là “hạt thóc” nhỏ bé?

Tập 2 “Lời hứa đầu tiên” sẽ lên sóng lúc 20 giờ tối nay trên kênh VTV3.