中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

“Lời hứa đầu tiên” tập 1: Vừa đăng quang, Vi Minh đã bị nghi dàn xếp kết quả

Thứ Năm, 09:08, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vừa đăng quang Hoa hậu với lời hứa đầy cảm xúc về hành trình cống hiến cho quê hương, Vi Minh nhanh chóng rơi vào vòng xoáy thị phi trong tập 1 “Lời hứa đầu tiên”.

Dưới ánh đèn rực rỡ của đêm Chung kết, trước khoảnh khắc đăng quang, Vi Minh (Huyền Trang) đã cất lên một lời hứa khiến nhiều người xúc động: “Nếu trở thành Hoa hậu, tôi sẽ bắt đầu hành trình cống hiến từ chính quê hương của mình.” Đó không chỉ là câu trả lời ứng xử, mà còn là tuyên ngôn đầy lý tưởng của một cô gái trẻ mang trong mình khát khao đổi thay.

Trong phần thi quan trọng nhất của cuộc thi, Vi Minh (Huyền Trang) đã chia sẻ về mong muốn trở về vùng đất nơi cô sinh ra – một vùng cao còn nhiều khó khăn. Với cô, danh hiệu Hoa hậu không phải đích đến, mà là cơ hội để hành động. Cô tin rằng những thay đổi lớn lao luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé, và mong muốn dùng tiếng nói của mình để kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn trên khắp đất nước.

Khoảnh khắc chiếc vương miện được trao, cũng là lúc Vi Minh (Huyền Trang) chính thức bước vào một hành trình hoàn toàn khác – nơi lý tưởng và thực tế bắt đầu va chạm. Cô từng khẳng định: “Ngôi vị Hoa hậu không chỉ là danh xưng mà còn là trách nhiệm”, nhưng những gì chờ đợi phía sau ánh hào quang lại khắc nghiệt hơn cô tưởng.

Ngay sau đăng quang, Vi Minh (Huyền Trang) đã phải đối mặt với hàng loạt sóng gió. Dù trở thành Hoa hậu, cô lại không nhận được sự ủng hộ từ chính công ty quản lý. Người đứng đầu tổ chức không những không nâng đỡ mà còn tìm cách chấm dứt hợp đồng với cô. Thay vào đó, họ dồn sự ưu ái cho Thanh Hương (Quỳnh Anh) – Á hậu 1, một cô gái xinh đẹp nhưng đầy tham vọng.

Song song đó, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội bất ngờ nổ ra như “mồi lửa”, đặt nghi vấn về kết quả cuộc thi. Người trong video cho rằng Vi Minh (Huyền Trang) không nằm trong số những thí sinh nổi bật và chiếc vương miện đến với cô là điều khó hiểu. Những lời bàn tán, nghi ngờ nhanh chóng biến thành làn sóng công kích công khai, không chỉ từ phía Thanh Hương (Quỳnh Anh) mà còn từ nhiều thí sinh khác.

Giữa tâm bão dư luận, Vi Minh (Huyền Trang) nhận ra rằng vương miện cô đang đội không chỉ là biểu tượng của chiến thắng, mà còn là khởi đầu cho một cuộc chiến thực sự – cuộc chiến để bảo vệ danh dự, lý tưởng và chính bản thân mình.

 

“Lời hứa đầu tiên” – bộ phim lên sóng lúc 20h ngày 16/4 trên VTV3 – mở ra một thế giới hậu đăng quang đầy kịch tính, nơi ánh hào quang không còn là tất cả. Lấy bối cảnh từ những vùng núi Tuyên Quang đến môi trường showbiz khắc nghiệt, phim khắc họa rõ nét hành trình trưởng thành của Vi Minh (Huyền Trang) – từ một cô gái mộc mạc đến khi đối diện với cám dỗ, áp lực và những lựa chọn khó khăn.

Bên cạnh đó, các nhân vật như Quang Lee (Việt Hoàng), Thanh Hương (Quỳnh Anh), cùng sự góp mặt của Linh Sơn, Trình Mỹ Duyên và ca sĩ Maya hứa hẹn tạo nên một bức tranh đa chiều về thế giới sắc đẹp. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện nhan sắc, bộ phim đặt ra câu hỏi đáng suy ngẫm: liệu danh hiệu Hoa hậu là vinh quang cuối cùng, hay chỉ là điểm khởi đầu cho những thử thách lớn hơn?

Và quan trọng hơn, giá trị thật của một con người có nằm ở chiếc vương miện, hay ở cách họ vượt qua nghịch cảnh và giữ vững lời hứa của mình?

Hà Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Á hậu thông thạo ba ngoại ngữ gây chú ý tại Hoa hậu Văn hoá Việt Nam
Á hậu thông thạo ba ngoại ngữ gây chú ý tại Hoa hậu Văn hoá Việt Nam

VOV.VN - Á hậu Hải Vân gây chú ý tại Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026 khi giành danh hiệu Á hậu 2 cùng giải "Người đẹp tri thức". Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, cô còn chinh phục khán giả với phần ứng xử song ngữ, nền tảng học vấn và khả năng ngoại ngữ nổi bật.

Á hậu thông thạo ba ngoại ngữ gây chú ý tại Hoa hậu Văn hoá Việt Nam

Á hậu thông thạo ba ngoại ngữ gây chú ý tại Hoa hậu Văn hoá Việt Nam

VOV.VN - Á hậu Hải Vân gây chú ý tại Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026 khi giành danh hiệu Á hậu 2 cùng giải “Người đẹp tri thức”. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, cô còn chinh phục khán giả với phần ứng xử song ngữ, nền tảng học vấn và khả năng ngoại ngữ nổi bật.

Nữ sinh 18 tuổi đăng quang Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026
Nữ sinh 18 tuổi đăng quang Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026

VOV.VN - Tối 5/4, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, khép lại hành trình tìm kiếm gương mặt đại diện cho vẻ đẹp tri thức và bản sắc văn hoá Việt. 

Nữ sinh 18 tuổi đăng quang Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026

Nữ sinh 18 tuổi đăng quang Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026

VOV.VN - Tối 5/4, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, khép lại hành trình tìm kiếm gương mặt đại diện cho vẻ đẹp tri thức và bản sắc văn hoá Việt. 

NSND Lan Hương chấm thi Hoa hậu có phần thi AI, ứng xử về công nghệ
NSND Lan Hương chấm thi Hoa hậu có phần thi AI, ứng xử về công nghệ

VOV.VN - Ngày 3/4 tại Hà Nội, cuộc thi Miss Galaxy Vietnam 2026 (Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026) được công bố, mở ra hướng tiếp cận mới khi đưa yếu tố công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), vào hành trình tìm kiếm người chiến thắng.

NSND Lan Hương chấm thi Hoa hậu có phần thi AI, ứng xử về công nghệ

NSND Lan Hương chấm thi Hoa hậu có phần thi AI, ứng xử về công nghệ

VOV.VN - Ngày 3/4 tại Hà Nội, cuộc thi Miss Galaxy Vietnam 2026 (Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026) được công bố, mở ra hướng tiếp cận mới khi đưa yếu tố công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), vào hành trình tìm kiếm người chiến thắng.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc