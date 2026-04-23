  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
"Lời hứa đầu tiên" tập 3: Vi Minh cao tay xoá sạch scandal với thiếu gia

Thứ Năm, 09:11, 23/04/2026
VOV.VN - Tập 3 “Lời hứa đầu tiên” đẩy cao kịch tính khi Vi Minh vừa cao tay xử lý scandal với thiếu gia Hải Đăng, vừa tận dụng đời tư để phủ sóng truyền thông. Tuy nhiên, tham vọng xây dựng hình ảnh “hoa hậu nhân ái” của cô lại vấp phải sự phản đối quyết liệt từ chính cha ruột.

Trong tập 3 “Lời hứa đầu tiên” phát sóng tối 24/4, Vi Minh (Trang Emma) tiếp tục cho thấy tham vọng bứt phá khi không chỉ tìm cách gia tăng độ phủ sóng mà còn khéo léo xử lý ồn ào với thiếu gia Hải Đăng (Hoàng Anh Vũ).

Không chấp nhận lép vế trước á hậu Thanh Hương (Quỳnh Anh), Vi Minh nhanh chóng ghi điểm với bà trùm Mai (Maya) bằng loạt nước đi tính toán. Từ việc tận dụng câu chuyện đời tư để tạo hiệu ứng truyền thông, đến việc “dọn dẹp” scandal, cô từng bước chứng minh mình là nhân tố đáng đầu tư.

loi hua dau tien tap 3 vi minh cao tay xoa sach scandal voi thieu gia hinh anh 1
loi hua dau tien tap 3 vi minh cao tay xoa sach scandal voi thieu gia hinh anh 2

Một chi tiết đáng chú ý là câu chuyện ông Tài (Quỳnh Dương) lái xe tải cũ lên thành phố thăm con gái bất ngờ trở thành “mỏ vàng” nội dung. Quang (Việt Hoàng) đã khai thác tình huống này để lan truyền trên mạng xã hội, góp phần giúp Vi Minh nhận thêm nhiều hợp đồng quảng cáo. Trong khi đó, Hải Đăng chủ động hẹn gặp Vi Minh để làm rõ việc cô bị nghi tung ảnh chụp lén cả hai vào khách sạn nhằm gây chú ý.

Ở diễn biến khác, bà Mai quyết định “chơi lớn” khi đầu tư cho Vi Minh không hề kém cạnh, thậm chí còn vượt cả Thanh Hương. Cơ hội lớn được trao cho cô là suất tham dự một cuộc thi quốc tế. Tuy nhiên, để hoàn thiện hình ảnh, Vi Minh buộc phải xây dựng hồ sơ theo hướng “hoa hậu nhân ái, tri thức, vì cộng đồng” như những gì cô từng thể hiện trong phần thi ứng xử.

 

Kế hoạch về quê làm hình ảnh tưởng chừng thuận lợi lại vấp phải sự phản đối gay gắt từ ông Tài. Ông thẳng thắn từ chối khi cho rằng con gái đang muốn lợi dụng trang trại – nơi ông dành nhiều tâm huyết – cho mục đích cá nhân, thậm chí nhắc lại việc Vi Minh từng bày tỏ sự ghét bỏ nơi này.

Liệu Vi Minh sẽ thuyết phục cha ra sao để thực hiện kế hoạch? Và cô sẽ giải thích thế nào với Hải Đăng về những nghi vấn xoay quanh scandal? Tập 3 “Lời hứa đầu tiên” lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV3.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Lời hứa đầu tiên tập 3 Vi Minh Trang Emma Hải Đăng Hoàng Anh Vũ Thanh Hương Quỳnh Anh Maya phim truyền hình VTV3
“Lời hứa đầu tiên” tập 2: Vi Minh tạo drama với thiếu gia để giữ hào quang
VOV.VN - “Lời hứa đầu tiên” tập 2 đẩy Vi Minh vào vòng xoáy mới khi nàng hậu chủ động tạo drama với thiếu gia để giữ hào quang, trong khi mối quan hệ với gia đình rạn nứt và “bà trùm hoa hậu” bắt đầu để mắt.

“Lời hứa đầu tiên” tập 1: Vừa đăng quang, Vi Minh đã bị nghi dàn xếp kết quả
VOV.VN - Vừa đăng quang Hoa hậu với lời hứa đầy cảm xúc về hành trình cống hiến cho quê hương, Vi Minh nhanh chóng rơi vào vòng xoáy thị phi trong tập 1 “Lời hứa đầu tiên”.

Phim giờ vàng VTV hé lộ góc khuất gây sốc của thế giới hoa hậu
VOV.VN - Sau khi bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" kết thúc, bộ phim truyền hình “Lời hứa đầu tiên” chính thức lên sóng VTV3 trong khung giờ vàng (20h tối thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần), bắt đầu từ ngày 16/4.

