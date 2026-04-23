"Lời hứa đầu tiên" tập 3: Vi Minh cao tay xoá sạch scandal với thiếu gia

Trong tập 3 “Lời hứa đầu tiên” phát sóng tối 24/4, Vi Minh (Trang Emma) tiếp tục cho thấy tham vọng bứt phá khi không chỉ tìm cách gia tăng độ phủ sóng mà còn khéo léo xử lý ồn ào với thiếu gia Hải Đăng (Hoàng Anh Vũ).

Không chấp nhận lép vế trước á hậu Thanh Hương (Quỳnh Anh), Vi Minh nhanh chóng ghi điểm với bà trùm Mai (Maya) bằng loạt nước đi tính toán. Từ việc tận dụng câu chuyện đời tư để tạo hiệu ứng truyền thông, đến việc “dọn dẹp” scandal, cô từng bước chứng minh mình là nhân tố đáng đầu tư.

Một chi tiết đáng chú ý là câu chuyện ông Tài (Quỳnh Dương) lái xe tải cũ lên thành phố thăm con gái bất ngờ trở thành “mỏ vàng” nội dung. Quang (Việt Hoàng) đã khai thác tình huống này để lan truyền trên mạng xã hội, góp phần giúp Vi Minh nhận thêm nhiều hợp đồng quảng cáo. Trong khi đó, Hải Đăng chủ động hẹn gặp Vi Minh để làm rõ việc cô bị nghi tung ảnh chụp lén cả hai vào khách sạn nhằm gây chú ý.

Ở diễn biến khác, bà Mai quyết định “chơi lớn” khi đầu tư cho Vi Minh không hề kém cạnh, thậm chí còn vượt cả Thanh Hương. Cơ hội lớn được trao cho cô là suất tham dự một cuộc thi quốc tế. Tuy nhiên, để hoàn thiện hình ảnh, Vi Minh buộc phải xây dựng hồ sơ theo hướng “hoa hậu nhân ái, tri thức, vì cộng đồng” như những gì cô từng thể hiện trong phần thi ứng xử.

Kế hoạch về quê làm hình ảnh tưởng chừng thuận lợi lại vấp phải sự phản đối gay gắt từ ông Tài. Ông thẳng thắn từ chối khi cho rằng con gái đang muốn lợi dụng trang trại – nơi ông dành nhiều tâm huyết – cho mục đích cá nhân, thậm chí nhắc lại việc Vi Minh từng bày tỏ sự ghét bỏ nơi này.

Liệu Vi Minh sẽ thuyết phục cha ra sao để thực hiện kế hoạch? Và cô sẽ giải thích thế nào với Hải Đăng về những nghi vấn xoay quanh scandal? Tập 3 “Lời hứa đầu tiên” lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV3.