"Vệ binh dải Ngân Hà" vẫn giữ được sức hút với phần 3

Theo Variety, các nhà phân tích cho biết "Vệ binh dải Ngân Hà 3" đã thu về khoảng 48,2 triệu USD trong ngày đầu công chiếu, bao gồm 17,5 triệu USD trong các suất chiếu sớm hôm thứ Năm. Với đà này, dự kiến bộ phim sẽ thu về từ 110 đến 120 triệu USD sau ngày Chủ nhật (7/5), hướng tới mục tiêu là bom tấn có doanh thu mở màn cao thứ 2 tại Mỹ từ đầu năm đến nay, xếp sau phim “The Super Mario Bros. Movie” với thành tích 146 triệu USD.

Nguồn: Marvel

Tuy nhiên thành tích của "Vệ binh dải Ngân Hà 3" vẫn kém xa doanh thu mở màn của phần phim trước, khi "Vệ binh dải Ngân Hà 2” đã thu về 146,5 triệu USD trong tuần ra mắt vào năm 2017. Điều đáng khích lệ cho phần phim mới này là điểm A từ nền tảng Cinema Score, cao hơn nhiều bom tấn khác của Marvel Studios như “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” hay “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Cuộc phiêu lưu ngoài Trái Đất do James Gunn làm đạo diễn đã nhận được tỷ lệ tán thành 67% từ các nhà phê bình hàng đầu trên trang Rotten Tomatoes. Nhà phê bình phim của tạp chí Variety - Peter Debruge cho rằng bộ phim đã tiếp nối thành công những câu chuyện và tuyến nhân vật được xây dựng trong nhiều năm qua, và tin rằng "Vệ binh dải Ngân Hà" sẽ còn phát triển trong tương lai.

Trong bảng xếp hạng doanh thu tuần này tại Mỹ, "Vệ binh dải Ngân Hà 3" sẽ soán ngôi đầu của “The Super Mario Bros. Movie”. Các vị trí tiếp theo thuộc về các bộ phim “Evil Dead Rise”, “Are You There God? It’s Me, Margaret”, “Love Again” và “John Wick: Chapter 4”./.