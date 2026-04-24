"Lời hứa đầu tiên" tập 4: Vi Minh được thiếu gia “chống lưng” thi quốc tế

Trong tập 4 “Lời hứa đầu tiên”, hành trình xây dựng hình ảnh của Vi Minh (Huyền Trang) không chỉ vấp phải rào cản từ gia đình mà còn kéo theo hàng loạt toan tính phía sau ánh hào quang hoa hậu.

Sau khi đăng quang, Vi Minh trở về trang trại trong sự kỳ vọng sẽ bắt đầu kế hoạch xây dựng hình ảnh “Miss Humanity”. Dù ông Tài trước đó kiên quyết phản đối, bằng cách nào đó cô vẫn có thể ở lại. Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì Vi Minh lập tức rơi vào tình huống khó chịu khi phát hiện căn phòng riêng của mình đã có người khác ở – mẹ con Khánh. Không chấp nhận việc “lãnh địa” bị xâm phạm, cô gay gắt yêu cầu họ dọn đi, nhưng ông Tài thẳng thừng từ chối. Mâu thuẫn cha – con vì thế tiếp tục bị đẩy lên cao trào.

Trong khi đó, danh xưng hoa hậu nhân ái dường như chỉ là vỏ bọc cho một chiến lược truyền thông được tính toán kỹ lưỡng. Biết Sơn đang thay bố điều hành dự án thiện nguyện, Vi Minh tìm cách tiếp cận bằng thái độ ngọt ngào, khéo léo. Cô đề nghị đóng góp một khoản tiền lớn để duy trì dự án, đổi lại mong muốn được “gắn tên” mình với vai trò người sáng lập và điều hành nhằm tạo tiếng vang truyền thông. Động thái này khiến Sơn không khỏi dè chừng, bởi ranh giới giữa thiện nguyện và đánh bóng tên tuổi trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Ở tuyến khác, bà trùm Mai (Maya) tiếp tục bước vào cuộc chơi lớn khi bắt tay với thiếu gia Hải Đăng (Hoàng Anh Vũ). Với mục tiêu đưa Vi Minh chạm tới đấu trường quốc tế, Hải Đăng đề xuất đầu tư mạnh tay cho dự án nhân ái, kèm điều kiện rõ ràng: “Chúng ta đều là người làm ăn nên tôi hiểu cái khó của chị và sẽ không để chị Mai thiệt thòi. Mục đích của tôi là muốn Vi Minh đoạt giải quốc tế. Hải Minh sẽ đầu tư cho Vi Minh một khoản tiền để thực hiện dự án nhân ái, nhưng dự án này phải tạo được tiếng vang lớn. Đổi lại, chị Mai phải cam kết Vi Minh là lựa chọn duy nhất đi thi quốc tế. Nếu cô ấy chiến thắng, chúng tôi sẽ ký hợp đồng độc quyền toàn bộ dự án và các sản phẩm của tập đoàn. Nói như thế thì Hải Minh sẽ là nhà tài trợ Kim Cương cho Miss Humanity mùa hai rồi còn gì”.

Tập 4 phim "Lời hứa đầu tiên" sẽ lên sóng lúc 20 giờ tối nay trên kênh VTV3.